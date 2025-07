Update am Abend: Ernüchterndes Telefonat, teures Trump-Gesetz

Guten Abend,

es sei eine der bisher "schlimmsten Nächte" seit Kriegsbeginn gewesen, erklärt Außenminister Andrij Sybiha: Russland überzieht die Ukraine erneut mit massiven Luftangriffen, im Zentrum steht die ukrainische Hauptstadt Kiew. Die Armee zählt mehr als 500 Drohnen und elf Raketen, die meisten seien abgewehrt worden. Dennoch schlagen etliche ein. Viele Menschen werden verletzt und Gebäude beschädigt. Es sei neue Taktik der russischen Armee, mit großen Drohnenschwärmen anzugreifen, um so ihre Raketen vor dem Radar zu tarnen, berichtet ZDF-Reporter Dara Hassanzadeh. Für die ukrainische Luftabwehr sei das eine große Herausforderung.

04.07.2025 | 2:16 min

Nur wenige Stunden zuvor hatten US-Präsident Donald Trump und der russische Staatschef Wladimir Putin erneut telefoniert. Der US-Präsident zieht anschließend ein ernüchterndes Fazit: Er sei sehr enttäuscht. Er habe "überhaupt keine Fortschritte" mit Putin erzielt. "Ich glaube nicht, dass er aufhören will. Und das ist wirklich schlimm."

Am Nachmittag dann telefoniert Trump mit Wolodymyr Selenskyj. Sie hätten über Möglichkeiten für die Flugabwehr gesprochen erklärt der ukrainische Präsident im Anschluss, ohne weitere Details zu nennen. Vereinbart worden sei, an einem besseren Schutz des Luftraums zu arbeiten. Ob die USA die gestoppten Lieferungen einiger Waffen nun fortsetzen, sagt er nicht. Darunter wäre auch Munition für die Luftabwehr, die die Ukraine so dringend benötigt.

Trumps teures "big beautiful bill"

218 Ja-Stimmen, 214 Nein-Stimmen: Der US-Kongress verabschiedet Trumps "big beautiful bill" - so nennt er sein Steuergesetz. Der US-Präsident kann heute seine Unterschrift drunter setzen - pünktlich zum Nationalfeiertag. Im Kern werden Steuersenkungen aus seiner ersten Amtszeit verlängert, zudem fließen etliche Milliarden in die Verteidigung und den Grenzschutz. Im Gegenzug wird bei Sozialleistungen gekürzt, vor allem beim Gesundheitssystem Medicaid. Und die Neuverschuldung steigt beträchtlich - nach Kongressangaben binnen zehn Jahren um 3,4 Billionen Dollar. Berechnungen zeigen: Vor allem Spitzenverdiener profitieren von den Steuerentlastungen, wie Beatrice Steineke aus Washington berichtet.

04.07.2025 | 1:17 min

Wagenknecht schließt Gespräche mit AfD nicht aus

Direkte Gespräche mit der AfD auf Bundesebene? Gebe es aktuell nicht, stellt BSW-Chefin Sahra Wagenknecht heute klar - schließt sie aber auch nicht grundsätzlich aus: "Das sollte normal sein in einer Demokratie", sagt sie ZDFheute und fordert ein Ende der "Brandmauer-Politik". Die habe die AfD nur stärker gemacht. Auch deren Chef Tino Chrupalla kann sich offenbar Gespräche vorstellen. Auf Landesebene, in Thüringen, gab es das jüngst bereits. Was die beiden Parteien davon hätten und was Wagenknecht zwischen den Zeilen sagt, erklären Nicole Diekmann und Andrea Maurer:

Kampf gegen Waldbrände

Mehr als 1.000 Einsatzkräfte kämpfen im Osten Deutschlands gegen die Flammen an. Auf der Saalfelder Höhe in Thüringen weitet sich der Brand zumindest nicht mehr aus, unter Kontrolle sind die Feuer dort aber ebenso wenig wie in der Gohrischheide an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg.

04.07.2025 | 3:14 min

Fußball-EM der Frauen

Bloß nicht stolpern - das ist die Prämisse für die deutschen Fußballfrauen, die am Abend in der Schweiz in die EM starten. Andernfalls könnte es in den folgenden beiden Spielen eng werden.

Um 21 Uhr startet die Auswahl gegen Polen ins Turnier. Die Zusammenfassung gibt's kurz nach Schlusspfiff hier - wie auch die zweite Begegnung zwischen Dänemark und Schweden um 18 Uhr:

04.07.2025 | 9:13 min

Weitere Schlagzeilen

Gesagt

In den Museen wird wenig gelächelt, gelacht sogar sehr selten. Und da habe ich mir gedacht: Mensch, das muss dir doch gelingen. „ Otto Waalkes

Es ist nicht so, dass Otto Waalkes nur blödeln kann - im Gegenteil: Schon als Kind schwang er den Pinsel, studierte in den 70ern Kunstpädagogik und Malerei. Seit längerem präsentiert er Neuinterpretationen bekannter Kunstwerke auf Ausstellungen. Auch in seinem neuen Buch "Kunst in Sicht" darf dabei der Ottifant nicht fehlen - ein bisschen blödeln muss. Oder wie der berühmte Ostfriese selbst sagt: "Die Parodie ist meine Form der Verehrung."

04.07.2025 | 3:04 min

Zahl des Tages

5.795 Tage, hat die BBC ausgerechnet, müssen Oasis-Fans schon warten. Heute Abend soll es so weit sein: Liam und Noel Gallagher zusammen auf einer Bühne. 16 Jahre, nachdem die Britpop-Brüder sich komplett überwarfen und die Band zerbrach, steht in Cardiff die Wiedervereinigung samt Tourstart an. Die Tickets waren nach Verkaufsstart im vergangenen Sommer rasant vergriffen, wegen der hohen Nachfrage für teils mehr als 400 Euro für den Stehplatz. Die "dynamische Preisgestaltung" rief sogar die britischen Wettbewerbsbehörden auf den Plan. Die Gallagher-Brüder hätten dafür wohl diese Weisheit parat: Don't Look Back in Anger.

Ein Lichtblick

Ein Auto aus den Niederlanden stößt gegen ein parkendes Fahrzeug, der Fahrer fährt einfach davon - all das beobachtet ein dreijähriger Junge im bayerischen Bergen im Landkreis Traunstein. Das Kind spielt den Vorfall anschließend mit Spielzeugautos seinem Vater vor, der ruft die Polizei. Der kleine Augenzeuge kann den Unfall so haargenau beschreiben, dass die Fahnder den 18-jährigen Fahrer ermitteln kann.

Streaming-Tipps für den Feierabend

Bei vielen gesetzlichen Krankenkassen steigen die Zusatzbeiträge, aber spürbar besser wird die Versorgung nicht. Wo landen die höheren Beiträge und warum? Und wie profitieren die gesetzlichen Krankenkassen selbst? Die WISO-Reihe Deals erklärt's und schildert, was sich ändern müsste. (20 Minuten)

30.06.2025 | 20:16 min

Die Schamanin von Bad Dürrenberg: Vor 9.000 Jahren von ihren Zeitgenossen verehrt, 1934 von den Nazis entdeckt und für Propaganda missbraucht. Die Terra-X-Doku "Das Grab der Schamanin" berichtet über ein Geheimnis aus der Steinzeit, das erst vor Kurzem gelüftet wurde. (44 Minuten)

30.05.2025 | 43:03 min

