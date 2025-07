Waldbrände in Gohrischheide und Saalfelder Höhe: Keine Entwarnung

Die Brände in der Gohrischheide und auf der Saalfelder Höhe sind weiterhin nicht unter Kontrolle. In Thüringen sollen Einsatzkräfte aus Bayern bei der Eindämmung des Feuers helfen.

In der Gohrischheide an der Landesgrenze zwischen Sachsen und Brandenburg loderte das Feuer in der Nacht weiter. Quelle: ddp

Bei den Waldbränden im Osten Deutschlands bleibt die Lage ernst. Auf der Saalfelder Höhe in Thüringen habe sich die Lage in der Nacht etwas verbessert, weil sich die Fläche des Brandes nicht ausgeweitet habe, sagte ein Sprecher des Landkreises nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur. Unter Kontrolle sei das Feuer aber weiterhin nicht.

Durch die extreme Trockenheit sind im Osten Deutschlands Feuer ausgebrochen. So zum Beispiel in der Gohrischheide. 03.07.2025 | 1:34 min

Brand auf Saalfelder Höhe: Hilfe aus Bayern

562 Einsatzkräfte seien am frühen Morgen vor Ort gewesen, so der Sprecher - knapp 40 mehr als noch am vergangenen Abend. Es seien Löschzüge aus Franken eingetroffen, die zur Verstärkung angefordert wurden. Tagsüber sollen dann noch weitere Einsatzkräfte aus Bayern eintreffen, die bis Sonntag bleiben sollen. Auch ein Polizeihubschrauber werde von 8 bis 20 Uhr wieder zum Löschen eingesetzt.

Die Brandherde erstreckten sich am Donnerstagabend auf einer Fläche von rund 250 Hektar. Seit Mittwoch sind Feuerwehren und andere Einsatzkräfte auf der Saalfelder Höhe ununterbrochen im Einsatz.

Waldbrandrisiko in Deutschland ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Feuer in der Gohrischheide durch Wind beeinflusst

Auch in der Gohrischheide an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg sind die Feuer weiterhin nicht unter Kontrolle. Wie groß das vom Brand betroffene Gebiet derzeit ist, sei schwierig einzuschätzen, sagte eine Sprecherin laut dpa. Nach Angaben des Landkreises Meißen konnte die Brandausbreitung in Richtung einer Bundeswehrkaserne jedoch eingedämmt werden.

Seit Tagen kämpfen Einsatzkräfte gegen den Waldbrand in der Gohrischheide. 03.07.2025 | 0:58 min

Das Landratsamt hatte am Donnerstag von 200 Hektar berichtet, nach Angaben von Feuerwehrleuten vor Ort umfasste der Brand am Abend jedoch eine Fläche von rund 1.000 Hektar. Wie der Landkreis Meißen weiter mitteilte, waren in der Nacht mehr als 300 Einsatzkräfte vor Ort. Auch ein Bundeswehrhubschrauber sollte demnach die Löscharbeiten aus der Luft unterstützen.

Der Wülknitzer Ortsteils Heidehäuser bleibt laut der Sprecherin aus Sicherheitsgründen unterdessen weiterhin geräumt. Rund 100 Bewohner waren dort schon am Mittwochabend evakuiert worden. Darunter waren 45 Bewohner eines Heims für Schwerbehinderte, die derzeit an anderen Orten untergebracht sind.

Nachrichten | Thema : Waldbrände Wann entstehen Waldbrände? Welche Rolle spielen Trockenheit und Wasserknappheit? Was kann man dagegen tun? Aktuelle Nachrichten und Hintergründe.