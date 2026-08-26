Update am Morgen: Mobilisierung in Kiew, ob sie wollen oder nicht

Mobilisierung in Kiew: Kämpfen, ob sie wollen oder nicht

Guten Morgen,

sie haben diesen Krieg nicht gewollt, und trotzdem müssen ukrainische Männer kämpfen. Doch freiwillig tut das schon lange niemand mehr. Also plant die Ukraine Änderungen an ihrer Mobilmachung, heißt es aus dem parlamentarischen Verteidigungsausschuss. Demnach soll das Wehrpflichtalter geändert werden. Seit dem russischen Angriff gilt Kriegsrecht. Ukrainer zwischen 25 und 60 Jahren sind wehrpflichtig und dürfen das Land nur in Ausnahmen verlassen.

ZDF auslandsjournal, 25.08.2026, 17:00 Uhr 25.08.2026 | 6:09 min

Kiew hat im fünften Kriegsjahr massive Probleme, ausreichend Männer für den Kampf zu mobilisieren und die an der Front kämpfenden Truppen zu entlasten. Inzwischen sind von dort rund 200.000 Soldaten desertiert. Das heißt, sie haben an der Front gekämpft und sich unerlaubt von ihrer Einheit entfernt. Das belegen Zahlen des ukrainischen Verteidigungsministeriums.

ZDF-Reporterin Anne Brühl hat für das auslandsjournal Deserteure getroffen. Sie berichten ihr von Brutalität in den Einheiten, von Kommandeuren, die ihrer Truppe Informationen vorenthielten, und von Strafversetzungen in die Infanterie bei Fehlverhalten. Das ist die Einheit, die an vorderster Front gegen russische Truppen kämpft und in der die meisten Männer sterben.

ZDF frontal, 14.04.2026, 21:00 Uhr 14.04.2026 | 9:24 min

Wer noch nicht kämpft, einen Einberufungsbescheid erhält und sich nicht meldet, wird von der Einberufungsbehörde gesucht und zur Front geschickt. Viele beklagen Korruption und Willkür bei der Mobilisierung. Oft gegen den Willen der Männer, teilweise unter Einsatz von Gewalt werden sie von der Straße in Bussen mitgenommen. Die ukrainische Journalistin Anastasija Stanko hat viele Fälle dieser Art dokumentiert.

Sie fordert, dass Militär und Politik darauf Antworten finden müssen. Das größte Problem sei ihrer Meinung nach nicht das unbefugte Entfernen von der Truppe, sondern die Mobilisierung: Wer wird mobilisiert und wer nicht? Die ukrainische Regierung wolle dieses Thema bislang nicht anpacken, weil es unpopulär, kompliziert und schmerzhaft sei, meint Stanko.

ZDF auslandsjournal, 05.08.2026, 22:15 Uhr 05.08.2026 | 6:21 min

Gleichzeitig droht der Ukraine eine Mobilmachung in großem Ausmaß auf russischer Seite. Russland plant Berichten zufolge nach den Wahlen zur Staatsduma im September etwa 300.000 Männer zu mobilisieren und für den Krieg gegen die Ukraine einzusetzen. Es bleibt ein Kampf David gegen Goliath.

Ich freue mich heute Abend um 22:15 Uhr auf Sie im auslandsjournal,

Alica Jung, Moderatorin des auslandsjournals

Was im Nahen Osten passiert ist

USA planen laut Medienbericht keine neuen Angriffe: Das Nachrichtenportal "Axios" berichtet, US-Außenminister Rubio habe in den vergangenen Tagen mehreren Außenministern aus verbündeten Ländern mitgeteilt, dass die USA vorerst keine neuen Angriffe gegen Iran starten werden.

Wirtschaft verkraftet Energieschock besser als gedacht - IWF: Die Auswirkungen des Iran-Kriegs waren offenbar weniger verheerend als befürchtet. Die IWF-Chefin sieht ein "Tauziehen" zwischen der Energiekrise und dem KI-Investitionsboom.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

CIA-Chef reiste offenbar nach Moskau: Der Flug einer amerikanischen Militärmaschine löste zunächst Spekulationen aus. Nun berichten Medien, der CIA-Chef John Ratcliffe sei zu Gesprächen nach Moskau gereist.

Ukraine droht laut Ex-Minister Krieg zu verlieren: Die Ukraine droht den Krieg nach Einschätzung des Ex-Verteidigungsministers Mychajlo Fedorow allmählich zu verlieren. Das Land habe nur noch wenige Monate Zeit, um die Weichen für eine Wende zu stellen, warnt Fedorow in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters in Kiew.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

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Was heute noch wichtig ist

heute journal update, 26.08.2026, 00:05 Uhr 26.08.2026 | 0:55 min

Zweite Runde in Neuhardenberg: Kanzler Friedrich Merz (CDU), Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) stellen in Neuhardenberg die Ergebnisse der zweitägigen Kabinettsklausur vor. Zuvor will sich das Kabinett auch mit der Frage beschäftigen, wo die Bundesregierung beim Klimaschutz stärker aktiv werden soll - und ob sie der SPD-Forderung nachkommt, den Hitzeschutz ins Grundgesetz zu schreiben. Die Union sieht dies skeptisch.

UN-Sicherheitsrat berät über Lage im Nahen Osten: Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen berät heute in New York über die Situation in Nahost.

Gamescom startet in Köln: In diesem Jahr präsentieren sich auf der größten Videospielemesse der Welt so viele Aussteller wie noch nie: Mehr als 1.600 Aussteller werden erwartet, gut zwei Drittel kommen aus dem Ausland.

Ausführlich informiert

Während sich die EU im Zollstreit mit den USA auf einen Kompromiss geeinigt hat, setzt Kanada auf Konfrontation mit US-Präsident Donald Trump. Wie viel riskiert das amerikanische Nachbarland? ZDFheute live analysiert.

ZDFheute live, 25.08.2026, 19:30 Uhr 25.08.2026 | 17:20 min

Sportlich in den Tag

Am Freitag beginnt die neue Saison in der Fußball-Bundesliga. Unter den Aufsteigern findet sich neben dem FC Schalke 04 mit dem SC Paderborn ein Klub, der in der Vergangenheit schon ein wenig Höhenluft schnuppern durfte, sowie die SV Elversberg, die zum ersten Mal überhaupt in der deutschen Eliteliga an den Start geht. Unser Autor Andreas Morbach blickt nach Ostwestfalen und ins Saarland und beschreibt, was SCP und SVE ausmacht und was den Neulingen zuzutrauen ist.

Zahl des Tages

70

Früher hat sie fast jeder gelesen. Über Jahrzehnte war die "Bravo" das Leitmedium für Jugendliche. Das Archiv der Jugendkulturen in Berlin bescheinigt ihr, die erste Zeitschrift in Deutschland gewesen zu sein, "die sich direkt an Jugendliche richtete". Vom Kultstatus ist zum 70. Geburtstag heute allerdings nicht mehr viel übrig. Die Auflage der gedruckten "Bravo" sank von weit über einer Million verkaufter Exemplare auf unter 45.000 heute.

ZDF, hallo Deutschland, 24.08.2026, 17:10 Uhr 24.08.2026 | 7:47 min

Ein Lichtblick

Deutschland schickt den Film "Everytime" der österreichischen Regisseurin Sandra Wollner ins Rennen um den Oscar als "Bester internationaler Film". "Everytime" erzählt von Ella und ihrer jüngeren Tochter Melli, die ein Jahr nach dem plötzlichen Tod der älteren Tochter Jessie versuchen, ihren Alltag zu bewältigen. Wollner gewann für "Everytime" bei den Filmfestspielen in Cannes den Hauptpreis der Sektion "Un Certain Regard".

ZDF Morgenmagazin, 05.08.2026, 05:30 Uhr. 05.08.2026 | 6:22 min

Gesagt

Wenn Menschen in unserem Land schlaflose Nächte haben, weil sie ausgegrenzt und angegriffen werden, dann müssen wir alle hellwach werden. „ Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

In Berlin hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor der Ausgrenzung von Menschen mit Migrationsgeschichte gewarnt. Für mehr Zusammenhalt müssten Probleme offen angesprochen werden. Er mahnte: Nein zu "völkischer Abschottung"

ZDFheute Xpress, 25.08.2026, 14:47 Uhr 25.08.2026 | 0:24 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 25.08.2026 | 1:56 min

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So wird das Wetter heute

An diesem Mittwoch ist es im Norden freundlich mit viel Sonne. In der Mitte bringen dichtere Wolken vor allem Richtung Osten etwas Regen. Sonst wechseln Sonne und Wolken und Schauer bleiben selten. Die Höchsttemperatur liegt bei 21 bis 29 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Nicola Frowein