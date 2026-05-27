Update am Morgen: Es braucht Mut in der Türkei

Guten Morgen,

es braucht Mut, um in der Türkei zu demonstrieren, laut und offen Entscheidungen der türkischen Regierung oder Justiz zu kritisieren. Tausende sind gerade mutig und wütend, protestieren im ganzen Land gegen die Absetzung des Chefs der größten Oppositionspartei CHP, Özgür Özel.

Am Wochenende hat die Polizei die Zentrale der CHP in Ankara gestürmt. Ein Gericht hatte zuvor die letzte Wahl der CHP-Parteispitze für ungültig erklärt und entschieden, Parteichef Özel abzusetzen. Özel und seine Anhänger sehen in dem Vorgehen der Justiz ein politisches Manöver der Erdogan-Regierung, um sie zu schwächen.

ZDFheute live, 26.05.2026, 18:36 Uhr 26.05.2026 | 18:38 min

Der Präsident der Deutsch-Türkischen Gesellschaft bezeichnete die Absetzung als "gezielten Angriff auf die Demokratie". Bei den Kommunalwahlen 2024 hatte die CHP Erdogans Partei AKP landesweit überholt. Als CHP-Chef hat das Gericht nun Özels Vorgänger Kemal Kilicdaroglu eingesetzt. Er gilt als schwach, hatte die Wahl 2023 als CHP-Chef gegen Präsident Erdogan verloren.

Regierungskritische Zeitungen wie die Zeitung "Birgün" sind selten geworden. Sie ist eine der wenigen unabhängigen Medien, die es in der Türkei noch gibt. Über 90 Prozent aller Medienhäuser sind inzwischen auf Regierungskurs. Regelmäßig bekommen die Journalisten von "Birgün" Repressionen direkt zu spüren, berichtet Chefredakteur Ibrahim Varli unserem ZDF-Reporter Stefan Schlösser.

heute in Europa, 26.05.2026, ab 16 Uhr 26.05.2026 | 2:06 min

Zu nahezu jedem Bericht würden Gegendarstellungen verlangt, Ermittlungen eingeleitet oder Klagen erhoben. Dies sei das wichtigste Mittel der Regierung gegenüber den Medien. Äußerlich sehe es so aus, als gäbe es Demokratie. Es gibt Wahlen, Medien und Presse. Aber tatsächlich herrsche massiver Druck, Einschüchterung und Überwachung, erzählt Varli.

Stefan Schlösser berichtet im auslandsjournal über eine Gesellschaft, in der immer weniger Menschen sich das Leben leisten können, die Preise seit Jahren rasant steigen und in der jene, die das kritisieren, zur Zielscheibe werden.

Seien Sie gerne dabei heute Abend im auslandsjournal,

Alica Jung, Moderatorin auslandsjournal

Was heute noch wichtig ist

heute journal update, 27.05.2026, ab 00:30 Uhr 27.05.2026 | 0:54 min

Frühjahrsgutachten der Wirtschaftsweisen: Der Sachverständigenrat veröffentlicht am Vormittag seine Konjunkturprognose. Erwartet wird, dass er - wie zuletzt schon andere Ökonomen und Organisationen - seinen Ausblick fürs kommende Jahr senkt. Grund: Die Folgen des Iran-Kriegs, der die Energiepreise nach oben treibt.

Ministerin Reiche in China: Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche reist zu politischen Gesprächen nach China. Deutsche Firmen fordern, dass Reiche auf fairere Wettbewerbsbedingungen dringt. Im Fokus dürften auch Pekings Exportkontrollen auf Rohstoffe stehen. Begleitet wird sie von einer Wirtschaftsdelegation.

Prozess gegen Klette: Im Prozess gegen die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette könnte am Vormittag vor dem Landgericht Verden ein Urteil fallen. Die Verteidigung hatte während ihres Plädoyers allerdings noch Anträge gestellt - möglich also, dass die Verhandlung noch weitergeht. Laut Anklage soll sie mit zwei Komplizen Geldtransporter und Supermärkte überfallen haben.

Kabinett tagt: Um den Bau von Wohnungen zu beschleunigen, will das Bundeskabinett eine umfassende Reform des Baurechts auf den Weg bringen. Unter anderem soll Gemeinden eine schnellere Planung ermöglicht werden. Zudem soll die Wärmeplanung für kleine Kommunen erleichtert werden. Thema ist zudem ein Vorschlag des Bundesinnenministeriums zu mehr Cybersicherheit.

Weitere Schlagzeilen

Was im Iran-Krieg passiert ist

Iran verurteilt US-Angriffe als groben Verstoß gegen Waffenruhe: Diese parallel zum von Pakistan vermittelten Friedensprozess gestarteten aggressiven Handlungen hätten den "boshaften Willen" der US-Regierung offenbart, erklärte das iranische Außenministerium und drohte mit Vergeltung.

Israel: Neuer Hamas-Chef eine Woche nach Ernennung im Gazastreifen getötet: Der Angriff habe sich gegen Mohammed Odeh gerichtet, "den neuen Kommandeur des Flügels der Hamas-Terrororganisation und einen der Architekten des Massakers vom 7. Oktober", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz.

Internetsperre in Iran zum Teil aufgehoben: Seit Kriegsbeginn hatte die iranische Regierung den Zugang zum internationalen Internet blockiert. Die Zensur hatte erhebliche Folgen.

Netanjahu kündigt verstärkte Angriffe im Libanon an: Israel hat nach Angaben von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu seine Vorstöße im Libanon vertieft. Das Militär sei mit großer Truppenstärke vor Ort, teilt er laut Angaben seines Büros mit.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Auswärtiges Amt an Kreml: "Lassen uns nicht einschüchtern": Nach neuen Drohungen aus Moskau haben die Bundesregierung und die EU russische Vertreter einbestellt. Das Auswärtige Amt wirft Russland vor, auf "Terror und Eskalation" zu setzen.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Sport

Die heiße Phase der Vorbereitung auf die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada beginnt: Bundestrainer Julian Nagelsmann versammelt seinen WM-Kader zum Trainingslager in Herzogenaurach. Was Nagelsmann vorhat und wo seine größten Baustellen liegen, haben wir für Sie zusammengefasst.

Und damit Sie zum Thema WM immer mitreden können, stellen wir Ihnen in loser Reihenfolge die eher unbekannteren Teilnehmer-Nationen des XXL-Turniers vor: diesmal den WM-Neuling Jordanien.

ZDF sportstudio, 29.04.2026, 14:07 Uhr 29.04.2026 | 2:05 min

Grafik des Tages

Fast jeder zweite Flug in Deutschland ist ein Kurzstreckenflug. Laut Statistischem Bundesamt starteten oder endeten 652.000 Passagierflüge mit einer kurzen Distanz im Jahr 2025 an deutschen Hauptverkehrsflughäfen. Start- oder Zielort war überwiegend das nahegelegene Ausland: 82 Prozent der Flüge waren Auslandsflüge.

Quelle: ZDF/E_motion_media

Das sollten Sie sich mal anschauen

Mini-Wäscheklammern, kleinste Möbel, winzige Kleider und Schmuck: Bei der Dollhouse Festival Summer Show in London zeigen und verkaufen mehr als 130 Künstler aus aller Welt ihre Modellbauten für Puppenhäuser. Höhepunkt ist ein Wettbewerb. Kinderkram? Von wegen. Die Kleinigkeiten werden ernst genommen und die Preise sind - je nach Aufwand - oftmals dreistellig, wie Kollege Ralf Paniczek berichtet:

heute in Europa am 26.05.2026 ab 16 Uhr 26.05.2026 | 2:05 min

Gesagt

Geh' aus, mein Herz, und suche Freud', in dieser lieben Sommerzeit. „ Paul Gerhardt

Vor genau 350 Jahren starb der Dichter Paul Gerhardt (1607 bis 1676). Seine Texte gehören zu den bekanntesten Kirchenliedern und erklingen bis heute, darunter "Geh' aus, mein Herz, und suche Freud'", "Ich steh an deiner Krippen hier" und "Lobet den Herren alle, die ihn ehren".

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 27.05.2026 | 2:29 min

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So wird das Wetter heute

Heute ziehen an den Alpen einige Schauer entlang. Blitz und Donner sind auch möglich. Die Temperaturen liegen am späten Nachmittag bei 15 bis 34 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Annika Heffter und der ZDFheute-Redaktion.