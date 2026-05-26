Türkei: Polizei geht mit Wasserwerfern gegen Opposition vor

Mit Wasserwerfern ist die türkische Polizei in Izmir gegen Oppositionelle vorgegangen. Tausende demonstrierten gegen die Absetzung von CHP-Parteichef Özgür Özel.

Der Vorsitzenden der größten Oppositionspartei CHP per Gericht abgesetzt, die Parteizentrale gestürmt: Kritiker sehen das Vorgehen als politisch motiviert, es gibt Proteste und Tumulte. 26.05.2026 | 2:06 min

In der türkischen Küstenmetropole Izmir haben Tausende gegen die gerichtliche Absetzung des Chefs der größten Oppositionspartei CHP, Özgür Özel, protestiert. Die Polizei setzte dabei Wasserwerfer gegen Demonstrierende ein, um die Menge zu zerstreuen.

Bereits zuvor hatten die Behörden den Platz der Republik, auf dem Özel sprechen wollte, abgesperrt. Die Demonstration wurde anschließend an einen nahegelegenen Ort verlegt und verlief friedlich. Özel, der sich von einem Bus aus an seine Unterstützer wandte, sprach von Zehntausenden Teilnehmern. Die Küstenmetropole gilt als Hochburg der säkularen Opposition.

Die türkische Polizei hat in der Hauptstadt Ankara die Zentrale der größten Oppositionspartei CHP gestürmt. Dort hatte sich der gerichtlich abgesetzte Parteichef Özel verschanzt. 24.05.2026 | 0:22 min

Özel als Parteichef abgesetzt

Vergangene Woche hatte ein Gericht den CHP-Parteitag 2023 für ungültig erklärt und Özel als Parteivorsitzenden abgesetzt. Im Raum stehen Vorwürfe, dass Delegierte bestochen wurden, um für Özel zu stimmen. Der CHP-Flügel um Özel wies die Vorwürfe zurück und legte Einspruch beim Obersten Gerichtshof ein.

Der Chef der wichtigsten türkischen Oppositionspartei CHP Özgür Özel wurde von einem Gericht abgesetzt. Die CHP hat Einspruch eingelegt. In Umfragen liegt die Partei seit langem vorn. 22.05.2026 | 1:40 min

Als CHP-Chef setzte das Gericht vorläufig Özels umstrittenen Vorgänger Kemal Kilicdaroglu ein. Das löste bereits in der vergangenen Woche Proteste in der Hauptstadt Ankara aus. Die türkische Regierung stellt die Ereignisse als innerparteilichen Konflikt dar. In einer ersten Reaktion hatte der Sprecher der Regierungspartei Ömer Celik am Montag gesagt, in der CHP herrsche "weitaus mehr Chaos" als im Nahen Osten. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan äußerte sich bislang nicht dazu.

Parteikongress gefordert

Auf der Kundgebung in Izmir forderte der 51-jährige Özel seinen 77-jährigen Nachfolger Kilicdaroglu auf, schnellstmöglich einen außerordentlichen Parteikongress abzuhalten. Dort würde er sich den rund zwei Millionen Parteimitgliedern erneut zur Wahl stellen.

Ein Gericht in Ankara beschloss, die Führung der größten Oppositionspartei CHP abzusetzen. Parteichef Özgür Özel und weitere Spitzenvertreter verlieren damit ihre Ämter. Dazu Stefan Schlösser. 21.05.2026 | 1:16 min

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, plant Kilicdaroglu das erste Treffen des Parteirats für den 1. Juni. Dort kann über die Ausrufung eines Parteikongresses entschieden werden.

Özel kritisierte auch den Zeitpunkt seiner Absetzung:

Nach 47 Jahren haben wir es geschafft, die Partei auf den ersten Platz zu bringen. Spaltet die Partei nicht, haltet uns nicht auf bei unserem Weg an die Regierung. „ Özgür Özel, bisheriger CHP-Chef

Vorwurf: Gericht als langer Arm der AKP

Er bezog sich dabei auf den überraschenden Erfolg der CHP bei den Kommunalwahlen im Jahr 2024 - ein Jahr nach Özels Wahl zum Parteivorsitzenden. Die Gerichtsentscheidung sieht Özel auch als einen Schritt der regierenden AKP an, um die Oppositionspartei in eine Krise zu bringen.

In Ankara hat ein Gericht angeordnet, dass die Führung der größten türkischen Oppositionspartei CHP abgesetzt wird, darunter deren Vorsitzender Özel. Dieser gibt sich kämpferisch. 22.05.2026 | 1:29 min

Die neue Parteiführung habe den Titel des Parteivorsitzenden mit Hilfe der Justizorgane der AKP an sich gerissen, sagte er in seiner Rede. Dabei hätten sie allerdings die "treuen Mitglieder der Partei" unterschätzt, die auf die Straße gehen.

Razzia mit Festnahmen

Mehrere Teilnehmer der Kundgebung erklärten ihre Unterstützung für Özel auch im Falle einer Parteineugründung. Vor seiner Absetzung vom Parteivorsitz vergangene Woche hatte Özel der Zeitung "Pencere" in einem Interview erklärt, er werde die CHP auf keinen Fall aufgeben. Eine Ersatzpartei werde nur dann gegründet, wenn die CHP von der Regierung aufgelöst werde.

Der Oppositionspolitiker Ekrem Imamoglu steht wegen des Vorwurfs politischer Spionage vor Gericht. Der mögliche Erdogan-Herausforderer gilt in der Türkei als zentrale Figur der Opposition. 11.05.2026 | 1:34 min

Am Morgen hatte die Polizei nach Angaben der Nachrichtenagentur DHA eine Razzia gegen die Gemeindeverwaltung des Bezirks Güzelbahce in Izmir durchgeführt. Dabei wurde unter anderem der Bezirksbürgermeister, der als Özel-Unterstützer gilt, festgenommen. Hintergrund seien Ermittlungen wegen Unregelmäßigkeiten im Bauwesen.

Die CHP steht seit langem unter Druck und sieht sich als Opfer einer politisch motivierten Kampagne der Regierung. Zahlreiche Bürgermeister und andere Politiker der Partei sitzen in Haft, der prominenteste ist der abgesetzte Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu. Die Regierung weist den Vorwurf der Einflussnahme auf die Justiz zurück.

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Quelle: dpa