Neuer Abgasskandal: Großer Motorradhersteller im Fokus

Autorisierte Händler des europäischen Motorradherstellers KTM bieten illegale Motorräder mit Straßenzulassung zum Verkauf an. Das ergeben verdeckte Recherchen. KTM bestreitet das.

Wie kommen Motorräder auf die Straße, die eigentlich gar nicht zugelassen werden dürften? Bei _frontal inside blicken wir hinter die Recherche. 26.05.2026 | 6:21 min

Die Abgaswerte seien "schockierend", erklärt Peter Mock vom ICCT, dem Umweltverband, der vor zehn Jahren den VW-Abgasskandal aufgedeckt hat. An der Technischen Uni CZU in Prag ließ ICCT eine entdrosselte Enduro-Maschine der Marke KTM untersuchen.

Beim giftigen Kohlenmonoxid war es so, dass die Messwerte für diese entdrosselte Variante ungefähr so hoch sind wie bei einer alten Diesel-Lokomotive. „ Peter Mock, ICCT

Das entdrosselte Motorrad hat dreimal so viel Leistung und war bei den Messungen doppelt so laut wie es für den Straßenbetrieb zulässig wäre. Und bei den besonders gesundheitsschädlichen, ultrafeinen Partikeln stieß das Motorrad im Test so viele Partikel aus, dass die Messgeräte verstopften, sagt Mock.

Motorradhersteller KTM: Abgaswerte harmlos

KTM hat seinen Sitz in Österreich und bezeichnet sich selbst als "Weltmarktführer" bei Enduro-Motorrädern. Aus Sicht des Herstellers sind die hohen Abgaswerte kein Grund zur Sorge.

Denn getestet wurde die entdrosselte Variante der Enduro, die eigentlich für den reinen Offroad-Einsatz bestimmt ist, also für Wettbewerbe. KTM liefere aber an seine Händler grundsätzlich die gedrosselte Variante aus, erklärt der Konzern auf Nachfrage.

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Umrüstset zur Entdrosselung wird mitgeliefert

Tatsächlich verfügt die gedrosselte Variante über eine Typzulassung und ist damit für den Straßenbetrieb zugelassen, weil sie alle Emissions- und Lärmvorschriften einhält. Allerdings liefert der österreichische Konzern seinen Händlern die gedrosselten Enduros mit einem Umrüstset. Damit können die Händler die Maschine entdrosseln.

Ich habe noch nie ein gedrosseltes Motorrad gesehen. Es wird direkt beim Händler entdrosselt. „ Whistleblower aus der Motorradindustrie

Diesem Hinweis eines Insiders der Motorradindustrie ist ZDF frontal mit mehreren Medienpartnern aus Europa nachgegangen, koordiniert von "Climate Whistleblowers", einer Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Paris.

ZDF frontal besuchte undercover einen KTM-Händler in Norddeutschland. Der riet von der gedrosselten Enduro ab.

Das ist dann so zugeschnürt, dass das überhaupt nicht richtig funktioniert. Da hätte keiner Spaß dran, weder das Motorrad noch der Fahrer. Das ist dann wirklich nur für die Zulassung sozusagen, dass man das dann durchkriegt. „ KTM-Verkäufer, Norddeutschland

Der KTM-Verkäufer bot ganz offen die entdrosselte Enduro mit Fahrzeugpapieren und Straßenzulassung zum Verkauf an. Die Fahrzeugpapiere lauten aber auf die gedrosselte Enduro, sind also falsch. Der Händler ließ ZDF-Anfragen dazu unbeantwortet.

Man kann juristisch ja häufig zweierlei Meinung sein, aber dass es derart grob rechtswidrig und illegal ist, das ist einem selten so untergekommen. Wenn man hier so grob rechtswidrig vorgeht, dann verwundert das schon. Das ist klare illegale Manipulation. „ Prof. Remo Klinger, Geulen & Klinger Rechtsanwälte, Umweltanwalt

KTM: Händler liefern gedrosselte Variante aus

KTM bleibt bei seiner Darstellung. Seine Händler lieferten die gedrosselte Variante an ihre Endkunden, so das Unternehmen.

Unsere Händler vertreiben in weiterer Folge die Fahrzeuge ausschließlich in diesem homologierten und für den Straßenverkehr zulassungsfähigen Zustand an Endkunden. „ KTM

Dazu im Widerspruch stehen verdeckte Händlerbesuche der Recherchepartner in Frankreich, Belgien, Großbritannien, Italien, Österreich und Deutschland. KTM-Verkäufer boten die Enduros entdrosselt und mit Fahrzeugpapieren zum Verkauf an.

KTM legt Wert auf die Feststellung, dass nur nachträglich auf expliziten Kundenwunsch das Motorrad als "Wettbewerbsumbau" von KTM-Händlern entdrosselt werde. Dabei weise der Händler "ausdrücklich darauf hin, dass die Straßenzulassung erlischt".

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Mit illegaler Maschine vom Hof gefahren

ZDF frontal begleitete mit versteckter Kamera den Kauf einer entdrosselten KTM Enduro - mit Nummernschild und Fahrzeugpapieren, obwohl die entdrosselte Maschine keine Typzulassung hat und damit für den Straßenbetrieb nicht zugelassen ist.

Der Kunde unterschrieb einen Zettel mit der Erklärung, dass die Maschine nicht für den Straßenverkehr zugelassen ist, und fuhr vor den Augen des Verkäufers mit der illegalen Maschine vom Hof. Nachfragen hierzu ließ der KTM-Händler unbeantwortet.

Die EU-Kommission zeigt sich auf Nachfrage alarmiert, und erklärt: "Jegliche Änderungen an typgenehmigten Fahrzeugen führen dazu, dass die Fahrzeuge nicht mehr den Vorschriften entsprechen." Der Hersteller sei verpflichtet, "die erforderlichen Korrekturmaßnahmen zu ergreifen".

Kraftfahrtbundesamt leitet Untersuchung ein

Bei den KTM Enduros müsse die zuständige Marktüberwachungsbehörde einschreiten, fordert Umweltanwalt Remo Klinger gegenüber dem ZDF. Die zuständige Behörde ist das Kraftfahrtbundesamt (KBA). Das KBA hat den KTM Enduros die Typzulassung erteilt und ist damit - wie auch schon bei den VW-Modellen mit Abschalteinrichtung - die zuständige Behörde.

"Das KBA geht Ihren Hinweisen aktiv nach", erklärt die Behörde aus Flensburg auf ZDF-Anfrage.

Werden im Rahmen der Untersuchung Vorschriftenabweichungen festgestellt, wird das KBA Maßnahmen gegen beteiligte Wirtschaftsakteure einleiten. „ Kraftfahrtbundesamt

In Europa sind insgesamt Zehntausende KTM-Enduro-Motorräder und Enduros der KTM-Schwestermarken Husqvarna und Gasgas für den Straßenbetrieb zugelassen. Die meisten davon dürften entdrosselt sein, vermutet der Whistleblower.

Nach ZDF-Recherchen sind solche Enduros besonders bei jungen Fahrern beliebt und werden mit Straßenreifen ausgerüstet. Die entdrosselte Enduro hat eine hohe Leistung und ist besonders leicht und wendig.

Diese Recherche wurde koordiniert von Climate Whistleblowers. Recherchepartner des ZDF sind Le Monde, El País, L’Espresso, Der Standard, Der Spiegel, ORF, DeSmog, paper trail media und Centre for Climate Reporting.

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