Update am Abend: Duell der Super-Egos und Dilemma der Grünen

Guten Abend,

Gespannt war auf die Replik Trumps gewartet worden, der heute die Schlammschlacht jedoch erst einmal herunterspielen wollte. "Es ist alles okay", antwortete er angesprochen auf den Zwist. Laut US-Berichten versuchen seine politischen Berater, ihn in seinen Äußerungen zu Musk zu mäßigen. Ob er diesen Ratschlag beherzigt und wirklich alles "okay" ist, beantworte Trump dann selbst, indem er auf Musk angesprochen von dem Mann sprach, "der seinen Verstand verloren hat". Möglicherweise bereitet er schon seine nächste verbale Breitseite gegen Musk vor, mit dem er einst laut eigenen Aussagen "eine großartige Beziehung" hatte. An einem persönlichen Gespräch, das hat er jetzt durchblicken lassen, hat er gerade sowieso kein Interesse.