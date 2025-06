Trump relativiert Streit mit Musk: "Alles okay"

Gespräch zwischen Trump und Musk geplant

Der US-Präsident hat nun das öffentlich ausgetragene Zerwürfnis mit Musk relativiert. "Oh, es ist alles okay", sagte Trump, als er von der US-Zeitung "Politico" darauf angesprochen wurde. Die Zeitung telefonierte eigenen Angaben zufolge mit dem US-Präsidenten, nachdem sich dieser und Musk öffentlich gegenseitig schwere Vorwürfe gemacht hatten.

Trump "enttäuscht" über Musks Kritik an Steuergesetz

Musk, der seine Tätigkeit als Berater des US-Präsidenten in der vergangenen Woche beendet hatte, übte zuletzt scharfe Kritik an einem von Trump geplanten Steuergesetz. So bezeichnete er es am Dienstag als "unverschämt" und eine "widerliche Abscheulichkeit". Musk war als Trumps Berater für Kürzungen bei Stellen und Ausgaben in Ministerien und Behörden verantwortlich.