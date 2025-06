Ukraine greift Brücken an: Die Analyse der Folgen für Russland

Die Nachrichten über den kombinierten Drohnenangriff gegen russische strategische Bomber am 1. Juni haben eine andere Angriffsserie in den Hintergrund treten lassen. In der Nacht vom 31. Mai auf den 1. Juni griff die Ukraine drei sehr wichtige Brücken an: eine in der russischen Region Kursk, eine weitere in der Region Brjansk und eine dritte in der besetzten Ukraine.