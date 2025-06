Freizeitaktivität: Männer wenden mehr Zeit dafür auf als Frauen

Ob drinnen oder draußen, ob aktiv oder entspannt: Im Schnitt verbringen Bundesbürger ab zehn Jahren an Wochenenden und Feiertagen 7 Stunden und 45 Minuten am Tag mit Freizeitaktivitäten, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilt. An Werktagen sind es 5 Stunden und 26 Minuten.