Ukraine: Massive russische Angriffe - Tote in Kiew

Explosionen in mehreren Städten : Massive russische Angriffe - Tote in Kiew

06.06.2025 | 07:48 |

Tote und Verletzte in Kiew, Explosionen in mehreren Städten: In der Nacht hat Russland die Ukraine mit massiven Drohnenangriffen überzogen. In allen Regionen gab es Luftalarm.