Update am Abend: Trumps Kuba-Träume, Iran und Internet-Trolle

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Donald Trump ist mit dem großen Versprechen US-Präsident geworden, keine neuen Kriege anzuzetteln: Nach dem Angriff auf Iran kokettiert er nun ganz offen damit, Kuba ins Visier zu nehmen. Eine intensive Recherche von ZDF frontal zeigt, wie Internet-Trolle hunderte Polizeieinsätze ausgelöst und Menschen terrorisiert haben. Und: Ein hochrangiger iranischer Funktionär ist laut israelischen Angaben getötet worden.

Trump bringt "Übernahme" von Kuba ins Spiel

Das ist passiert: US-Präsident Donald Trump spricht deutlich von einer möglichen "Übernahme" oder "Befreiung" Kubas. Er könne mit dem Land machen, was er wolle, sagte er im Weißen Haus.

US-Präsident Donald Trump spricht deutlich von einer möglichen "Übernahme" oder "Befreiung" Kubas. Er könne mit dem Land machen, was er wolle, sagte er im Weißen Haus. Das ist der Hintergrund: Die Beziehungen zwischen Havanna und Washington sind seit der sozialistischen Revolution unter Fidel Castro 1959 angespannt. Unter Trump übte die US-Regierung erhöhten Druck aus - und mit der Festnahme des venezolanischen Präsidenten Maduro brach einer der wichtigsten Unterstützer Kubas weg.

Die Beziehungen zwischen Havanna und Washington sind seit der sozialistischen Revolution unter Fidel Castro 1959 angespannt. Unter Trump übte die US-Regierung erhöhten Druck aus - und mit der Festnahme des venezolanischen Präsidenten Maduro brach einer der wichtigsten Unterstützer Kubas weg. Das sagt Experte Klemens Fischer: Trump suche eine Möglichkeit, "sich doch als siegreicher Kriegsherr darzustellen", sagt Klemens Fischer, Professor für Internationale Beziehungen und Geopolitik an der Uni Köln. Zudem sei es "natürlich immer schon ein Dorn im Auge der USA gewesen", mit Kuba eine Insel direkt "im Hinterhof" zu haben, die Amerika trotze. "Dass ein amerikanischer Präsident ein kommunistisch-ähnliches System nicht als gut bezeichnen kann, ist völlig klar", so Fischer.

ZDFheute live am 17.3.2026 ab 13:30 Uhr. 17.03.2026 | 13:49 min

Internet-Trolle lösen hunderte Polizeieinsätze aus

Das ist passiert: Eine Szene junger Männer verschickt falsche Bombendrohungen an Schulen und terrorisiert einzelne Menschen über Jahre. Dabei trickst sie sogar die Polizei aus.

Eine Szene junger Männer verschickt falsche Bombendrohungen an Schulen und terrorisiert einzelne Menschen über Jahre. Dabei trickst sie sogar die Polizei aus. Das ist der Hintergrund: Mit falschen Bombendrohungen soll die Gruppe in Deutschland und Österreich Hunderte Polizeieinsätze ausgelöst haben. Einkaufszentren wurden evakuiert und der Betrieb von Bahnhöfen wurde unterbrochen.

Mit falschen Bombendrohungen soll die Gruppe in Deutschland und Österreich Hunderte Polizeieinsätze ausgelöst haben. Einkaufszentren wurden evakuiert und der Betrieb von Bahnhöfen wurde unterbrochen. Darum ist das wichtig: Laut Recherchen von ZDF frontal wurden aus dem Umfeld der Gruppe allein im vergangenen Jahr Tausende Bombendrohungen verschickt. Mit falschen Notrufen löst die Szene zudem immer wieder Polizeieinsätze bei Unbeteiligten aus und terrorisiert einzelne Menschen über Jahre hinweg.

ZDF frontal am 17.3.2026 um 10:00 Uhr. 17.03.2026 | 10:25 min

Iranischer Funktionär Laridschani laut israelischen Angaben getötet

Das ist passiert: Israels Verteidigungsminister Israel Katz hat die Tötung des ranghohen iranischen Funktionärs Ali Laridschani verkündet.

Israels Verteidigungsminister Israel Katz hat die Tötung des ranghohen iranischen Funktionärs Ali Laridschani verkündet. Das ist der Hintergrund: Wie der israelische Verteidigungsminister Israel Katz nach Angaben seines Büros erklärte, kam der Generalsekretär des Sicherheitsrats bei einem gezielten Angriff in der Nacht ums Leben. Der konservative Politiker Laridschani war in den vergangenen Monaten zu einer zentralen Figur im iranischen Machtapparat aufgestiegen.

Wie der israelische Verteidigungsminister Israel Katz nach Angaben seines Büros erklärte, kam der Generalsekretär des Sicherheitsrats bei einem gezielten Angriff in der Nacht ums Leben. Der konservative Politiker Laridschani war in den vergangenen Monaten zu einer zentralen Figur im iranischen Machtapparat aufgestiegen. Darum ist das wichtig: Israel hat im aktuellen Krieg bereits Dutzende führende Persönlichkeiten des iranischen Machtapparats getötet. Laridschani soll eine Schlüsselrolle bei der Niederschlagung der jüngsten Massenproteste gespielt haben, berichtete das Exilmedium "Iranwire". Tausende Demonstranten wurden bei den Aufständen Anfang Januar getötet.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie hier.

Heute Xpress am 17.3.2026 um 09:00 Uhr. 17.03.2026 | 1:29 min

Ratgeber: Herzmuskelentzündung vorbeugen

Jedes Jahr erkranken Millionen Menschen an einer Erkältung oder Grippe. Daraus kann eine gefährliche Herzmuskelentzündung entstehen. Was Sie dazu wissen sollten.

"Volle Kanne" am 17.3.2026 ab 09:05 Uhr. 17.03.2026 | 5:06 min

Sport

In der Champions League stehen heute die ersten Achtelfinal-Rückspiele an. Bayer Leverkusen kämpft beim FC Arsenal ab 21 Uhr ums Weiterkommen, zudem messen sich unter anderem die Giganten Manchester City und Real Madrid. Mit dem ZDF-Liveticker bleiben Sie auf dem Laufenden!

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

König der DJs: In Manchester besuchte King Charles ein Kulturzentrum. Er erfuhr nicht nur mehr über die dortigen Kulturangebote und Förderungen, sondern durfte auch selbst als DJ an die Turntables.

ZDF heute Xpress am 17.3.2026 um 12:20 Uhr. 17.03.2026 | 0:37 min

Ein Lichtblick

Quelle: ZDF

Die beiden nach dem Asien Cup in Australien gebliebenen iranischen Fußballerinnen trainieren nun bei einem Profiklub in Brisbane. Fatemeh Pasandideh und Atefeh Ramezanisadeh wurden auf dem Instagram-Kanal von Brisbane Roar gezeigt, das Duo lacht auf dem Foto und trägt die Teamkleidung.

Das Schicksal des iranischen Teams hatte in den vergangenen Wochen für großen Wirbel gesorgt. Die Auswahl war wegen eines stillen Protests beim in Australien ausgetragenen Asien Cup in der Heimat in die Kritik geraten.

Streaming-Tipp für den Abend

Fast Food verspricht schnelle Sättigung, gleichbleibenden Geschmack und günstige Preise. Burger King, McDonald’s, Nordsee oder KFC nutzen dafür ein ausgeklügeltes System. "Besseresser" Sebastian Lege deckt die Tricks auf:

17.03.2026 | 43:16 min

Rezept des Tages: Ladénia - Fladenbrot von der Insel Kímolos

Ladénia wird oft als "Pizza" Griechenlands bezeichnet, obwohl die Ähnlichkeit zur Focaccia eigentlich größer ist. Beide werden ohne Käse gebacken und eignen sich als Gericht für die Fastenzeit.

"Volle Kanne" am 17.3.2026 ab 09:05 Uhr. 17.03.2026 | 9:12 min

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