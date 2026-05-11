Update am Abend: Spritpreis, Armut in Deutschland und Trumps Plan

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geht der Tankrabatt Ende Juni in die Verlängerung? Die SPD bringt stattdessen eine Preisbremse ins Spiel. Fakt ist: Schon jetzt ist Tanken in Deutschland für viele Menschen Luxus - die Zahl der Armen im Land steigt. Das ist auch in den USA nicht anders. Trotzdem hat Präsident Trump große Pläne für Washington.

SPD: Preisbremse statt Tankrabatt

Das ist passiert: Ende Juni läuft der Tankrabatt aus. Und dann? Die SPD ist gegen eine Verlängerung. Generalsekretär Tim Klüssendorf bringt stattdessen eine Preisbremse ins Spiel.

Ende Juni läuft der Tankrabatt aus. Und dann? Die SPD ist gegen eine Verlängerung. Generalsekretär Tim Klüssendorf bringt stattdessen eine Preisbremse ins Spiel. Das ist der Hintergrund: Mittels einer Preisbremse könnte die Bundesregierung den Tankkonzernen einen festen Preis vorgeben. Das, so argumentiert SPD-Generalsekretär Klüssendorf, koste kein Steuergeld und verhindere zugleich, dass am Ende nicht die Konzerne profitierten. Bei der Union könnte der Sozialdemokrat damit offene Türen einrennen. Auch Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat bereits die Hoffnungen auf eine Verlängerung des Tankrabatts gedämpft.

Mittels einer Preisbremse könnte die Bundesregierung den Tankkonzernen einen festen Preis vorgeben. Das, so argumentiert SPD-Generalsekretär Klüssendorf, koste kein Steuergeld und verhindere zugleich, dass am Ende nicht die Konzerne profitierten. Bei der Union könnte der Sozialdemokrat damit offene Türen einrennen. Auch Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat bereits die Hoffnungen auf eine Verlängerung des Tankrabatts gedämpft. Das sagt der ZDF-Wirtschaftsexperte: Florian Neuhann vom ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen glaubt nicht, dass es eine Preisbremse geben wird - und dass sie in einer freien Marktwirtschaft sinnvoll ist. "Diese würde den freien Markt außer Kraft setzen - und genauso wie der Tankrabatt die wichtigen Preissignale." Hohe Preise signalisierten Knappheit und regten zum Sparen an; eine Preisbremse würde den Verbrauch ankurbeln, erklärt Neuhann. Der Tankrabatt sei zwar fast vollständig weitergegeben worden. Das mache diese Subvention aber auch nicht besser - sie kostet den Bundeshaushalt viel, gerade in Zeiten sehr knapper Kassen.

ZDF heute journal update, 23.05.2026, 00:10 Uhr 23.05.2026 | 1:45 min

Mehr Arme in Deutschland

Das ist passiert: Etwa 13,3 Millionen Menschen sind 2025 in Deutschland von Armut betroffen gewesen. Laut Paritätischem Gesamtverband ist die Armutsquote damit auf 16,1 Prozent gestiegen. Besonders betroffen sind junge Erwachsene bis 25 Jahre und Frauen ab 65.

Etwa 13,3 Millionen Menschen sind 2025 in Deutschland von Armut betroffen gewesen. Laut Paritätischem Gesamtverband ist die Armutsquote damit auf 16,1 Prozent gestiegen. Besonders betroffen sind junge Erwachsene bis 25 Jahre und Frauen ab 65. Das ist der Hintergrund: Als einkommensarm gelten laut Verband Menschen, die weniger als 60 Prozent eines mittleren Einkommens zur Verfügung haben. Zuletzt lag diese Schwelle für Alleinlebende bei 1.445 Euro Nettoeinkommen im Monat, für eine Familie mit zwei kleinen Kindern bei 3.035 Euro.

Als einkommensarm gelten laut Verband Menschen, die weniger als 60 Prozent eines mittleren Einkommens zur Verfügung haben. Zuletzt lag diese Schwelle für Alleinlebende bei 1.445 Euro Nettoeinkommen im Monat, für eine Familie mit zwei kleinen Kindern bei 3.035 Euro. Das sagt der Experte: Joachim Rock vom Paritätischen spricht von einer "krisenhaften Situation". Die Armutsquote sei zum zweiten Mal in Folge erheblich gestiegen. Angesichts der schwarz-roten Sozialpläne warnt er die Bundesregierung vor weiteren Einschnitten bei Sozialleistungen.

In welchen Bundesländern die Menschen am ärmsten sind und wen es besonders trifft, zeigen wir hier in Grafiken.

ZDFheute Xpress, 02.06.2026, 12:01 Uhr 02.06.2026 | 0:24 min

Trumps Trophäen: Kritik an Umbauplänen

Das ist passiert: Ein Triumphbogen mitten in D.C., ein Ballsaal im Weißen Haus, die Umbenennung des Kennedy-Centers: US-Präsident Trump will sichtbare Spuren in Washington hinterlassen. Es hagelt Kritik, gegen einige Projekte laufen Klagen.

Ein Triumphbogen mitten in D.C., ein Ballsaal im Weißen Haus, die Umbenennung des Kennedy-Centers: US-Präsident Trump will sichtbare Spuren in Washington hinterlassen. Es hagelt Kritik, gegen einige Projekte laufen Klagen. Das ist der Hintergrund: Washington ist keine typische US-Metropole. Nur wenige Hochhäuser finden sich am Stadtrand, es gibt klare Sichtachsen, strenge Bauvorgaben. Große Veränderungen sind selten.

Washington ist keine typische US-Metropole. Nur wenige Hochhäuser finden sich am Stadtrand, es gibt klare Sichtachsen, strenge Bauvorgaben. Große Veränderungen sind selten. Das sagen Experten: US-Kunsthistoriker Barry Bergdoll bemängelt, dass die Vorhaben weder die Lebensqualität verbesserten noch die Probleme der Stadt lösen könnten. "Das sind Trophäenprojekte - und Trump liebt Trophäen." Triumphbögen etwa stünden meist für militärische Siege oder Machtdemonstrationen. "Welcher Sieg wird hier eigentlich gefeiert?", fragt Bergdoll. US-Kunsthistorikerin Kathleen James-Chakraborty nennt die Pläne den "kühnen Versuch", der Stadt Trumps Vorlieben aufzuzwingen.

Warum Trumps Umbaupläne für Washington so umstritten sind

ZDFheute Xpress, 01.06.2026, 19:44 Uhr 01.06.2026 | 1:22 min

Zahl des Tages

Quelle: ZDF/iStock

Ratgeber: Schmerzpunkte im Muskelgewebe

Muskelverspannungen und Rückenschmerzen hat jeder mal. Und meistens verschwinden diese quasi von selbst. Halten die Beschwerden jedoch an und treten immer wieder an denselben Stellen auf, kann ein sogenanntes myofasziales Schmerzsyndrom dahinterstecken.

ZDF Volle Kanne, 02.06.2026, 09:05 Uhr 02.06.2026 | 5:18 min

Sport

Mit einem Zeitzeugen an Bord zur Fußball-WM: Dass Rudi Völler bereits seine fünfte Weltmeisterschaft in drei verschiedenen Funktionen erlebt, soll der deutschen Nationalelf bei der herausfordernden Mission in den USA helfen. Schließlich erlebte der jetzige DFB-Sportdirektor die letzte WM in den USA im Jahr 1994 im Spätherbst seiner Karriere noch als Spieler.

Pelés Krönung, die Hand Gottes - und ein Mord: Drei Fußball-Endrunden fanden bisher auf nordamerikanischem Boden statt - gespickt mit legendären Duellen und politisch aufgeladen. Hinzu kam ein einmaliger Gastgeberwechsel.

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Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen ...

... hier im Video oder besser gleich vor Ort: Belgrads pulsierendes Nachtleben hat es in diesem Jahr als Tipp in den "Lonely Planet" geschafft. Schon bevor der Reiseführer darauf aufmerksam geworden ist, haben hier übrigens schon Prominente wie Helmut Kohl, Tina Turner oder Hitchcock in den Kafanas gefeiert.

ZDF heute in Europa, 01.06.2026, 16:00 Uhr 01.06.2026 | 2:24 min

Ein Lichtblick

Wer mit dem Rauchen aufhört, tut seiner Gesundheit schon nach kurzer Zeit etwas Gutes. Bereits nach etwa acht bis zwölf Stunden wird der Körper besser durchblutet und dadurch leistungsfähiger. Scrollen Sie sich doch einmal durch diesen Mutmacher.

Streaming-Tipp für den Abend

Spätestens in der fünften Klasse haben viele Kinder ihr eigenes Handy, oft schon früher. Eltern, die den Nachwuchs kaum durch ein Rotlichtviertel streifen lassen würden, nehmen damit in Kauf, dass er in den sozialen Medien schon früh auf pornografische Beiträge stoßen kann. In der dreiteiligen Doku "Generation Porno - Was unsere Kinder online sehen" wird gezeigt, was das mit den Kindern macht und wie Familien damit umgehen können (ZDF Doku, drei Teile à 29 Minuten).

ZDF Doku, Teil 1 "Aufklärung", 01.06.2026, 18:00 Uhr 01.06.2026 | 29:44 min

Rezept des Tages: Marokkanisch grillen

ZDF Volle Kanne, 02.06.2026, 09:05 Uhr 02.06.2026 | 7:56 min

Köfte oder auch Kefta gehören zu den bekanntesten Gerichten der marokkanischen Küche. TV-Köchin Halima Pflipsen serviert sie mit einem Tomaten-Gurken-Salat - einer erfrischenden Beilage zum Grillen.

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