  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Deutschland

Tankrabatt: SPD für Preisbremse - Diskussion um Verlängerung

Diskussion um Verlängerung:SPD für Preisbremse statt Tankrabatt

|

Ende des Monats läuft der Tankrabatt aus. Die SPD ist gegen eine Verlängerung. Der Generalsekretär der Partei, Tim Klüssendorf, hält eine Preisbremse für die bessere Lösung.

Seit Mitternacht ist der Tankrabatt in Kraft - und die Preise an den Zapfsaeulen sind laut einer ADAC-Analyse am Vormittag tatsaechlich gesunken. Zur Mittagszeit ging es dann wieder nach oben.

Nur einmal am Tag dürfen die Spritpreise steigen – ob sich die Tankstellen wirklich daran halten, ist fraglich. Der Tankrabatt hingegen wird weitergegeben, zumindest größtenteils.

23.05.2026 | 1:45 min

SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hat sich skeptisch dazu geäußert, den Tankrabatt zu verlängern. Er wolle das zwar nicht ausschließen, glaube aber, "dass es nicht die beste Lösung wäre", sagte er am Dienstag den Sendern RTL und ntv.

Diskussion in der Koalition

Die beste Lösung sei aus SPD-Sicht jetzt eine Entscheidung über eine Preisbremse.

Wir diskutieren darüber mit dem Koalitionspartner und wir werden natürlich eine Lösung dafür finden, wenn der Tankrabatt ausläuft.

Tim Klüssendorf, SPD-Generalsekretär

Tim Klüssendorf, SPD-Generalsekretär (Archivfoto)

Tim Klüssendorf, SPD-Generalsekretär (Archivfoto)

Quelle: dpa

Klüssendorf: Andere Länder als Vorbild

Bei einer Preisbremse könnte der Staat einen festen Preis vorgeben, nach dem sich die Tankkonzerne dann richten müssten, wie Klüssendorf ausführte.

Klüssendorf: "Das funktioniert in anderen Ländern gut, ist eine ordnungspolitische Maßnahme, kostet kein Steuergeld und sichert, dass die Konzerne keine zusätzlichen Gewinne einstecken. Das heißt: Das wäre eigentlich die deutlich bessere Maßnahme."

Deutscher Bundestag: SPD-Fraktionssitzung: Matthias Miersch, SPD

SPD-Fraktionschef Miersch hat eine Verlängerung des Tankrabatts über Juni hinaus in Frage gestellt. Als Alternative schlägt er strukturelle Entlastungen vor, zum Beispiel durch eine Steuerreform.

16.05.2026 | 0:19 min

Rabatt bis Ende Juni beschlossen

Der Tankrabatt gilt noch bis Ende Juni. Dann läuft nach jetzigem Stand die Absenkung der Steuersätze auf Benzin und Diesel um jeweils rund 17 Cent pro Liter aus. Die Maßnahme kostet den Staat schätzungsweise 1,6 Milliarden Euro.

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hatte vergangene Woche Hoffnungen auf eine Verlängerung des Tankrabatts im Handelsblatt gedämpft:

Der Staat kommt irgendwann an die Grenze seiner Möglichkeiten.

Patrick Schnieder (CDU), Bundesverkehrsminister

Er sprach sich für Hilfen für den Güterkraftverkehr aus.

Seit Mitternacht ist der Tankrabatt in Kraft - und die Preise an den Zapfsaeulen sind laut einer ADAC-Analyse am Vormittag tatsaechlich gesunken.

Im Mai ist die Inflationsrate nach Einführung des Tankrabatts auf 2,6 Prozent gesunken. Das geht aus Schätzungen des Statistischen Bundesamtes hervor.

29.05.2026 | 0:33 min

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.

Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen

Quelle: AFP
Über den Tankrabatt und die Folgen berichtete das ZDF in zahlreichen aktuellen Sendungen, unter anderem am 23.05.2026 in dem Beitrag "Was bringen 12-Uhr-Regel und Tankrabatt?".
Themen
Tim KlüssendorfPatrick SchniederSPDInflation

Mehr zum Tankrabatt

  1. Zapfpistolen für Kraftstoff hängen an einer Tankstelle in der Halterung. (Symbolbild)

    Laut ADAC:Diesel erstmals wieder billiger als E10

    mit Video0:21
  2. Pressekonferenz mit Ministerpräsident von Bayern Markus Söder (CSU), Bundeskanzler Friedrich Merz / CDU, SPD Vorsitzende Baerbel Bas und SPD Vorsitzender Lars Klingbeil zu den Ergebnissen der Beratungen des Koalitionsausschusses

    Koalitionsausschuss am Dienstag:Haushalt, Reformen, Entlastungen: Schwarz-Rot sucht Lösungen

    mit Video5:07
  3. Bayern, Bamberg: Ein Mann tankt am 1. Mai an einer Tankstelle in Bamberg Diesel zum Preis von 199,9 Cent pro Liter.

    Monopolkommission:Tankrabatt kommt bei Autofahrern an

    mit Video2:18
  4. Symbolbild: Ein Autofahrer hängt an einer Tankstelle eine Zapfpistole in die Zapfsäule.
    FAQ

    Entlastungspaket der Bundesregierung:Bundestag beschließt Tankrabatt und Entlastungsprämie

    mit Video1:49