Tankrabatt kommt laut Experten bei Autofahrern an

Es hat einige Tage gedauert, inzwischen kommt der Tankrabatt an den Zapfsäulen und damit bei den Autofahrern an. Zu diesem Ergebnis kommt die Monopolkommission.

Zunächst sei die Weitergabe des Tankrabatts unvollständig gewesen, inzwischen komme er bei den Verbrauchern an, berichtet die Monopolkommission. Quelle: dpa

Der staatliche Tankrabatt von fast 17 Cent wird laut einer Untersuchung der Monopolkommission "nach anfänglicher Verzögerung" inzwischen weitgehend an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben.

Darauf deuteten die Daten aus der ersten Woche nach Einführung des Rabatts hin, erklärte das unabhängige Beratergremium der Bundesregierung. Die Kommission kritisierte aber erneut "fortbestehende Wettbewerbsprobleme" auf der Großhandelsebene in Deutschland.

Ifo-Institut bestätigt Tankrabatt-Weitergabe

Auch das Münchner Ifo-Institut sieht eine Weitergabe eher knapp unterhalb des Steuerrabatts von 16,7 Cent pro Liter. Mit den Spritpreisen vom Montag kommt Ifo-Experte Florian Neumeier auf einer Weitergabe von 14 Cent bei Diesel und 15 Cent bei Superbenzin.

Bundesverkehrsminister Schnieder hält den Tankrabatt für sinnvoll. Eine Verlängerung sei denkbar. Seit dem 1. Mai gilt für Benzin und Diesel eine Steuersenkung von knapp 17 Cent pro Liter. 05.05.2026 | 0:19 min

Sprit hat sich am Montag im bundesweiten Tagesdurchschnitt leicht verteuert. Der Dieselpreis stieg nach Angaben des ADAC um 0,3 Cent auf 1,987 Euro pro Liter, blieb damit aber den vierten Tag in Folge unter zwei Euro. E10 verteuerte sich um 0,6 Cent auf 1,974 Euro.

Annäherung dauerte einige Tage

In den ersten Tagen nach dem 1. Mai sei die Steuersenkung von 16,7 Cent zunächst nur unvollständig weitergegeben worden, erklärte die Monopolkommission. Im Laufe der ersten Woche hätten sich die Preise jedoch der vollständigen Weitergabe angenähert. Die Kommission kommentierte:

Der erhebliche mediale und politische Druck dürfte dazu beigetragen haben. „ Monopolkommission

Sie betont, dass die vorliegenden Ergebnisse auf Daten aus wenigen Tagen beruhen und daher vorläufig sind. Eine belastbare Bewertung werde erst auf Grundlage eines längeren Beobachtungszeitraums möglich sein.

Seit heute gilt der neue Tankrabatt von 17 Cent pro Liter. Ob die Entlastung bei den Verbrauchern ankommt, ist unklar. Die Spritpreise schwankten im Tagesverlauf deutlich. 01.05.2026 | 2:18 min

Zwölf-Uhr-Regel anfangs mit Preissteigerungen

Auch die Zwölf-Uhr-Regelung, die seit dem 1. April gilt, will die Monopolkommission noch nicht abschließend bewerten, sie führte aber zunächst wohl zu Preissteigerungen. In der ersten Woche nach Einführung der Regel war Sprit in Deutschland noch teurer als in Frankreich - nach rund einer Woche sei der Preisunterschied auf sein vorheriges Niveau zurückgegangen.

Die Monopolkommission vergleicht die tägliche Preisentwicklung in Deutschland mit der in Frankreich und Großbritannien.

Hohe Konzentration am Markt

Nach Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar stiegen die Preise an den Zapfsäulen in Deutschland laut Kommission stärker als in Frankreich und Großbritannien. Grund seien die "strukturellen Wettbewerbsprobleme auf der Großhandelsebene" hierzulande.

Übergewinnsteuer und Tankrabatt lehnt Reiche ab. Sie will weniger Windenergie und Photovoltaik-Anlagen, dafür aber neue Gaskraftwerke bauen. In der Koalition führt dieser Kurs zu Unmut. 26.04.2026 | 4:10 min

Wenige integrierte Konzerne kontrollieren Raffinerien, Großhandel und Tankstellen zugleich. Die weitgehende Weitergabe des Tankrabatts stehe dazu nicht im Widerspruch, erläuterte die Kommission: Der Tankstellenmarkt sei trotz hoher Konzentration "noch der wettbewerblichste Teil der Wertschöpfungskette".

Kommission gegen Verlängerung des Tankrabatts

Die Wettbewerbshüter sehen den Tankrabatt insgesamt aber sehr kritisch: wegen seiner hohen Kosten für den Staat, der sozial ungleichen Entlastungswirkung und weil er die strukturellen Wettbewerbsprobleme nicht behebt. Die Kommission ist daher gegen eine Verlängerung, wie sie betonte.

Ab dem 1.Mai gilt eine befristete Steuersenkung auf Benzin und Diesel von rund 17 Cent. Bundestag und Bundesrat haben außerdem die Entlastungsprämie beschlossen. 24.04.2026 | 2:36 min

Die Senkung der Energiesteuer gilt im Mai und Juni und kostet den Staat 1,6 Milliarden Euro. Mehrere Politiker haben sich schon für eine Verlängerung ausgesprochen, sollten die Rohölpreise auf dem Weltmarkt wegen des Iran-Kriegs hoch bleiben.

Starke Schwankungen je nach Region

Grundsätzlich schwankten die Spritpreise zuletzt je nach Region und Tankstelle aber auch im Tagesverlauf stark. Einzelne Tankstellen können daher deutlich von den bundesweiten Tagesdurchschnittswerten abweichen.

Quelle: AFP, dpa