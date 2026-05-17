Spritpreise: Laut ADAC Diesel erstmals wieder billiger als E10

Diesel-Fahrer atmen auf: Zum ersten Mal seit März ist am gestrigen Samstag der Preis für Dieselkraftstoff unter den von Benzin gesunken. Der Unterschied ist jedoch hauchdünn.

Der ADAC meldet, dass erstmals seit Anfang März Diesel wieder billiger als die günstigste Benzinsorte E10 ist. Im bundesweiten Tagesschnitt kostete ein Liter Diesel am Samstag knapp unter 2 Euro. 17.05.2026 | 0:21 min

Diesel ist zum ersten Mal seit Anfang März wieder billiger als die günstigste gängige Benzinsorte E10. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Samstags kostete ein Liter Diesel 1,990 Euro, ein Liter E10 aber 1,994 Euro, wie der ADAC mitteilt. Diesel verbilligte sich dabei um 0,9 Cent im Vergleich zu Freitag; der Preis für E10 blieb unverändert.

Tankrabatt auch Grund für Diesel-Verbilligung

Noch Anfang April - zur Zeit der Höchststände bei den Spritpreisen - war Diesel zwischenzeitlich mehr als 25 Cent teurer als E10 - obwohl der Kraftstoff niedriger besteuert wird. Seither ist Diesel aber um gut 45 Cent pro Liter billiger geworden. Super E10 verbilligte sich dagegen nur um knapp 20 Cent.

Bundesverkehrsminister Schnieder hält eine Verlängerung des Tankrabatts für denkbar. Seit dem 1. Mai gilt für Benzin und Diesel eine Steuersenkung von knapp 17 Cent pro Liter. 05.05.2026 | 0:19 min

Der Tankrabatt spielt zwar bei der Verbilligung eine Rolle, hat den Preisabstand von Diesel und E10 aber nicht direkt geändert. Er beträgt bei beiden Kraftstoffen 16,7 Cent pro Liter.

Preis von Diesel reagiert stärker auf Krisen

Diesel gilt beim Preis als krisensensibler als Benzin. Schon zu Beginn des Ukraine-Krieges hatte sich Diesel sehr viel schneller verteuert als Benzin und monatelang mehr gekostet. Der Krieg im Iran ließ erneut die Preise steigen.

Im langjährigen Schnitt vor Beginn des Ukraine-Krieges war Diesel mehr als 15 Cent billiger als E10. Auf dieses Niveau ist der Abstand seither nicht mehr über längere Zeit gestiegen - möglicherweise, weil bis 2022 auch viel relativ günstiger Diesel aus Russland importiert wurde.

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In Deutschland deutlich mehr Diesel im Tank

In den Jahren 2024 und 2025 war Diesel im Schnitt etwas mehr als 8 Cent billiger als E10. Grundsätzlich wird in Deutschland deutlich mehr Diesel als E10 verbraucht, was insbesondere daran liegt, dass die große Mehrheit aller Lastwagen mit dem Kraftstoff betrieben werden.

Bei Privatpersonen sind allerdings Autos mit Benzinmotor deutlich verbreiteter. Die beiden wichtigsten Superbenzinsorten sind E5 und E10. Letzteres zeichnet sich durch einen höheren Anteil an Biosprit aus und war zuletzt meist etwa 6 Cent billiger als E5. Dennoch wird E5 insgesamt noch häufiger getankt - obwohl die allermeisten Autos das günstigere E10 vertragen.

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Quelle: dpa, ZDF