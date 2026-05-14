Hohe Spritpreise, steigende Energiekosten: Nach kurzer Verschnaufpause ist die Inflation wieder hoch. Warum die Teuerung auch noch in anderen Lebensbereichen durchschlagen wird.

Der Iran-Krieg hat das Leben in Deutschland deutlich verteuert. Im April stieg die Inflationsrate auf den höchsten Stand seit Jahren. 12.05.2026 | 0:21 min

Eigentlich hatten sich die Preise in Deutschland nach Jahren der hohen Inflation wieder beruhigt. Doch der Iran-Krieg und die blockierte Straße von Hormus bringen sie nun wieder zurück. Im April lag die Inflationsrate bei 2,9 Prozent und damit so hoch wie schon seit zwei Jahren nicht mehr.

Welche Preise aktuell besonders steigen

In erster Linie spüren das die Autofahrer und Autofahrerinnen, die an der Tankstelle aktuell 20 bis 30 Cent mehr pro Liter Sprit bezahlen müssen - trotz bereits geltenden Tankrabatts. 20 bis 40 Prozent höhere Preise im Vergleich zum Vorjahresmonat sind hier gerade die Normalität. Wenn weniger Öl durch die Straße von Hormus verschifft werden kann, steigen die Preise zwangsläufig.

Sprit- und Heizpreise steigen stark ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

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Preise im Vergleich zum letzten Jahr ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Nur Waren wie Obstkonserven, Kaffee oder Kakao haben ähnliche Inflationsraten wie Sprit - aber schon länger aufgrund schlechter Ernten, nicht erst seit dem Angriff auf Iran.

Straße von Hormus blockiert - Energiepreise steigen

"Die Energiepreise werden hoch bleiben, solange die Straße von Hormus blockiert ist", erklärt Wirtschaftsprofessorin Lena Dräger vom Kiel Institut für Weltwirtschaft. Und selbst nach einer Öffnung werde es "einige Zeit dauern", bis sich der Schiffsverkehr normalisiert hat. Durch die wegen des Iran-Kriegs blockierte Meerenge wird normalerweise ein Viertel des weltweiten Erdöls und ein Fünftel des flüssigen Gases transportiert.

Tanker-Fahrten durch die Straße von Hormus ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Zudem wurden auch Förder- und Verarbeitungsanlagen zerstört, so Dräger. Bis die wieder aufgebaut sind, wird es dauern.

Ab Winter könnten weitere Preise steigen

Die Inflation endet aber nicht an der Zapfsäule. Die Preise für Strom und Heizen ziehen erst mit Verzögerung nach, weil solche Verträge meistens langfristig abgeschlossen werden - noch zu alten Preisen. Ab dem kommenden Winter dürften sie aber "kräftig steigen", warnen verschiedene Wirtschaftsinstitute in ihrer gemeinsamen Prognose vergangenen Monat.

Und auch weitere Bereiche des Lebens werden betroffen sein. "Die Unternehmen geben die gestiegenen Energiekosten nun zunehmend an ihre Kunden weiter", sagt ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser.

In Asien sorgt die Krise am Persischen Golf wegen hoher Preise und Kerosinmangel bereits für Flugausfälle. So ist die Situation in der EU aus und das plant die Politik. 11.05.2026 | 1:16 min

Welche Preise gehen als nächstes hoch?

Ein Beispiel: der Einkauf im Supermarkt. Die steigenden Energiepreise ziehen sich durch die komplette Lieferkette. Traktoren in der Landwirtschaft tanken teureren Sprit; genauso wie die Lkw, die die Lebensmittel von A nach B bringen. Die Kühlung der Nahrungsmittel verbraucht ebenfalls Energie, auch zum Beispiel die Öfen für Brot.

Das ist aber nur ein Teil der Erklärung. Viele Chemieprodukte sind auf Gas angewiesen, zum Beispiel Plastikverpackungen - aber insbesondere Düngemittel, die auch zu großen Teilen durch die Straße von Hormus verschifft wurden.

Im Supermarkt und an der Zapfsäule steigen die Preise. Was ist da los? MrWissen2go Mirko Drotschmann erklärt, wie die hohen Preise in Deutschland mit dem Iran-Krieg zusammenhängen. 16.04.2026 | 9:52 min

Lebensmittelpreise könnten im Winter steigen

Das passiert aber alles erst mit Verzögerung. Die Europäische Zentralbank geht davon aus, dass die steigenden Preise erst Ende 2026 bei den Lebensmitteln durchschlagen. Ganz ähnlich hat man es vor ein paar Jahren während des Energiepreisschocks nach der Invasion in die Ukraine gesehen.

Erst mit ungefähr einem halben Jahr Verzögerung stiegen die Lebensmittelpreise. Und dann könnte es sogenannte Zweitrundeneffekte geben: Die Menschen fordern höhere Löhne, die höheren Kosten werden wieder an die Kunden und Kundinnen weitergegeben.

Vergleich: Inflation von Energie und Nahrung ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Längerer Iran-Krieg, höhere Preise

Entscheidend für die Frage, ob die Preise stark steigen, ist die Straße von Hormus. "Je länger die Krise am Golf andauert und je höher die Energiekosten steigen, desto stärker wird das Wirtschaftswachstum in Deutschland begrenzt werden", warnt das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln in seiner Frühjahrsprognose. Das Institut sieht kurzfristige Maßnahmen wie den Tankrabatt kritisch und blickt vor allem auf langfristige Maßnahmen.

Man müsse die kritischen Lieferketten nach diesem erneuten, geopolitischen Schock noch krisenfester machen. Und mit Blick auf die Energiepolitik heißt es: Deutschland müsse seine Energiequellen breiter aufstellen "und den Ausbau erneuerbarer Energien mit Fokus auf Effizienz" vorantreiben.