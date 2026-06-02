Walstrandung vor der Île de Ré: Frankreich macht kurzen Prozess

Totes Tier vor Île de Ré:Frankreich macht kurzen Prozess mit gestrandetem Wal
An der französischen Atlantikküste ist ein Finnwal-Weibchen gestrandet. Die Behörden reagierten prompt und transportierten das tote Tier schon am nächsten Tag per Lastwagen ab.
An der Küste der westfranzösischen Insel Île de Ré ist ein Finnwal gestrandet, gestorben und kurz darauf abtransportiert worden. Warum das Walweibchen starb, sei noch unklar, sagte eine Sprecherin der örtlichen Präfektur.
Gut 12 Tonnen schwer und fast 13 Meter lang
Das gut 12 Tonnen schwere und fast 13 Meter lange Tier war am Freitagabend nah an einen Strand der Insel gelangt und in der Nacht auf Samstag gestorben. Die Behörden ließen den Kadaver zügig abtransportieren - Berichten französischer Medien zufolge noch am Samstagabend.
Genutzt wurden ein Kran und ein Laster. Auf Bildern war zu sehen, dass der Walkadaver deutlich über den LKW-Anhänger hinaus ragte. Französische Medien berichteten, dass es nach 1920 und 2017 das dritte Mal war, dass ein Finnwal an der Île de Ré strandete.
An französischen Küsten stranden regelmäßig Wale
Entlang der gesamten Küste Frankreichs kommen laut französischen Medien Walstrandungen dagegen deutlich häufiger vor: Seit 1971 wurden demnach vom Pelagis-Observatorium, das die Strandungen beobachtet, jährlich zwischen einem und dreizehn gestrandeten Walen beobachtet.
Laut der zuständigen Präfektur Charente-Maritime soll der Kadaver des Finnwals jetzt untersucht werden. So soll herausgefunden werden, warum das Tier gestrandet und umgekommen ist.
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zum Thema gestrandete Wale
Tier verirrte sich im Rhein:Wie schon 1966 ein Wal für Aufregung sorgteVideo1:50
Experte kritisiert Hetze und Hass:Drama um toten Buckelwal: Was vom Fall "Timmy" bleibtmit Video1:40
Nach Buckelwal-Drama:Vorschläge für Umgang mit Wal-Strandungen bis Herbst geplantmit Video2:14
- Liveblog
Tier erreicht die Nordsee:Zum Nachlesen: Liveblog zum Buckelwal: Timmy schwimmt im offenen Meer