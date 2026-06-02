Walstrandung vor der Île de Ré: Frankreich macht kurzen Prozess

An der französischen Atlantikküste ist ein Finnwal-Weibchen gestrandet. Die Behörden reagierten prompt und transportierten das tote Tier schon am nächsten Tag per Lastwagen ab.

Ein totes Walweibchen wurde auf der französischen Insel Île de Ré mit einem Kran und einem LKW abtransportiert. Das 12-Tonnen-Tier sei an der Küste gestrandet und wenig später gestorben. 02.06.2026 | 0:30 min

An der Küste der westfranzösischen Insel Île de Ré ist ein Finnwal gestrandet, gestorben und kurz darauf abtransportiert worden. Warum das Walweibchen starb, sei noch unklar, sagte eine Sprecherin der örtlichen Präfektur.

Gut 12 Tonnen schwer und fast 13 Meter lang

Das gut 12 Tonnen schwere und fast 13 Meter lange Tier war am Freitagabend nah an einen Strand der Insel gelangt und in der Nacht auf Samstag gestorben. Die Behörden ließen den Kadaver zügig abtransportieren - Berichten französischer Medien zufolge noch am Samstagabend.

Auf der dänischen Insel Anholt wurde der Kadaver des Buckelwals "Timmy" an Land gezogen. Die Todesursache soll nächste Woche im Rahmen einer Obduktion geklärt werden. 30.05.2026 | 0:21 min

Genutzt wurden ein Kran und ein Laster. Auf Bildern war zu sehen, dass der Walkadaver deutlich über den LKW-Anhänger hinaus ragte. Französische Medien berichteten, dass es nach 1920 und 2017 das dritte Mal war, dass ein Finnwal an der Île de Ré strandete.

Der Kadaver des Finnwal-Weibchens war deutlich zu groß für den Laster, der ihn abtransportierte. Quelle: dpa

An französischen Küsten stranden regelmäßig Wale

Entlang der gesamten Küste Frankreichs kommen laut französischen Medien Walstrandungen dagegen deutlich häufiger vor: Seit 1971 wurden demnach vom Pelagis-Observatorium, das die Strandungen beobachtet, jährlich zwischen einem und dreizehn gestrandeten Walen beobachtet.

Die dänischen Behörden haben bestätigt, dass es sich bei dem toten Wal vor einer dänischen Insel um den Wal handelt, der wochenlang in der Ostsee gestrandet war. 16.05.2026 | 1:37 min

Laut der zuständigen Präfektur Charente-Maritime soll der Kadaver des Finnwals jetzt untersucht werden. So soll herausgefunden werden, warum das Tier gestrandet und umgekommen ist.

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Quelle: dpa, ZDF