Kölner Dom: Künftig zwölf Euro Eintritt für Touristen

Zwölf Euro Eintritt - so viel sind künftig für die Besichtigung des Kölner Doms fällig. Unter anderem für Gottesdienste bleibt der Besuch aber kostenfrei.

Wer den Kölner Dom besuchen möchte, muss ab Juli eine Eintrittsgebühr von zwölf Euro zahlen. Grund dafür sind gestiegene Erhaltungskosten, der Besuch von Gottesdiensten ist weiterhin kostenlos. 02.06.2026 | 0:21 min

Der Kölner Dom wird für Touristen ab Juli zwölf Euro Eintritt kosten. Das gaben die Kirchenverantwortlichen am Dienstag bekannt. Damit sollen die gestiegenen Kosten etwa für den Schutz des Denkmals gedeckt werden. Die Gebühr diene dem "existenziellen Erhalt der Kathedrale", erklärte Dompropst Guido Assmann. Unter anderem für Gottesdienstbesucher bleibt der Zutritt aber kostenfrei.

Über den Nordeingang beim Hauptbahnhof können Menschen nach wie vor einen kleinen Bereich des Doms gratis zum Beten betreten. Über den westlichen Haupteingang müsse man aber ein Ticket lösen, teilte das Domkapitel mit. Ob Menschen am Nordeingang tatsächlich beten wollen, werde man nicht überprüfen. Touristen machen Assmann zufolge etwa 99 Prozent der Besucher aus.

Kölner Dom: Sechs Millionen Besucher jährlich

Kinder bis einschließlich 13 Jahren haben weiterhin freien Eintritt. Eine ermäßigte Gebühr von sechs Euro gilt für Schüler ab 14 Jahren, Auszubildende oder Studenten. Menschen mit Schwerbehinderung samt Begleitung bleiben ebenfalls von der Gebühr befreit. Zudem sind kostenfreie Besuchszeiten etwa an kirchlichen Feiertagen und ausgewählten Aktionstagen vorgesehen.

Dass Touristen für den Kölner Dom Eintritt zahlen sollen, wurde im März verkündet. 05.03.2026 | 0:29 min

Den Kölner Dom besuchen jährlich etwa sechs Millionen Menschen. Er zählt zu den weltweit bekanntesten katholischen Kirchen, dort werden die Reliquien der Heiligen Drei Könige verehrt.

Bislang war der große Innenraum des Doms stets kostenlos zugänglich, Eintritt wurde aber bereits für die Schatzkammer oder auch den Aufstieg zur Aussichtsplattform verlangt. Nun teilte das Domkapitel mit, dass seit 2019 sechs Jahre in Folge Minus gemacht worden sei. Über viele Jahre habe man das noch mit Rücklagen auffangen können. Domrendant Clemens van de Ven erklärte:

Wir sind in die Situation gekommen, dass die Reserven des Kölner Doms auf absehbare Zeit aufgebraucht sind. „ Clemens van de Ven, Domrendant

Der Bau des Kölner Doms beginnt 1248 und dauert mehr als 600 Jahre. 01.01.2016 | 4:31 min

Kölner Dom kein Einzelfall - aber auch Gegenbeispiele

Schon Anfang März hatte die Ankündigung einer Eintrittsgebühr eine heftige Debatte ausgelöst. Befürworter verweisen darauf, dass andere große Kathedralen wie der Mailänder Dom oder die Londoner St. Paul's-Kathedrale ebenfalls Eintritt kosten.

So werden etwa für den Besuch des Stephansdoms in Wien 29 Euro verlangt. Ein Erwachsenen-Ticket für die Saint Paul's-Kathedrale in London kostet 31 Euro, für die Westminster Abbey 35. In Spanien ist der Eintritt die Regel - für das Standardticket der Sagrada Família in Barcelona sind 26 Euro fällig.

Der Kölner Dom: Wahrzeichen am Rhein und architektonisches Wunderwerk. Nicht nur, weil die Fertigstellung über 600 Jahre dauerte. Seit dem Mittelalter zieht er Menschen in seinen Bann. 25.03.2025 | 88:51 min

Es gibt allerdings auch prominente Gegenbeispiele. Der Besuch von Notre-Dame in Paris ist kostenlos, obwohl die Kathedrale nach dem verheerenden Brand für Hunderte Millionen Euro restauriert werden musste. Auch Sacré-Cœur ist kostenfrei zugänglich. Häufig ist das auch in Italien der Fall - im Petersdom etwa oder in den Domen von Florenz oder Neapel.

Gegner der neuen Gebühr in Köln befürchten, dass der Dom seine Funktion als für alle zugängliches Herz der Stadt einbüßen wird, wenn der Besuch nicht mehr kostenfrei ist.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Unser Nachrichtenangebot - jetzt als bevorzugte Quelle bei Google Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.



Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.



→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: dpa, KNA, AFP