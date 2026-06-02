Ukraine: Erneut russische Luftangriffe auf ukrainische Großstädte

Russland hat erneut mehrere ukrainische Großstädte mit Raketen und Drohnen angegriffen. In der Hauptstadt Kiew waren in der Nacht heftige Explosionen zu hören.

Viele Einwohner suchten in Kiew Zuflucht in U-Bahn-Stationen. Quelle: AFP

Bei schweren russischen Luftangriffen auf die Ukraine sind nach Angaben örtlicher Behörden in der Nacht zum Dienstag mehrere Menschen getötet und verletzt worden. In der Hauptstadt Kiew wurden mindestens vierzehn Menschen verletzt, in der Stadt Dnipro kamen nach Behördenangaben vier Menschen ums Leben.

In Kiew schlug laut Augenzeugen eine Rakete in ein 24-stöckiges Wohnhaus ein, das daraufhin teilweise einstürzte. Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko teilte mit, es werde befürchtet, dass Menschen unter den Trümmern verschüttet sein könnten. Anderswo habe ein Angriff die oberen Stockwerke eines 15-stöckigen Wohnhauses beschädigt.

Bei russischen Angriffen auf die Ukraine waren in der Nacht auf Freitag 232 Drohnen abgefeuert worden. 29.05.2026 | 0:41 min

Kiew: Einwohner suchen Zuflucht in U-Bahn-Stationen

Zudem seien in mehreren Stadtteilen von Kiew durch herabfallende Trümmerteile Brände in Gebäuden und an Fahrzeugen ausgebrochen. Klitschko rief die Bevölkerung auf, unbedingt in Schutzräumen zu bleiben. Die Luftabwehr sei im Einsatz.

In Kiew und fast der ganzen Ukraine heulten in der Nacht die Alarmsirenen. Viele Einwohner suchten in U-Bahn-Stationen und Luftschutzkellern Schutz. Kurzzeitig kam es auch zu Stromausfällen.

Die EU will die Ukraine weiterhin militärisch unterstützen, wie bei einem Treffen auf Zypern deutlich wurde. Zugleich drängt sie auf direkte Gespräche zwischen Kiew und Moskau – und ringt um ihre eigene Rolle in diesem Konflikt. 29.05.2026 | 2:06 min

Luftschläge in mehreren ukrainischen Großstädten

Angriffe mit Raketen und Drohnen wurden auch aus den Großstädten Charkiw, Dnipro und Saporischschja gemeldet. Der ukrainischen Luftwaffe zufolge setzte Russland bei seinen Attacken auch ballistische Raketen ein.

In der Stadt Dnipro wurden den örtlichen Behörden zufolge vier Menschen getötet, mindestens 16 wurden verletzt. Aus der nordöstlichen Region Charkiw meldete der Gouverneur ebenfalls Verletzte, darunter ein elfjähriges Mädchen.

In der Nacht zum Freitag war eine Drohne in ein Wohnhaus in der rumänischen Stadt Galati eingeschlagen. Die Stadt liegt in der Nähe der ukrainischen Grenze. 29.05.2026 | 1:29 min

Selenskyj warnte vor einem neuen russischen Angriff

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte in seiner abendlichen Videoansprache am Montag erneut vor einem möglichen massiven russischen Angriff gewarnt:

Geheimdienstwarnungen bezüglich russischer Angriffe bleiben in Kraft. Ein massiver Schlag ist möglich, sie haben dies vorbereitet. „ Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident

Er forderte die Ukrainer auf, Luftalarm nicht zu ignorieren. Zwar sei die ukrainische Flugabwehr in Bereitschaft, erklärte der Präsident. Jedoch räumte er ein, dass fehlender Nachschub westlicher Verbündeter für die Abwehr von ballistischen Raketen und Marschflugkörpern Probleme bereite.

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Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Kämpfe dauern an. Alle Entwicklungen und Ukraine-News im Liveticker. Liveblog

Quelle: dpa, Reuters, AFP