Update am Abend: Drei Jahre Krieg im Sudan und Trumps Streit

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der Nachrichtentag steht heute auch im Zeichen des 15. April 2023: Damals, vor drei Jahren, bricht im Sudan der "Krieg der Generäle" aus, der bis heute tobt - und die Menschen im Land seitdem der Willkür und Brutalität machthungriger Militärs aussetzt. In Berlin kamen heute internationale Vertreter zur Geberkonferenz zusammen.

Ebenfalls vor drei Jahren sind die letzten Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz gegangen. Doch das Problem der Atommüll-Endlagerung droht zur unendlichen Geschichte zu werden. Und dann ist da noch ein US-Präsident, der in seinem Streit mit dem Papst das letzte Wort haben will. Der Tag kompakt zusammengefasst.

Appelle für Waffenruhe und mehr Hilfen bei Sudan-Konferenz

Das ist passiert: Spitzenvertreter der UN, Europas, Afrikas und der USA haben bei der dritten internationalen Sudan-Konferenz in Berlin eine humanitäre Waffenruhe im Land gefordert. Mehrere europäische Außenminister forderten Sudans Nachbarstaaten wie Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate auf, ihre Unterstützung für die Kriegsparteien einzustellen. Bei der Konferenz werden auch Hilfsgelder gesammelt: Insgesamt sind mehr als 1,3 Milliarden Euro zugesagt worden, Deutschland allein will 212 Millionen Euro bereitstellen.

Spitzenvertreter der UN, Europas, Afrikas und der USA haben bei der dritten internationalen Sudan-Konferenz in Berlin eine humanitäre Waffenruhe im Land gefordert. Mehrere europäische Außenminister forderten Sudans Nachbarstaaten wie Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate auf, ihre Unterstützung für die Kriegsparteien einzustellen. Bei der Konferenz werden auch Hilfsgelder gesammelt: Insgesamt sind mehr als 1,3 Milliarden Euro zugesagt worden, Deutschland allein will 212 Millionen Euro bereitstellen. Das ist der Hintergrund: Seit genau drei Jahren tobt im Sudan der "Krieg der Generäle". Dabei kämpfen die Regierungsarmee von De-facto-Machthaber Abdel-Fattah al-Burhan und die RSF-Miliz unter Mohamed Hamdan Daglo um die Vorherrschaft im Land.

Seit genau drei Jahren tobt im Sudan der "Krieg der Generäle". Dabei kämpfen die Regierungsarmee von De-facto-Machthaber Abdel-Fattah al-Burhan und die RSF-Miliz unter Mohamed Hamdan Daglo um die Vorherrschaft im Land. Darum ist das wichtig: Leidtragende des brutalen Kriegs ist die Zivilbevölkerung: Aktuell sind 11,6 Millionen Menschen auf der Flucht, 34 Millionen sind auf Hilfen angewiesen, es kommt zu Massakern und kaum vorstellbarer sexueller Gewalt. Auch wenn die Kriege in der Ukraine, im Nahen Osten und in Iran die Schlagzeilen dominieren: Die Vereinten Nationen sprechen von der aktuell größten humanitären Katastrophe weltweit.

Im Gespräch mit ZDFheute live hat die Konfliktforscherin und Sudan-Expertin Anette Hoffmann über den Konflikt gesprochen - und was die Geberkonferenz in Berlin bewirken kann:

15.04.2026 | 18:19 min

Unendliche Suche nach einem Endlager?

Das ist passiert: Vor drei Jahren ist in Deutschland das letzte Atomkraftwerk vom Netz gegangen. Doch die Suche nach einem Endlager für Atommüll dauert an - und könnte sich weiter verzögern.

Vor drei Jahren ist in Deutschland das letzte Atomkraftwerk vom Netz gegangen. Doch die Suche nach einem Endlager für Atommüll dauert an - und könnte sich weiter verzögern. Das ist der Hintergrund: Laut Gesetz muss bis 2031 ein Standort für ein sicheres Endlager gefunden werden. Laut Studien ist das unrealistisch - weshalb die Bundesregierung die Jahreszahl nach ZDF-Informationen aus dem Gesetz streichen will. Ein Endlager gäbe es dann "so schnell wie möglich" statt 2031.

Laut Gesetz muss bis 2031 ein Standort für ein sicheres Endlager gefunden werden. Laut Studien ist das unrealistisch - weshalb die Bundesregierung die Jahreszahl nach ZDF-Informationen aus dem Gesetz streichen will. Ein Endlager gäbe es dann "so schnell wie möglich" statt 2031. Das sagen Politik und Experten: Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) verteidigt die Entscheidung: "Das Zieljahr war von Anfang an nicht realistisch. Ich habe das geerbt, ich bereinige das jetzt." Wissenschaftler mahnen dagegen zur Eile. "Wir wissen nicht, wie lange die Brennelemente in den Castorbehältern stabil sind", sagt etwa Atomforscher Walter Tromm vom KIT. "Und das spricht dafür, dass wir die Endlagersuche wirklich zügig durchführen."

Wohin mit dem Atommüll? Regierung ohne Plan für Endlager - aber der Druck steigt

15.04.2026 | 1:46 min

Trump legt im Streit gegen den Papst nach

Das ist passiert: US-Präsident Donald Trump sucht via seiner Plattform Truth Social einen Botschafter mit direktem Draht zum Heiligen Stuhl: "Kann bitte jemand Papst Leo sagen, dass Iran in den letzten zwei Monaten mindestens 42.000 unschuldige, völlig unbewaffnete Demonstranten getötet hat?"

US-Präsident Donald Trump sucht via seiner Plattform Truth Social einen Botschafter mit direktem Draht zum Heiligen Stuhl: "Kann bitte jemand Papst Leo sagen, dass Iran in den letzten zwei Monaten mindestens 42.000 unschuldige, völlig unbewaffnete Demonstranten getötet hat?" Das ist der Hintergrund: Papst Leo XIV. hatte die extremen Drohungen Trumps gegen Iran verurteilt. Der erste US-Papst nannte sie "wirklich inakzeptabel". Seitdem kritisieren Trump und sein Vize JD Vance den Papst.

Papst Leo XIV. hatte die extremen Drohungen Trumps gegen Iran verurteilt. Der erste US-Papst nannte sie "wirklich inakzeptabel". Seitdem kritisieren Trump und sein Vize JD Vance den Papst. Das schreibt Jürgen Erbacher: "Der Papst wird gerne belächelt", schreibt der Leiter der ZDF-Redaktion Religion und Leben in seiner Analyse. Doch Trump sollte Leos Macht nicht unterschätzen: "Die moralische Autorität ist die Stärke des Papstamts." Er sei selbst Staatsoberhaupt und niemandes Untertan. "Dazu kommt, dass auch Trump-Unterstützer in den Reihen der katholischen Kirche den US-Präsidenten nach seiner Papstschelte kritisierten, darunter der konservative katholische Bischof Robert Barron."

Leo XIV.: Ein unterschätzter mächtiger Mann ohne Truppen

15.04.2026 | 2:36 min

Sport

Macht der FC Bayern den Einzug ins Halbfinale der Champions League perfekt? Nach dem 2:1 in Madrid im Hinspiel spricht viel dafür. Doch klar ist auch: "Wenn jemand Champions League kann, dann Real Madrid", berichtet ZDF-Reporterin Lili Engels aus München:

15.04.2026 | 1:58 min

Anpfiff ist um 21 Uhr. Die Höhepunkte und Stimmen zum Spiel gibt es ab 23 Uhr live im sportstudio. Dort sehen Sie dann auch die Zusammenfassungen der anderen Viertelfinal-Partien. Zur Einstimmung auf den Fußballabend finden Sie hier unsere Vorberichte:

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

In Warschau sind nachts schon mal die Wildschweine los. Für Ordnung sorgt dann Edward Warchocki - ein humanoider Roboter, der es sogar schon ins polnische Parlament geschafft hat:

14.04.2026 | 0:33 min

Ein Lichtblick

Haben Sie schon die Steuererklärung gemacht? Falls nicht, geht es Ihnen wie mir, dem Autoren dieser Zeilen. Vielleicht haben Sie (und ich) aber auch Glück: In Hessen geht ein Pilotprojekt in die zweite Phase, bei dem das Finanzamt die Steuererklärung für uns Bürger übernimmt.

In Hessen sollen die Finanzämter in den kommenden Tagen rund 200.000 Steuerpflichtigen einen fertigen Festsetzungsvorschlag schicken - und auch andere Bundesländer schließen sich dem Projekt an. Meine Kollegin Susanne Biedenkopf-Kürten über eine Erfolgsgeschichte der Entbürokratisierung:

Pilotprojekt mehrerer Länder: Wenn das Finanzamt die Steuererklärung für die Bürger macht

15.04.2026 | 3:05 min

Ratgeber: So entsorgen und recyceln Sie defekte Solaranlagen

Je nach Modell müssen Solarmodule nach 25 bis 30 Jahren ersetzt werden. Schon ab 2029 wird ein Rücklauf von 100.000 Tonnen jährlich erwartet. Dabei lassen sich gut 90 Prozent der in Modulen verbauten Rohstoffe zurückgewinnen - unter anderem in einem Betrieb in Sachsen-Anhalt:

31.03.2026 | 4:53 min

Streaming-Tipp für den Abend

Hobbyköche gegen Profis: In "Die Küchenschlacht XXL" kommt es heute Abend zum großen Koch-Battle. Prominente Juroren entscheiden, wer am Herd Kreativität, Mut und Geschmack beweist - im ZDF und online verfügbar ab 20:15 Uhr.

Moderiert wird die Kochshow von TV-Köchin Zora Klipp - hallo deutschland hat sie begleitet:

15.04.2026 | 7:26 min

Rezept des Tages: Süßkartoffeln mit Feta und Spinat

Normale Kartoffeln sind bekanntlich auf der Eins, aber auch Süßkartoffeln eignen sich als Backkartoffeln. Mario Kotaska füllt sie mit Feta und Spinat. Als Beilage gibt es eingelegte Radieschen, die am besten die ganze Nacht im Sud ziehen, was es streng genommen erst zu einem Rezept für morgen macht - bitte um Entschuldigung, falls Sie Ihre Dinner-Pläne gerade schon umgeworfen haben:

15.04.2026 | 5:47 min

Der Download zum Rezept.

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