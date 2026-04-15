Rettungsversuch für Wal Timmy: Umweltminister erlaubt private Aktion

Hoffnung für Timmy? Mecklenburg-Vorpommerns Regierung zieht sich zurück und macht den Weg frei für einen privat organisierten Rettungsversuch.

Vor Wismar liegt seit Wochen ein verirrter, kranker Buckelwal. Tierschützer sind sich einig, dass das Tier nicht mehr zu retten ist. Doch selbsternannte Walschützer fordern weitere Rettungsaktionen. 15.04.2026 | 1:45 min

Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) hat einen neuen privaten Rettungsversuch für den vor der Insel Poel bei Wismar festliegenden Buckelwal erlaubt. Die zuständigen Behörden hätten ein von einer Initiative um einen Unternehmer und eine Unternehmerin vorgelegtes Konzept geprüft und abgesegnet, sagte Backhaus am Mittwoch in Schwerin. Die Rettungsaktion soll sofort beginnen. Taucher sollen das Tier zunächst beruhigen und den Untergrund untersuchen.

Verantwortung trägt die private Initiative

Vorgesehen ist demnach eine schonende Walrettung mit Luftkissen und Pontons, um den Wal in die Nordsee oder bis in den Atlantik zu bringen. Die Verantwortung für das Projekt liege ausschließlich bei der privaten Initiative, betonte Backhaus. Die Behörden würden es aber begleiten und auf die Einhaltung tierschutz- und umweltschutzrechtlicher Vorgaben achten.

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Das Tier sei nach wochenlangem Aufenthalt und vier Strandungen in der Ostsee weiter "in schwierigem Zustand" und nach allen bekannten Informationen "sicher schwer krank". Er habe aber immer gesagt, dass nach allen gangbaren "Lösungen im Sinn des Tiers" gesucht werden solle.

Der Buckelwal war mehrere Wochen durch die Ostsee außerhalb seines angestammten Lebensraums geirrt und liegt inzwischen seit rund zwei Wochen vor der Insel Poel vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns.

Experten hatten Bergung zuvor noch ausgeschlossen

Überlegungen, den Wal noch lebend zu bergen und in die Nordsee zu bringen, schlossen Experten zusammen mit Backhaus vor einigen Tagen eigentlich endgültig aus. Sie sahen keine realistischen Erfolgschancen dafür. Mit den am Dienstag und Mittwoch von der Initiative vorgelegten Plänen gebe es nun "eine neue Situation", sagte Backhaus. Das vorgeschlagene System aus Luftkissen und Pontons stelle einen neuen Ansatz dar.

Das Konzept sei von Experten auf Behördenseite umfassend auf technische, veterinärmedizinische und tierschutzrechtliche Aspekte geprüft und nach einigen Nachbesserungen akzeptiert worden. Es sei mit den Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes vereinbar und stelle "eine Chance" dar.

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