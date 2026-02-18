Update am Morgen: Der Algorithmus auf der Anklagebank

Guten Morgen,

ich muss gestehen: Das Problem ist mir selbst nicht vollkommen unbekannt. Einmal kurz noch bei Instagram vorbeischauen, vielleicht bei X oder LinkedIn? Wirklich "nur ganz kurz"?

Tja - und schon hängt man, Verzeihung: hänge ich da fest. Scrolle von der einen Nachricht zur nächsten. Lasse mich vom Algorithmus treiben, im Strom der nicht enden wollenden Posts. Ja, es stimmt: Da ist nicht selten auch was Spannendes dabei. Vieles, was ich auch beruflich verfolgen muss. Aber viel zu oft hänge ich dann länger im Netz, als ich eigentlich wollte.

ZDF heute Nachrichten, 17.02.2026, 17:39 Uhr 17.02.2026 | 1:55 min

Ok: Ich bin erwachsen, seit ein paar Jahren schon, und für meinen Social-Media-Konsum selbst verantwortlich. Aber was ist mit unseren Kindern - können die sich dem Sog des Scrollens wirklich entziehen?

Genau darum geht es heute in einem der spannendsten Prozesse der Tech-Welt. Vor einem Gericht in Los Angeles muss Facebook-Gründer Mark Zuckerberg heute persönlich aussagen. Eine junge Klägerin - bekannt unter den Initialen KGM und mittlerweile 20 Jahre alt - hat dort gegen die großen Tech-Konzerne geklagt. Ihr Vorwurf: Sucht per Design. Algorithmen, die Kinder abhängig machen. Ihre heftigen psychischen Probleme von heute führt "KGM" auf ihre Social-Media-Abhängigkeit zurück.

Während Snapchat und TikTok sich bereits durch Vergleiche "freigekauft" haben (zu den Konditionen machen beide Konzerne keine Angaben), gehen der Facebook-Mutterkonzern Meta und YouTube in die Gegenoffensive.

Doch das Risiko für die Tech-Konzerne ist gigantisch: Folgt das Gericht der Anklage, droht eine Lawine an Schadensersatzforderungen. In den USA ziehen Experten bereits Vergleiche zur Tabakindustrie der 90er Jahre. Damals mussten Konzerne wie Philip Morris Milliarden zahlen - und ihre Werbung radikal einschränken. Blüht Zuckerberg und Co. nun das "Big-Tobacco-Schicksal"?

Ich bin gespannt, was bei dem Suchtprozess herauskommt. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, gerade hat eine der Social-Media-Apps auf meinem Handy gebimmelt ... Sollte ich?

Nein. Heute beginnt die Fastenzeit. Ein perfekter Tag, um den Daumen wenigstens einmal ruhen zu lassen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Florian Neuhann, Leiter des ZDF-Teams Wirtschaft und Finanzen

Friedensgespräche in Genf: Die Gespräche über die Ukraine sollen heute fortgesetzt werden. Die Verhandlungen zwischen ukrainischen, russischen und US-Vertretern waren am Dienstag aufgenommen worden. Zunächst gab es keine Anzeichen für eine Annäherung der Positionen.

ZDF heute Nachrichten um 17 Uhr, 17.02.2026. 17.02.2026 | 0:57 min

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

18.02.2026 | 0:45 min

Politischer Aschermittwoch: Polemik gehört hier auf die Tagesordnung - Lacher auf Kosten der anderen Parteien sind ein Muss. Für den Schlagabtausch am Aschermittwoch tritt das Spitzenpersonal der Bundesparteien an verschiedenen Orten an. Mit dabei: CSU-Chef Markus Söder, Katharina Dröge (Grüne) und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD). Am Abend spricht Bundeskanzler Friedrich Merz bei der CDU.

Ausführlich informiert

Gespräche zwischen Iran und USA - Annäherung oder Eskalation? In Genf sind die Verhandlungen zwischen den USA und Iran ohne konkrete Einigung zu Ende gegangen. Wie geht es jetzt weiter? ZDFheute live analysiert, was auf dem Spiel steht.

ZDFheute live, 17.02.2026, 19:30 Uhr. 17.02.2026 | 29:53 min

Olympische Winterspiele

Olympia-Highlights vom Dienstag, ZDF Sport, 17.02.2026, 22:45 Uhr. 17.02.2026 | 9:52 min

Ski-Star Emma Aicher hat schon zwei Silbermedaillen im Koffer - und will sich nun im Slalom direkt die nächste olympische Medaille sichern. Die Vorkämpfe beginnen um 10 Uhr. Den Livestream finden Sie hier.

Anders sieht die Vorgeschichte bei den Biathletinnen aus, wenn auch mit gleichem Ziel: Nach zuletzt enttäuschenden Auftritten wollen auch sie mit der Staffel endlich wieder Edelmetall holen. Die Entscheidung ab 14:35 Uhr hier live.

Beim Eishockey spielen die DEB-Herren um Leon Draisaitl im Viertelfinale gegen die Slowakei - gewinnen sie das, ist eine Medaille zum Greifen nah. Das Spiel ab 12 Uhr hier im Livestream.

Olympia 2026: Zeitplan und Medaillenentscheidungen

Alle Livestreams zu den Wettkämpfen finden Sie hier.

Ergebnisse, Ankündigungen, Reaktionen und weitere News-Updates finden Sie jederzeit auch in unserem Olympia-Ticker.

Grafik des Tages

Quelle: ZDF

Zu welchen Liedern wurde dieses Jahr zu Karneval am meisten geschunkelt und gefeiert? Die Band Druckluft liegt mit ihrem Song "Karnevalsmaus" ganz vorne. Das Lied war an diesem Karnevals-Wochenende der insgesamt erfolgreichste Song in den deutschen Single-Charts, wie GfK Entertainment als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts mitteilte.

Zahl des Tages

40

Der heutige Aschermittwoch bedeutet nicht nur das Aus für das närrische Treiben, sondern markiert seit dem sechsten Jahrhundert auch den Beginn der 40 Tage dauernden Fastenzeit für Christen. Außerdem beginnt heute auch der islamische Fastenmonat Ramadan. Er zieht sich über 29 Tage.

Wie aus dem Fasten ein Milliardengeschäft wird

Gesagt

Ramadan Karim „ Arabischer Gruß zum Ramadan

Für Millionen Muslime weltweit beginnt am Mittwoch und Donnerstag die mehrwöchige Fastenzeit des Ramadans. Der Beginn des muslimischen Fastenmonats wird traditionell durch das Erscheinen der Neumondsichel bestimmt, was je nach geografischer Lage zu leichten Abweichungen führen kann.

Ein Lichtblick

Heute beginnt der Deutsche Krebskongress, der größte und älteste onkologische Fachkongress in Deutschland. Etwa 2.000 Kinder erhalten pro Jahr in Deutschland die Diagnose Krebs. Rund 20 Prozent überleben es nicht. Mailo hat es geschafft, dank des Kindertumorzentrums in Heidelberg.

ZDFheute, 15.02.2026, 11:58 Uhr. 15.02.2026 | 1:36 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 18.02.2026 | 2:15 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

An diesem Mittwoch gibt es in Thüringen und Sachsen einige Schneeschauer. Später kommt auch im Südwesten Regen oder Schneeregen auf. Sonst bleibt es bei wechselnder Bewölkung meist trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus zwei Grad in Ostseenähe und plus sieben Grad am Oberrhein.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Nicola Frowein