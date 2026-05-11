Update am Abend: Maut-Drama, Geld für Ungarn, Klima-Proteste

Quelle: ZDF

Guten Abend,

das Drama um die gescheiterte Pkw-Maut ist noch nicht vorbei, zumindest nicht für Andreas Scheuer. Der Ex-Minister muss sich wegen einer mutmaßlichen Lüge vor Gericht verantworten - was manche durchaus positiv bewerten. Positiv ist auch, dass sich Ungarn und die EU einander wieder annähern. Und: Klimaaktivisten gehen gegen neu geplante Gaskraftwerke auf die Barrikaden.

Ex-Minister Andreas Scheuer muss vor Gericht

Das ist passiert: Der ehemalige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) muss sich wegen des Vorwurfs einer Falschaussage vor Gericht verantworten. Er soll vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags zur gescheiterten Pkw-Maut gelogen haben. Scheuer weist den Vorwurf zurück.

Der ehemalige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) muss sich wegen des Vorwurfs einer Falschaussage vor Gericht verantworten. Er soll vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags zur gescheiterten Pkw-Maut gelogen haben. Scheuer weist den Vorwurf zurück. Das ist der Hintergrund: Vor dem Ausschuss hatte Scheuer gesagt, er könne sich nicht an ein Angebot der Betreiber erinnern, die Verträge erst nach der EuGH-Entscheidung zur Pkw-Maut zu unterzeichnen. Manager der Maut-Betreiberfirmen berichteten allerdings, Scheuer habe ihr Angebot abgelehnt, die abzusehende Gerichtsentscheidung abzuwarten.

Vor dem Ausschuss hatte Scheuer gesagt, er könne sich nicht an ein Angebot der Betreiber erinnern, die Verträge erst nach der EuGH-Entscheidung zur Pkw-Maut zu unterzeichnen. Manager der Maut-Betreiberfirmen berichteten allerdings, Scheuer habe ihr Angebot abgelehnt, die abzusehende Gerichtsentscheidung abzuwarten. Das sagt ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Nicole Diekmann: Politisch "eng verknüpft mit dem Thema Pkw-Maut" sei vor allem auch Scheuers Partei, die CSU, sagt ZDF-Korrespondentin Nicole Diekmann. Die Maut sei ein Prestigeprojekt der Partei gewesen. Allgemein sei die Anklage gegen Scheuer aber eine gute Nachricht: "Das widerspricht der vor allem von rechten bis rechtsextremen Kreisen verbreiteten Behauptung, Politik und Justiz würden miteinander kungeln."

heute in Deutschland, 29.05.2026, 14 Uhr 29.05.2026 | 1:59 min

EU gibt Gelder für Ungarn frei

Das ist passiert: Die EU hat die Freigabe von mehr als 16 Milliarden Euro eingefrorener Finanzmittel für Ungarn angekündigt. Der Schritt erfolgte rund drei Wochen nach der Vereidigung der neuen ungarischen Regierung unter Ministerpräsident Peter Magyar.

Die EU hat die Freigabe von mehr als 16 Milliarden Euro eingefrorener Finanzmittel für Ungarn angekündigt. Der Schritt erfolgte rund drei Wochen nach der Vereidigung der neuen ungarischen Regierung unter Ministerpräsident Peter Magyar. Das ist der Hintergrund: Magyars Partei hatte die Parlamentswahl in Ungarn gewonnen. Brüssel hielt wegen der Politik seines Vorgängers Viktor Orban bisher EU-Gelder in Höhe von insgesamt rund 18 Milliarden Euro für Ungarn zurück. Grund waren der Abbau der Rechtsstaatlichkeit, die Einschränkung von Rechten sexueller Minderheiten sowie Korruption.

Magyars Partei hatte die Parlamentswahl in Ungarn gewonnen. Brüssel hielt wegen der Politik seines Vorgängers Viktor Orban bisher EU-Gelder in Höhe von insgesamt rund 18 Milliarden Euro für Ungarn zurück. Grund waren der Abbau der Rechtsstaatlichkeit, die Einschränkung von Rechten sexueller Minderheiten sowie Korruption. Das sagt EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen: Magyar und seine Regierung seien auf dem richtigen Weg, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Das Geld werde aufgrund der in kurzer Zeit erzielten "großen Fortschritte" bei Reformen freigegeben. "Wir haben uns auf einen soliden Rahmen geeinigt, der sicherstellen soll, dass Ungarn die Probleme im Zusammenhang mit Korruption und Rechtsstaatlichkeit angeht."

heute in Europa, 29.05.2026, 16 Uhr 29.05.2026 | 2:14 min

Proteste gegen neue Gaskraftwerke

Das ist passiert: Gegen den geplanten Bau neuer Gaskraftwerke haben im Ruhrgebiet mehrere Hundert Klimaaktivisten protestiert. Ein Werk des Panzerbauers KNDS und ein Werk eines Pipeline-Herstellers in Mülheim an der Ruhr wurden blockiert. Für morgen ist ein großer Aktionstag angekündigt, an dem Umweltschützer vor dem Gersteinwerk in Werne-Stockum demonstrieren wollen.

Gegen den geplanten Bau neuer Gaskraftwerke haben im Ruhrgebiet mehrere Hundert Klimaaktivisten protestiert. Ein Werk des Panzerbauers KNDS und ein Werk eines Pipeline-Herstellers in Mülheim an der Ruhr wurden blockiert. Für morgen ist ein großer Aktionstag angekündigt, an dem Umweltschützer vor dem Gersteinwerk in Werne-Stockum demonstrieren wollen. Das ist der Hintergrund: Seit knapp einer Woche treffen sich in Hamm Aktivisten aus ganz Deutschland in einem Klimacamp. Das Aktionsbündnis macht damit gegen die Pläne der Bundesregierung mobil, 20 neue Gaskraftwerke zu bauen.

Seit knapp einer Woche treffen sich in Hamm Aktivisten aus ganz Deutschland in einem Klimacamp. Das Aktionsbündnis macht damit gegen die Pläne der Bundesregierung mobil, 20 neue Gaskraftwerke zu bauen. Das sagt ein Experte: Es gebe Akteure, die "das Gaszeitalter noch ein bisschen verlängern wollen", sagt Prof. Volker Quaschning, Experte für Regenerative Energiesysteme an der HTW Berlin, im ZDF. Diese finden seiner Einschätzung nach "gutes Gehör momentan im Wirtschaftsministerium". Beim Klimaschutz gehe es nicht voran. "Und deswegen sind die Proteste aus meiner Sicht auch sehr berechtigt."

heute in Deutschland, 29.05.2026, 14 Uhr 29.05.2026 | 1:42 min

Ratgeber: Welcher Sport bei Multipler Sklerose?

Sport bei Multipler Sklerose ist nicht nur möglich, sondern therapeutisch sinnvoll. Welcher Sport ist auch bei fortgeschrittenem Verlauf möglich und was steckt wissenschaftlich dahinter?

Volle Kanne, 29.05.2026, 09:05 Uhr 29.05.2026 | 5:12 min

Sport

Ein großes Fußball-Wochenende steht im ZDF an: Am Samstag steigt das Champions-League-Finale in Budapest, und am Sonntag bestreitet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ihr vorletztes Testspiel vor der WM.

Champions League: Wenn am Samstag der europäische Meister gekrönt wird, prallen mit Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal zwei absolute Gegensätze aufeinander. Aufgepasst: Der Anstoß ist bereits um 18 Uhr. Wo die Stärken und Schwächen der Teams aus Frankreich und England liegen und wer am Ende die Nase vorne haben könnte, erfahren Sie hier:

Testspiel Deutschland - Finnland: Und am Sonntag wird es dann für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ernst - im vorletzten WM-Test gegen Finnland in Mainz wird sich zeigen, ob Nagelsmanns Kader schon reif für die Weltmeisterschaften ist. Los geht's um 20:15 Uhr.

Doch es gibt nicht nur Fußball am Wochenende: Vor New York werden die Boliden der SailGP zu Wasser gelassen - Fans der Segel-Rennserie können die Rennen bei uns im Livestream verfolgen (Samstag und Sonntag jeweils 21:25 Uhr), und in Dresden treffen sich am Sonntag die Stars der Leichtathletik-Szene beim Golden Oval zum Kräftemessen.

Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Rettung für ein Eichhörnchenbaby: Bei einer Wanderung im Odenwald stieß eine Frau auf das hilflose kleine Tier. Nachdem nach mehreren Stunden kein Muttertier auftauchte, brachte sie es in eine Eichhörnchen-Auffangstation.

hallo deutschland, 29.05.2026, 12:55 Uhr 29.05.2026 | 1:43 min

Zahl des Tages

2,95 Millionen - So viele Menschen in Deutschland waren im Mai arbeitslos. Die Zahl sank damit erstmals in diesem Jahr wieder unter die drei Millionen-Marke. Im Vergleich zum Vorjahr waren es allerdings 31.000 Arbeitslose mehr.

Streaming-Tipps für den Abend

In Daressalam, Tansania, hat die Chinesin Yang Fenglan den Ruf einer tadellosen Geschäftsfrau. Doch hinter den Kulissen leitet sie ein riesiges Schmuggel-Netzwerk - und macht Millionen mit Elfenbein. Die Dokumentation "Die Elfenbeinkönigin - Jagd auf Elefanten" zeigt, wie Yang Fenglan zur mächtigen "Ivory Queen" aufsteigen konnte und wie professionell der internationale Elfenbeinhandel organisiert ist - von der brutalen Jagd in den Nationalparks bis zu den Absatzmärkten in China. (44 Minuten)

31.05.2026 | 43:46 min

Vor 100 Jahren, am 31. Mai 1926, wurde James Krüss geboren, einer der bedeutendsten deutschen Kinder- und Jugendbuchautoren. 1962 erschien mit "Timm Thaler oder das verkaufte Lachen" sein wohl berühmtestes Werk. ZDFtivi zeigt den Film dazu: Timm Thaler lebt in ärmlichen Verhältnissen, doch er lacht gern und viel. Sein Lachen ist so bezaubernd, dass der dämonische Baron Lefuet es um jeden Preis besitzen will. (94 Minuten)

26.12.2018 | 93:36 min

Rezept des Tages: Überbackener Kabeljau auf Kurkuma-Senfmöhren

Volle Kanne, 29.05.2026, 09:05 Uhr 29.05.2026 | 5:31 min

Ein Gericht voller Aromen: Die Möhren würzt Fernsehkoch Mario Kotaska mit Senf, Honig und Kurkuma, und der Kabeljau bekommt eine Kräuter-Parmesan-Kruste. Dazu gibt es einen Kartoffel-Möhren-Stampf.

Das Rezept steht hier zum Download bereit.

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