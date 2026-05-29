Experte Volker Quaschning:"Gaskraftwerke ja, aber nicht so wie Frau Reiche es plant"
Die Bundesregierung plant den Bau neuer Gaskraftwerke. In NRW gibt es Proteste dagegen. Energieexperte Quaschning kritisiert die Pläne von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche.
ZDFheute: Neue Gaskraftwerke sollen gebaut werden. Was sagen Sie zum Umfang und zur Art der Planung von Ministerin Katherina Reiche? Ist das der richtige Weg?
Volker Quaschning: Bei Gaskraftwerken muss man differenzieren. Wir können Erdgas verbrennen. Das ist aber fossiles Gas, das uns in Abhängigkeit hält und das Klimaproblem verschärft. Wir könnten aber auch langfristig grünen Wasserstoff verbrennen.
Wir wissen, dass wir Gaskraftwerke für die Dunkelflaute brauchen werden, die dann aus Klimaschutzsicht sinnvollerweise mit grünem Wasserstoff laufen. Die Erdgaskraftwerke helfen uns beim Klimaschutz so gut wie gar nicht und momentan auch nicht unbedingt bei der Stromversorgung.
Insofern muss man differenzieren: Gaskraftwerke ja, aber nicht so wie Frau Reiche es plant.
ZDFheute: Experten sagen, dass grüner Wasserstoff gar nicht in ausreichender Menge zur Verfügung steht in absehbarer Zeit. Macht dieser Weg über Gaskraftwerke, die Wasserstoff oder Gas verbrennen, denn dann überhaupt noch Sinn?
Quaschning: Wasserstoff wird auch langfristig, das zeigen alle Studien, knapp und teuer bleiben, richtig teuer. Deswegen macht es auch überhaupt keinen Sinn, jetzt zu beschließen, dass wir weiter Gas zum Heizen verwenden, also diesen wertvollen Wasserstoff einfach nur verbrennen. Wir müssen ihn für die Industrie und für die Gaskraftwerke reservieren.
Aber bei der Stromerzeugung haben wir auch ein Problem. Hier gibt es die Dunkelflaute, bei der wir wirklich zwei oder drei Wochen im Winter zu wenig Strom aus erneuerbaren Energien haben. So lange Zeiträume können wir dann mit anderen Speichertechnologien, wie mit Batterien nicht mehr überbrücken. Dafür ist der Wasserstoff bei der Stromversorgung sinnvoll, aber auch nur dafür.
Wir müssen eigentlich jetzt erst mal die Batteriespeicher schnell ausbauen. Sie bieten die Speicherlösung für den Sommer. Dafür brauchen wir erst einmal gar keine Gaskraftwerke. Erst wenn wir die Kohle abschalten wollen, dann kommen die Gaskraftwerke ins Spiel, sollten dann aber auch mit Wasserstoff laufen und nur so wenig Stunden im Jahr wie möglich.
... ist Professor für das Fachgebiet Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW Berlin). Schwerpunkte seiner Forschung sind unter anderem die Modellierung und Simulation von regenerativen Energiesystemen, photovoltaische Eigenverbrauchssysteme mit Speichern und Energiekonzepte für eine nachhaltige Energieversorgung.
ZDFheute: Wenn wir uns die verschiedenen Arten der Energieerzeugung und die fossilen Energieträger ansehen: Hat das Gas einen entscheidenden Vorteil oder sieht es in Wirklichkeit doch anders aus?
Quaschning: Aus Klimaschutzsicht hat das Gas nicht so wahnsinnig große Vorteile. Aus deutscher Sicht natürlich schon. Wir betrachten hier in Deutschland nur die CO2-Bilanz - also das, was aus dem Schornstein rauskommt. Das ist bei einem Gaskraftwerk deutlich weniger als bei einem Kohlekraftwerk. Deswegen führt der Ersatz von Kohlekraftwerken durch Gaskraftwerke auf dem Papier erst einmal zu drastischen CO2-Einsparungen.
Das heißt, wenn wir wirklich das Klima schützen wollen, müssen wir schauen, dass wir das Ausbautempo bei der Photovoltaik und der Windenergie massiv steigern und am Ende nicht nur Kohle durch Gas setzen. Das hilft dem Weltklima relativ wenig.
ZDFheute: Wo stehen wir in zwei bis drei Jahren, wenn Sie sich die Klimapolitik der Bundesregierung heute ansehen?
Quaschning: Wir sehen, dass wir mit der aktuellen Klimaschutzpolitik der Bundesregierung überhaupt keine Chance haben, die Klimaschutzziele zu erreichen, also die Klimaneutralität im Jahr 2045, die das Klimaschutzgesetz vorgibt. Das sagt ja auch der Expertenrat für Klimafragen.
Und insofern wird früher oder später das Verfassungsgericht vermutlich hier eine klare Ansage machen.
Das kann man natürlich heute schon absehen, dass das kommen wird. Und dann werden wir über Nacht mit Hauruck-Aktionen versuchen, die Energiepolitik, die jetzt in die falsche Richtung läuft, wieder zu korrigieren. Genau solche Aktionen werden dann natürlich auch wieder für Verdruss und für Politikverdrossenheit in der Bevölkerung sorgen.
Deswegen würde ich mir sehr wünschen, wenn sich jetzt alle demokratischen Parteien einmal zusammensetzen und wirklich einen gangbaren Weg, bei dem die Experten auch sagen, der ist machbar, der führt uns zum Ziel, auf den Tisch legen.
Das Interview führte Heiko Rahms aus dem ZDF-Landesstudio in Nordrhein-Westfalen.
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