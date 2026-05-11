Update am Abend: Rentenreform und Brexit-Erinnerungen

Guten Abend,

die Vorschläge der Rentenkommission sollen schnell und vollständig umgesetzt werden, daran haben Bundeskanzler Friedrich Merz und Arbeitsministerin Bärbel Bas heute keinen Zweifel gelassen. "Es gibt kein Rosinenpicken, es ist ein Gesamtkunstwerk", sagt Bas. Während die Koalition Geschlossenheit zeigen will, eskaliert der Streit zwischen der Union und den Linken nach dem Faschismus-Vergleich des neuen Vorsitzenden Luigi Pantisano. Und in Großbritannien fragt sich heute vermutlich mancher, was der Brexit gebracht hat: Vor zehn Jahren stimmte eine Mehrheit der Briten für den Austritt aus der EU.

Rentenreform: Merz will Reformvorschläge komplett umsetzen

Das ist passiert: Die Rentenkommission hat ihre Empfehlungen offiziell vorgestellt und der Bundesregierung übergeben. Bundeskanzler Friedrich Merz kündigte an, dass die Koalition das Paket "vollständig" umsetzen werde. "Wir können es uns nicht erlauben, einzelne Maßnahmen herauszunehmen oder abzulehnen", sagte der Kanzler.

Das ist der Hintergrund: Die Kommission hatte 33 Empfehlungen zur Reform des Rentensystems erarbeitet. Sie riet der Regierung dabei, die Vorschläge als Gesamtkonzept und nicht als Angebot zur Auswahl zu verstehen. Die vorgeschlagene Reform sieht unter anderem längeres Arbeiten, eine neue Aktienkomponente und eine breitere Basis von Beitragszahlern vor.

Das sagt ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Nicole Diekmann: Merz und Bas hätten große Einigkeit gezeigt, sie wollten die Reformen umsetzen, sagte Diekmann nach dem Auftritt des Kanzlers und der Arbeitsministerin. Die Aussagen von Merz wertete sie so: "Das ist eine Ansage an sein Kabinett."

ZDFheute live am 23.06.2026 23.06.2026 | 5:43 min

Zehn Jahre Brexit-Referendum

Das geschah 2016: Vor zehn Jahren stimmte bei einem Referendum in Großbritannien eine knappe Mehrheit für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union.

Das ist der Hintergrund: Bis zum tatsächlichen Austritt dauerte es allerdings noch. Erst Ende Januar 2020 kam es dazu, Anfang 2021 verließ Großbritannien nach einer Übergangsphase die Zollunion und den EU-Binnenmarkt. Inzwischen wird zwar immer wieder über eine mögliche Rückkehr in die EU spekuliert, konkrete Pläne gibt es aber nicht.

Das passiert gerade: Premierminister Keir Starmer will sein Amt spätestens im September übergeben. Als möglicher Nachfolger gilt Andy Burnham, der sich als Bürgermeister von Manchester einen Namen gemacht hat - und jetzt mit einem Sitz im Parlament auf Starmer folgen könnte.

ZDF-Morgenmagazin vom 23.06.2026 23.06.2026 | 2:25 min

Streit zwischen Union und Linken eskaliert

Das ist passiert: Die Union will in einer aktuellen Stunde im Bundestag über den "inakzeptablen Vergleich" des neuen Linken-Vorsitzenden Luigi Pantisano der CDU mit der AfD diskutieren.

Das ist der Hintergrund: Luigi Pantisano hatte am Wochenende in einem Interview mit der Bild-Zeitung gesagt: "Letztlich gibt es auch gerade gar keinen Unterschied zwischen der CDU, die faschistische Politik macht, der AfD oder den Faschisten selbst." Diesen Vergleich stellte er einen Tag später selbst als "verkürzt" dar und bat die Union um Entschuldigung.

Darum ist das wichtig: Der Streit zwischen Union und Linken scheint weiter zu eskalieren. Allerdings kann es im Herbst bei den Wahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern zu Konstellationen kommen, "die es wahrscheinlich machen, dass der Begriff der Zusammenarbeit zwischen CDU und Linkspartei neu justiert werden muss", wie ZDF-Hauptstadtkorrespondent Mathis Feldhoff analysiert.

Linken-Chef Pantisano am 21.06.2026 bei Berlin direkt 21.06.2026 | 4:57 min

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Der Rekord von Miro Klose ist geknackt - alle WM-Tore von Lionel Messi:

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