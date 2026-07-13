Update am Morgen: Reformen in der Sommerpause, Kanzler in Paris

Guten Morgen,

man merkt, dass er fast ungeduldig geworden wäre mit der Regierung, der Bundespräsident. Jetzt aber lobt Frank-Walter Steinmeier die Koalition für ihre Reformpläne, hofft, dass sie "Lust an der Gestaltung" zurückgewonnen hat. Das soll ganz klar eine Ermutigung sein. Denn: "Reicht das, was entschieden worden ist? Da kann ich nur eindeutig Nein sagen", sagt er im ZDF-Sommerinterview. "Strukturreformen", so spricht der Bundespräsident eine bittere Wahrheit aus - er selbst war ja maßgeblich an der Agenda 2010 beteiligt - seien ja nicht dazu da, "den Menschen mehr Geld in die Tasche zu geben", sondern hätten das Ziel, "Leistungssysteme zu stabilisieren".

Berlin direkt, 12.07.2026, 19:10 Uhr 12.07.2026 | 20:40 min

Also heißt es für alle weiter: Nach der Reform ist vor der Reform. Die Umsetzung der bisherigen Pläne allerdings muss erst mal warten. Ab heute gilt die parlamentarische Sommerpause. Da wird der selbsternannte Reformkanzler nun wieder zum Außenkanzler und reist nach Paris. Dort kommt die "Koalition der Willigen" zusammen, um über Sicherheitsgarantien und Unterstützung für die Ukraine zu beraten.

Dazu passt, dass der Außenminister eine Reise nach Norwegen beginnt, einem der wichtigsten Verbündeten in Sachen Sicherheit. Dem deutsch-norwegischen U-Boot-Projekt ist vergangene Woche Kanada beigetreten. Gemeinsam wollen die drei Länder 24 baugleiche U-Boote produzieren. Auch das steht natürlich im Zusammenhang mit der Ukraine, es geht um die gemeinsame Verteidigung gegen Russland.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche!

Diana Zimmermann, Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios

Was im Nahen Osten passiert ist

Wieder US-Angriffe auf Iran - Explosionen in Bandar Abbas: Nach den US-Schlägen in der vergangenen Nacht hat Iran wieder Explosionen gemeldet. Auch die Stadt Bandar Abbas soll getroffen worden sein. Das US-Militär bestätigte neue Angriffe.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was heute noch wichtig ist

10.07.2026 | 1:18 min

Merz spricht an Kölner Uni - Protest angemeldet: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eröffnet eine neue Einrichtung der Universität Köln zur Ausbildung von Fachkräften für Politik und Verwaltung. Die Einrichtung trägt den Namen "Adenauer School of Government". Trotz des Bezugs auf den in Köln geborenen CDU-Politiker Konrad Adenauer soll die Schule überparteilich sein. Die Studentenvertretung Asta hat eine Demonstration gegen den Besuch von Merz mit 1.000 Teilnehmern angemeldet.

Letzte Abstimmung über EU-Fluggastrechte: Die neuen Rechte für Fluggäste in der EU nehmen absehbar die letzte Hürde vor der Umsetzung. Heute billigen voraussichtlich Minister der EU-Staaten die Änderung, mit der unter anderem Familien und Menschen mit Behinderung neue Rechte bekommen. Das Europaparlament hat bereits zugestimmt. Die neuen Regeln gelten voraussichtlich ab Mitte 2027.

EU-Beratungen über mögliche Israel-Sanktionen: Die Außenminister der EU-Staaten wollen in Brüssel über die Lage im Nahen und Mittleren Osten sowie in der Ukraine beraten. Im Mittelpunkt steht insbesondere die Frage, ob in Reaktion auf die Ausweitung illegaler israelischer Siedlungen im Westjordanland weitere Sanktionen verhängt werden sollten.

Ausführlich informiert

Mit der Gesundheitsreform will die Regierung sparen - auch im Bereich der Psychotherapie. Welche Folgen das haben könnte, hat ZDFheute live analysiert.

ZDFheute live, 12.07.2026, ab 12:30 Uhr 12.07.2026 | 18:31 min

Fußball-WM 2026

Der Montag ist ein spielfreier Tag - doch schon morgen geht es mit dem Halbfinale Frankreich-Spanien (21 Uhr MESZ, live im ZDF) weiter. Und bereits jetzt ist klar: Topstars wie Messi, Mbappé und Co. prägen diese Weltmeisterschaft wie kaum eine andere.

Weitere News zur Fußball-Weltmeisterschaft erhalten Sie jederzeit in unserem Liveblog zur Fußball-WM. Alle Berichte finden Sie außerdem auf unserer Themenseite. Hier gibt es außerdem Spielplan, Ergebnisse und Tabellen.

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Mehr Sport

Tennis: Es hat nicht geklappt mit dem Titelgewinn. Alexander Zverev verliert ein hochklassiges Endspiel in Wimbledon gegen den Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner.

Radsport: Die zweite Woche der Tour de France bietet deutschen Fahrern Chancen, hervorzustechen. Am Samstag auf Etappe 14 ist die Tour der deutschen Grenze am nächsten.

Zahl des Tages

Seit 840 Jahren gehören alle Schwäne auf der Themse dem britischen Königshaus. Zumindest wurde dieser Rechtsanspruch erstmals im Jahr 1186 dokumentiert.

Die Zählung bei "Swan Upping" im vergangenen Jahr. Quelle: Imago

Bis heute werden die Tiere beim sogenannten "Swan Upping" jedes Jahr gezählt. Dabei werden die Schwäne gewogen, vermessen, auf Verletzungen untersucht und schließlich mit einer individuellen Identifikationsnummer ausgestattet. Der Bestand schwankt stark, zuletzt wurden im Jahr 2025 115 junge Schwäne auf der Themse gezählt.

Gesagt

Wir sollten uns diesem neuen Zeitgeist der Rücksichtslosigkeit nicht anschließen. „ Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident

Das sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im ZDF-Sommerinterview auf eine Frage zum deutschen Verhältnis zu den USA. Hintergrund ist eine Aussage des Bundespräsidenten vor einigen Monaten. "Dieser Krieg ist nach meinem Dafürhalten völkerrechtswidrig - es gibt wenig Zweifel daran", hatte er mit Blick auf den Iran-Krieg gesagt.

Weitere Schlagzeilen

Terra X - die Wissens-Kolumne

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 13.07.2026 | 2:08 min

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So wird das Wetter heute

Heute kann es im Norden Schauer und Gewitter geben. Sonst bleibt es bei viel Sonne trocken. Die Temperatur steigt im Norden und Osten auf 22 bis 30 Grad, im Westen und Süden auf 30 bis 35 Grad.

Quelle: ZDF

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Zusammengestellt vom ZDFheute-Team