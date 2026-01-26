Update am Morgen: Nordseegipfel - es geht um Energie und Sicherheit

Guten Morgen,

wenn sich die Staats- und Regierungschefs der Nordseeanrainer heute in Hamburg treffen, dürfte ihnen die letzte Woche noch in den Knochen stecken. Wieder einmal mussten die Europäer sich eingestehen, dass die USA kein verlässlicher Partner mehr sind. Aber sie haben auch gemerkt, dass Stärke zeigen hilft.

Auch deshalb dürfte sich der Nordseegipfel heute eignen, um genau daran weiterzuarbeiten: unabhängiger werden - von Energieimporten, im Bereich Sicherheit. Schon länger wird versucht, den grenzüberschreitenden Ausbau der Offshore-Windenergie und auch den Wasserstoffmarkt im gesamten Nordseeraum voranzutreiben.

Doch viele Probleme bleiben: zu lange Planungsverfahren, nationale Alleingänge, kaum grenzüberschreitende Projekte. Obwohl doch die Offshore-Anlagen draußen im Meer sich gut von mehreren Ländern nutzen ließen. Dadurch würden am Ende die Energiekosten gesenkt, die Energiesicherheit erhöht und auch die Klimaziele vorangebracht.

Zum ersten Mal ist auch die Nato bei dem Treffen vertreten. Denn was den europäischen Nato-Ländern auf der Ostsee bereits gut gelingt, ist auf der Nordsee noch schwierig: der Schutz der kritischen Infrastruktur, der Schutz vor hybriden Angriffen. Auch da wollen die Europäer enger zusammenarbeiten. Und zeigen, dass sie das auch ohne die USA hinkriegen.

Es ist der dritte Nordseegipfel, seitdem das Format 2022 ins Leben gerufen wurde - infolge des Ukraine-Krieges. Das Hauptziel war damals, die Abhängigkeit von fossilen Energieimporten aus Russland zu verringern. Seitdem wird mehr aus den USA importiert - was angesichts der aktuellen Lage nicht sinnvoll erscheint. Das Thema Unabhängigkeit ist also eher größer geworden als kleiner.

Kommen Sie gut durch die Woche,

Isabelle Schaefers, Korrespondentin im ZDF-Studio Brüssel

Was heute noch wichtig ist

Wadephul in Lettland und Schweden: Vor dem Hintergrund andauernder hybrider Bedrohungen durch Russland besucht Außenminister Johann Wadephul die Nato- und EU-Partner Lettland und Schweden. Im Mittelpunkt soll die Sicherheit im Ostseeraum stehen. Dort versucht Moskau auch, mithilfe oft maroder Öltanker Sanktionen zu umgehen.

Schnee und Glatteis: Eine brisante Lage erwartet der Deutsche Wetterdienst zum Beginn der Arbeitswoche. Bis zu 25 Zentimeter Schnee können stellenweise fallen, der Osten muss sich auf Glatteis einstellen.

Ifo-Index zum Geschäftsklima: Wie ist die Stimmung in den Chefetagen? Das Münchener Ifo-Institut veröffentlicht heute seine jüngste Erhebung. Die dürfte sich zu Jahresbeginn etwas aufgehellt haben. Die deutschen Unternehmen setzen für einen Aufschwung vor allem auf die geplanten staatlichen Mehrausgaben im Rahmen des Fiskalpakets.

Sportlich in den Tag

Mit zwei Siegen sind die deutschen Handballer optimal in die Hauptrunde gestartet. Mit einem weiteren Sieg heute Abend könnte sich das DHB-Team vorzeitig die Teilnahme an den Medaillenspielen sichern. Allerdings heißt der Gegner Dänemark - die "beste Mannschaft - vielleicht in der Geschichte", wie der deutsche Keeper Andreas Wolff anmerkte. Viermal Weltmeister, zweimal Olympiasieger - fehlt noch ein EM-Titel. Anwurf ist um 20:30 Uhr, die Kollegen der ARD übertragen.

24.01.2026 | 2:14 min

Highlights der Fußball-Bundesliga

Jetzt ist es doch passiert - der scheinbar unbezwingbare FC Bayern hat in der Bundesliga die erste Saisonpleite kassiert. Die Highlights der Partie gegen den FC Augsburg gibt's hier:

26.01.2026 | 10:13 min

Außerdem: Wir präsentieren Zusammenfassungen aller Bundesliga-Partien des aktuellen Spieltags - jedes Tor, alle wichtigen Szenen und strittigen Entscheidungen. Dazu ausgewählte Topspiele der 2. Fußball-Bundesliga.

Sport : Bundesliga Montags ab 0:00 Uhr hier alle Spiele und alle Tore der Fußball-Bundesliga.

Gerät des Tages

Von einer wandfüllenden Super-HD-Smart-Glotze war das Gerät von John Logie Baird noch weit entfernt. Vor 100 Jahren präsentierte der Schotte seinen Televisor, der erstmals bewegte konturierte Bilder eines menschlichen Gesichts übertrug. Die Technik dahinter hatte 40 Jahre zuvor der deutsche Erfinder Paul Nipkow entwickelt: eine rotierende Lochscheibe, die Bilder in Hell/Dunkel-Signale zerlegte und wieder zusammensetzte.

Baird entwickelte sie weiter und legte den Grundstein für die nachfolgende Entwicklung des Mediums Fernsehen. "Einer von mehreren Meilensteinen", wie die Kölner Medienwissenschaftlerin Tanja Weber erklärt. "Es gibt nicht 'die' eine Erfindung des Mediums, wie wir es heute kennen."

Das Bild zeigt die erste öffentliche Vorführung des Televisors. Quelle: Getty Images

Terra X - die Wissens-Kolumne

Transformation, Nachhaltigkeit, Entwicklung: Anno 2026 sind das eher sperrige Begriffe. Doch es lohnt sich, dafür zu kämpfen - auch und gerade mit dem Risiko, Fehler zu machen, rät Maja Göpel in der Wissens-Kolumne von NANO und Terra X.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 25.01.2026 | 2:33 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Am Montag gibt es im Nordosten aus der Nacht heraus unwetterartigen Eisregen, der bis in den Vormittag hinein anhält. Sonst schneit es verbreitet, teils auch kräftig und lang anhaltend. Südlich der Donau kann es regnen. Die Höchstwerte liegen zwischen minus 1 und plus 7 Grad. Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion.