Update am Abend: Merz' Reformen, Drohnen und Trumps Briefwahl

Guten Abend,

der Sommer geht dem Ende zu, auch die Politik kommt langsam wieder in Gang. Zum Auftakt hat Kanzler Merz sein Kabinett ins brandenburgische Schloss Neuhardenberg geladen. Dort sollen Strategien zur Wirtschaftsbelebung gefunden und die noch anstehenden Reformen in Gang gebracht werden. Auch eine verbesserte Drohnenabwehr soll Thema sein - angesichts der Vorfälle am Leipziger Flughafen sicher zu Recht. Ach, und ein bisschen Klima wird auch noch Thema sein. Morgen dann.

Wirtschaft, Drohnen und ein bisschen Klima

Das ist passiert: Zum Ende der Sommerpause trifft sich das Bundeskabinett zur Klausurtagung im brandenburgischen Schloss Neuhardenberg. Dabei geht es vor allem um die Frage, wie man Deutschlands Wirtschaft wieder auf die Sprünge helfen könnte. Außerdem will die Regierung über eine verbesserte Drohnenabwehr sprechen. Zum Auftakt kündigte Bundeskanzler Friedrich Merz aber auch Konsequenzen aus der Hitzewelle und Dürre dieses Sommers an.

Zum Ende der Sommerpause trifft sich das Bundeskabinett zur Klausurtagung im brandenburgischen Schloss Neuhardenberg. Dabei geht es vor allem um die Frage, wie man Deutschlands Wirtschaft wieder auf die Sprünge helfen könnte. Außerdem will die Regierung über eine verbesserte Drohnenabwehr sprechen. Zum Auftakt kündigte Bundeskanzler Friedrich Merz aber auch Konsequenzen aus der Hitzewelle und Dürre dieses Sommers an. Das ist der Hintergrund: Merz hat die Klausurtagung auch als "Arbeitsklausur" bezeichnet. Der Kanzler will in Neuhardenberg für die schwarz-roten Reformen aufs Tempo drücken. Man werde auf der zweitägigen Klausur alles vorbereiten, was für 2026 noch geplant sei. Dabei legte Merz den Schwerpunkt klar auf Wettbewerbsfähigkeit und mehr Wachstum. Aber auch über Streitthemen soll gesprochen werden. So soll die SPD-Forderung, den Hitzeschutz künftig im Grundgesetz zu verankern, am Mittwoch in der Kabinettssitzung diskutiert werden.

Merz hat die Klausurtagung auch als "Arbeitsklausur" bezeichnet. Der Kanzler will in Neuhardenberg für die schwarz-roten Reformen aufs Tempo drücken. Man werde auf der zweitägigen Klausur alles vorbereiten, was für 2026 noch geplant sei. Dabei legte Merz den Schwerpunkt klar auf Wettbewerbsfähigkeit und mehr Wachstum. Aber auch über Streitthemen soll gesprochen werden. So soll die SPD-Forderung, den Hitzeschutz künftig im Grundgesetz zu verankern, am Mittwoch in der Kabinettssitzung diskutiert werden. Das sagt unsere Korrespondentin: Natürlich gehe es bei der Klausur um mehr Wachstum und Tempo bei den Reformen, sagt Hauptstadtkorrespondentin Britta Spiekermann. Zugleich könne die Kabinettsklausur aber auch als eine Art "Team Building" nach den Personalwechseln in der Regierung verstanden werden, ein Sich-Sammeln. "Vor Schwarz-Rot liegt ein schwieriger Herbst mit schwierigen Landtagswahlen", sagt Spiekermann. Auch wenn diese offiziell in Neuhardenberg kein Thema seien - es stünden "durchaus Schicksalstage" bevor.

ZDFheute live, 25.08.2026, 10:00 Uhr 25.08.2026 | 29:43 min

Weitere Sprengstoff-Drohne in Leipzig entdeckt?

Das ist passiert: In Leipzig soll eine weitere Drohne auf einem Feld westlich des Flughafens gefunden worden sein. Das haben Recherchen von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" ergeben. Die Ermittler sollen an der Fundstelle zudem eine Substanz entdeckt haben, bei der es sich nach ersten Einschätzungen um rund 50 Gramm des hochexplosiven militärischen Sprengstoffs Hexogen gehandelt haben könnte.

In Leipzig soll eine weitere Drohne auf einem Feld westlich des Flughafens gefunden worden sein. Das haben Recherchen von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" ergeben. Die Ermittler sollen an der Fundstelle zudem eine Substanz entdeckt haben, bei der es sich nach ersten Einschätzungen um rund 50 Gramm des hochexplosiven militärischen Sprengstoffs Hexogen gehandelt haben könnte. Das ist der Hintergrund: Am Leipziger Flughafen war Anfang August im Sicherheitsbereich des Frachtbetriebs eine mit Sprengstoff beladene Drohne entdeckt worden. In ihrer Nähe befanden sich mehrere ukrainische Frachtflugzeuge. Der Flughafen gilt als Umschlagplatz für militärische Hilfslieferungen für die Ukraine. Fast zeitgleich prallte ein Gegenstand in der Luft mit einem DHL-Frachtflugzeug zusammen. Dabei handelte es sich möglicherweise ebenfalls um eine Drohne, gesichert ist das nicht. Unklar ist nach wie vor auch, wer hinter dem mutmaßlichen Anschlag steckte. Sicherheitskreise gehen den Recherchen zufolge davon aus, dass russische Geheimdienste in die Planung involviert waren. Moskau weist eine Beteiligung zurück.

Am Leipziger Flughafen war Anfang August im Sicherheitsbereich des Frachtbetriebs eine mit Sprengstoff beladene Drohne entdeckt worden. In ihrer Nähe befanden sich mehrere ukrainische Frachtflugzeuge. Der Flughafen gilt als Umschlagplatz für militärische Hilfslieferungen für die Ukraine. Fast zeitgleich prallte ein Gegenstand in der Luft mit einem DHL-Frachtflugzeug zusammen. Dabei handelte es sich möglicherweise ebenfalls um eine Drohne, gesichert ist das nicht. Unklar ist nach wie vor auch, wer hinter dem mutmaßlichen Anschlag steckte. Sicherheitskreise gehen den Recherchen zufolge davon aus, dass russische Geheimdienste in die Planung involviert waren. Moskau weist eine Beteiligung zurück. Das sagt der Bundeskanzler: Wenig. Aber: Die Bundesregierung wird nach Angaben von Kanzler Friedrich Merz (CDU) "in Kürze" eine Aussage treffen, wer ihrer Meinung nach hinter den Drohnenvorfällen in Leipzig steckt. "Sie werden dafür bezahlen", sagte Merz vor Beginn der Kabinettsklausur im brandenburgischen Neuhardenberg. Seine Regierung verzichtete bislang darauf, Verantwortliche zu benennen. Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) sprach stattdessen von "fremden Mächten".

heute in Deutschland, 25.08.2026, 14:00 Uhr 25.08.2026 | 1:37 min

Etappensieg für Trump und seine Briefwahlpläne

Das ist passiert: US-Präsident Donald Trump hat mit seinem Vorhaben zur Verschärfung der Briefwahl einen Etappensieg erreicht. Der Oberste Gerichtshof der USA hat eine vorläufige Blockade der Pläne aufgehoben. Damit kann die Regierung sie zumindest vorläufig weiter verfolgen.

US-Präsident Donald Trump hat mit seinem Vorhaben zur Verschärfung der Briefwahl einen Etappensieg erreicht. Der Oberste Gerichtshof der USA hat eine vorläufige Blockade der Pläne aufgehoben. Damit kann die Regierung sie zumindest vorläufig weiter verfolgen. Das ist der Hintergrund: Im November finden die wichtigen Zwischenwahlen zum US-Kongress statt. Davor will Trump sein Vorhaben noch durchsetzen. Während der US-Präsident die geplanten Änderungen damit begründet, angeblichen Wahlbetrug verhindern zu wollen, vermuten Kritiker als Motiv eher eine gezielte Benachteiligung demokratischer Wähler. Diese stimmen meist etwas häufiger per Post ab als Republikaner.

Im November finden die wichtigen Zwischenwahlen zum US-Kongress statt. Davor will Trump sein Vorhaben noch durchsetzen. Während der US-Präsident die geplanten Änderungen damit begründet, angeblichen Wahlbetrug verhindern zu wollen, vermuten Kritiker als Motiv eher eine gezielte Benachteiligung demokratischer Wähler. Diese stimmen meist etwas häufiger per Post ab als Republikaner. Das sagen die Demokraten: Chuck Schumer, demokratischer Minderheitsführer im Senat, bezeichnete den Beschluss des Obersten Gerichtshofs als "Schande". Trump wolle es den US-Bürgern "erschweren, ihre Stimme abzugeben, damit sie ihn nicht für die explodierenden Kosten, den illegalen Krieg und die grassierende Korruption zur Rechenschaft ziehen, die ein Markenzeichen seiner Regierung sind". Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom kündigte an, sein Bundesstaat werde eine weitere Klage gegen Trumps Dekret einreichen.

ZDFheute live, 17.07.2026, 12:00 Uhr 17.07.2026 | 10:23 min

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Quelle: ZDF/Shutterstock

Die meisten Menschen in Deutschland verbringen ihre Freizeit mit Musik, Gaming und auf Social Media. Wie viel die Deutschen frei haben, bleibt seit Jahrzehnten fast unverändert. Für den Freizeit-Monitor 2026 haben Experten der Stiftung für Zukunftsfragen genau hingeschaut.

Ratgeber: Kompressionskleidung beim Sport

Ob beim Joggen, auf dem Tennisplatz oder im Fitnessstudio: Kompressionskleidung sieht man überall. Gerade im Profisport setzen viele Athleten auf enge Strümpfe, Sleeves, Shirts und Hosen. Auch bei Freizeitsportlern wächst das Interesse. Doch was können sie tatsächlich bewirken?

Volle Kanne, 25.08.2026, 09:05 Uhr 25.08.2026 | 4:30 min

Sport

Owen Ansah hat bei der Leichtathletik-EM geglänzt, doch über den Erfolgen des Sprinters liegt ein Schatten. Im Mittelpunkt steht ein Vorfall vom 9. Juli. Ansah sollte einer Dopingkontrolle unterzogen werden. Laut NADA kam es jedoch nicht dazu. Ansah droht deshalb eine vierjährige Sperre. Unser Autor Johannes Fischer zeichnet den Fall nach.

Doping-Experte Fritz Sörgel sieht wenig Anlass zur Hoffnung, dass Ansah schon früher wieder starten darf: "Nach der derzeit bekannten Datenlage erscheinen die Chancen auf eine Sperre von unter vier Jahren vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS - da wird der Fall ja landen - eher gering." Das vollständige Interview, in dem auch der Fall der Fußballerin Laura Freigang thematisiert wird, lesen Sie hier:

ZDF Sportstudio, 11.08.2026, 11:34 Uhr 11.08.2026 | 3:17 min

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Herr Kubo lässt sich lasern. Warum? Wegen der Hitze empfiehlt Tokio Beschäftigten kurze Hosen im Büro. Aber manche Frauen mögen den haarigen Anblick von nackten Männerbeinen nicht. Immer mehr Japaner lassen sich deshalb enthaaren.

ZDF heute journal, 24.08.2026, 23:40 Uhr 24.08.2026 | 2:08 min

Ein Lichtblick

Gerade konnten wir die spektakuläre Sonnenfinsternis bewundern, jetzt steht in Deutschland das nächste Himmelsspektakel an: Am 28. August lässt sich - bei gutem Wetter - eine partielle Mondfinsternis beobachten. Wann und wo man sie am besten sehen kann, lesen Sie hier.

ZDFheute, 21.08.2026, 12:00 Uhr 21.08.2026 | 0:43 min

Streaming-Tipps für den Abend

Print to kill - Waffen aus dem 3D-Drucker: "Das ist wie IKEA, nur fürs Waffenbauen. Wenn du der Anleitung und den Bildern folgst - dann kannst du eine FGC-9 bauen!" Ein Deutscher mit dem Pseudonym JStark1809 machte 3D-Drucker zu potenziellen Waffenfabriken. Seine Baupläne verbreiteten sich weltweit. Und noch heute werden sie genutzt (ZDFinfo, Dokumentation, 43 Minuten)

ZDFinfo, 25.08.2026, 05:00 Uhr 25.08.2026 | 42:17 min

687 junge Menschen wollen in Hannover an der Schauspielschule angenommen werden. Der Dokumentarfilm "Die Prüfung" beobachtet das Auswahlverfahren aus der Sicht der Prüfungskommission, von der ersten Runde bis hin zur finalen Entscheidung. Übrig bleiben schließlich nur wenige. (ZDF, Das kleine Fernsehspiel, Dokumentation, 97 Minuten).

ZDF, Das kleine Fernsehspiel, 25.08.2026, 01:25 Uhr 25.08.2026 | 96:23 min

Rezept des Tages: Tomaten-Aprikosen-Mix mit Chutney

ZDF Volle Kanne, 25.08.2026, 09:05 Uhr 25.08.2026 | 11:39 min

Fruchtig, herzhaft und vielseitig: Mario Kotaskas Tomaten-Aprikosen-Mix und das rote Zwiebel-Chutney des TV-Kochs passen perfekt zu Käse, Bruschetta, Grillgerichten und sommerlichen Salaten. Hier finden Sie das Rezept zum Download.

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