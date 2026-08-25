Viele Sportler nutzen Kompressionskleidung im Training. Sie verspricht eine bessere Durchblutung, weniger Ermüdung und schnellere Erholung. Was Sportmediziner dazu sagen.

Kompressionskleidung ist nicht nur im Profisport verbreitet. Welche Effekte tatsächlich belegt sind und worauf es beim Tragen ankommt. 25.08.2026 | 4:30 min

Ob beim Joggen, auf dem Tennisplatz oder im Fitnessstudio: Kompressionskleidung sieht man überall. Gerade im Profisport setzen viele Athleten auf enge Strümpfe, Sleeves, Shirts und Hosen. Auch bei Freizeitsportlern wächst das Interesse.

Bessere Stabilität, mehr Leistung und schnellere Regeneration: Damit bewerben Hersteller ihre Produkte. Doch was können sie tatsächlich bewirken?

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Wie Kompressionskleidung funktioniert

Kompressionskleidung übt gezielt Druck auf entsprechende Körperregionen aus. Besonders an den Beinen kann dieser Druck die Durchblutung unterstützen. Die Idee: Eine bessere Versorgung mit Blut soll die Muskulatur während der Belastung unterstützen und die Ermüdung hinauszögern.

Tatsächlich zeigen einzelne Studien, dass Kompression den arteriellen und venösen Blutfluss beeinflussen kann. Eine bessere Durchblutung bedeutet jedoch nicht automatisch eine bessere sportliche Leistung. Für weniger Muskelermüdung oder eine messbare Leistungssteigerung gibt es bislang keine wissenschaftlichen Belege.

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Dennoch kann der gleichmäßige Druck als angenehm oder stabilisierend empfunden werden, erklärt Sportmediziner David Schramm von den Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden.

Gerade Sportler, die bereits eine Verletzung erlitten haben, tendieren zu Kompressionskleidung für ein subjektives Stabilitätsgefühl. „ Dr. David Schramm, Sportmediziner

Das Gefühl von Stabilität bedeute allerdings nicht, dass Kompressionskleidung vor Verletzungen schützt. Dafür gebe es bislang keine wissenschaftlichen Belege, so der Sportmediziner.

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Kompressionskleidung: Überblick, Pflege und Kosten

Ob Strümpfe, Sleeves, Tights oder Oberteile, welche Variante genutzt wird, hängt vor allem von der Sportart und den persönlichen Vorlieben ab. Beim Laufen werden häufig Kompressionsstrümpfe oder Waden-Sleeves, beim Tennis oft ein Arm-Sleeve getragen. Beim Krafttraining kommen meist Kompressionsoberteile zum Einsatz.

Während die Kompression bei Sportbekleidung je nach Hersteller unterschiedlich stark und großflächig sein kann, unterliegen zum Beispiel medizinische Kompressionsstrümpfe bestimmten Richtlinien.

Medizinische vs. sportliche Kompression

Medizinische Kompressionsstrümpfe Medizinische Kompressionsstrümpfe werden zur Behandlung beziehungsweise Vorbeugung bestimmter venöser Beschwerden und deren Folgen eingesetzt. Sie üben einen definierten Druck aus. Dieser ist meist am Knöchel am höchsten und nimmt nach oben ab. Medizinische Kompressionsstrümpfe werden in der Regel ärztlich verordnet und individuell angepasst. Sport-Kompressionskleidung Kompressionskleidung im Sportbereich soll vor allem die Muskulatur unterstützen. Wie stark und an welchen Stellen sie Druck ausüben, unterscheidet sich je nach Hersteller und Modell. Die Wirkung ist nicht mit medizinischen Kompressionsprodukten gleichzusetzen. Wer keine Kompressionskleidung tragen sollte Für Patienten mit bestimmten arteriellen Durchblutungsstörungen kann Kompression gefährlich werden: Der zusätzliche Druck kann bei einer ausgeprägten peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK) die ohnehin eingeschränkte Versorgung des Gewebes beeinträchtigen. Wer an einer Gefäß- oder Durchblutungserkrankung leidet, sollte deshalb vor dem Tragen ärztlich abklären, ob und in welcher Form Kompression geeignet ist.

Oft werden Polyester oder Polyamid mit Elasthan kombiniert. Das sorgt für die Dehnbarkeit und enge Passform. Hohe Temperaturen und Weichspüler beim Waschen können die elastischen Fasern angreifen. Grundsätzlich sollten die Pflegehinweise des Herstellers beachtet werden.

Beim Preis gibt es Unterschiede: Einfache Kompressionsshirts oder -tights sind schon für etwa 20 bis 30 Euro erhältlich, Kompressionsstrümpfe kosten meist zwischen 15 und 50 Euro.

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Richtige Größe bei Kompressionskleidung

Damit Kompressionskleidung ihren Zweck erfüllt, muss sie richtig sitzen. Sie sollte eng am Körper anliegen und möglichst gleichmäßig Druck ausüben - aber nicht einschneiden. Zu enge Bündchen, etwa bei Kniestrümpfen, können den Blutfluss sogar behindern.

Welche Größe passt, hängt vom Kleidungsstück und vom Hersteller ab. Bei Strümpfen sind neben der Schuhgröße beispielsweise auch Wadenumfang und Beinlänge entscheidend, bei Oberteilen der Brust- oder Taillenumfang. Deshalb sollte immer die Größentabelle und Empfehlung des Herstellers beachtet werden.

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Hilft Kompressionskleidung bei der Regeneration?

Untersuchungen deuten darauf hin, dass Kompression die Erholungsphase unmittelbar nach dem Training unterstützen kann. Zu diesem Zeitpunkt ist der Schwellungszustand des Gewebes am größten.

Man sollte Kompressionskleidung möglichst zeitnah nach dem Sport tragen. „ Dr. David Schramm, Sportmediziner

Gegen Muskelkater hilft die Kompressionskleidung allerdings nicht. Der typische Schmerz entsteht durch kleinste Schädigungen des Muskelgewebes. Dass Kompression diese sogenannten Mikrotraumata verhindert, ist bislang nicht bewiesen.

Wer Kompressionskleidung ausprobieren möchte, darf keine Wunder erwarten. Einen messbaren Einfluss auf die Leistung gibt es nach aktuellem Forschungsstand nicht. Einige Sportler empfinden die stützende Wirkung beim Tragen jedoch als angenehm.

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