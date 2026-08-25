Ein Familienunternehmen, das von Generation zu Generation stolz weitergegeben wird - dieses System scheint zu wackeln. Immer mehr Unternehmensnachfolger wollen ihre Firma verkaufen.

Immer mehr Familienunternehmen vor dem Verkauf

Marcus Niehaves im Gespräch mit ZDF-Wirtschaftskorrespondent Florian Neuhann zu den Folgen der Übernahmen erfolgreicher deutscher Unternehmen durch US-Firmen. 24.08.2026 | 4:05 min

Wie geht es mit dem Familienunternehmen weiter, wenn die nächste Generation übernimmt? Immer mehr Unternehmensnachfolger halten einen Verkauf ihres Unternehmens für wahrscheinlich. Das geht aus einer aktuellen Studie der Zeppelin-Universität im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen hervor, die ZDFheute exklusiv vorab vorliegt.

Demnach halten 29,8 Prozent der befragten Unternehmensnachfolger einen Verkauf des Unternehmens im Zuge des Generationenwechsels für wahrscheinlich. 2020 lag dieser Anteil noch bei weniger als der Hälfte - bei 14,4 Prozent.

Rainer Kirchdörfer, Vorstand der Stiftung Familienunternehmen und Politik, zeigt sich besorgt.

Das ist nicht nur ein theoretisches Warnsignal. „ Rainer Kirchdörfer, Vorstand der Stiftung Familienunternehmen und Politik

Eine Studie der gemeinnützigen AllBright Stiftung zeigt: Deutsche Familienunternehmen setzen zu wenig auf weibliches Talent. 28.04.2026 | 1:00 min

Zwar hält noch immer die Mehrheit der befragten Unternehmensnachfolger eine Fortführung des Unternehmens für die wahrscheinlichste Option. Doch die Daten zeigen, dass ein Verkauf immer attraktiver wird. Dies gilt der Studie zufolge vor allem für Unternehmen in städtischen Regionen: Hier liegt der Anteil derer, die einen Verkauf für wahrscheinlich halten, bei 34,1 Prozent.

Verkauf von EBM-Papst: Modell für andere?

Gerade erst hatte der Verkauf des baden-württembergischen Familienunternehmens EBM-Papst aus Mulfingen Schlagzeilen gemacht: Der Ventilatorenhersteller wird für knapp fünf Milliarden Euro an den US-Konzern Madison Air verkauft. Mithilfe der neuen US-Eigentümer soll der US-amerikanische Markt erschlossen werden - wo gerade dank des KI-Booms viele Rechenzentren gebaut werden, für die Ventilatoren benötigt werden.

EBM-Papst hat sein Unternehmen für knapp 4,8 Milliarden Euro an das US-Unternehmen Madison Air verkauft. EBM-Papst erhofft sich dadurch Wachstum seines Ventilatorengeschäfts. 21.08.2026 | 0:41 min

EBM-Papst dürfte aus der Masse der Familienunternehmen zwar hervorstechen. Doch die neuen Daten zeigen, dass ein solcher Verkauf künftig immer häufiger vorkommen dürfte.

Dazu passt, dass immer mehr US-Investoren ihre Fühler nach Deutschland ausstrecken und deutsche Industrieunternehmen kaufen. Das ergab eine Auswertung des Finanzdatenanbieters Pitchbook für das "Handelsblatt": Demnach gab es 2025 insgesamt 76 Übernahmen und Beteiligungen an deutschen Industrie- und Fertigungsunternehmen mit US-Beteiligung - der höchste Wert seit Beginn der Auswertung im Jahr 2022.

Die Autoindustrie in Baden Württemberg macht Verluste und baut Stellen ab. Gleichzeitig suchen z.B. Gesundheitsbranche und Rüstungsindustrie dringend nach neuen Fachkräften. 20.05.2026 | 1:47 min

Droht ein Ausverkauf der deutschen Familienunternehmen?

Der Anstieg der Verkaufsbereitschaft beunruhigt auch die Stiftung Familienunternehmen und Politik, die als Lobbyvereinigung große Familienunternehmen vertritt. Rainer Kirchdörfer, Vorstand der Stiftung, fordert gegenüber ZDFheute: "Damit die Nachfolgerinnen und Nachfolger im Familienunternehmen auch weiter motiviert bleiben, ihr unternehmerisches Erbe weiterzuführen, müssen sich die Rahmenbedingungen am Standort Deutschland deutlich und schnell verbessern." Noch aber, so Kirchdörfer, zeige die Befragung: Im Großen und Ganzen gelinge die Nachfolge weiterhin gut.

WISO - Wirtschaft erklärt : Die große Pleitewelle: So schlimm ist es in Deutschland 2026 gehen so viele Firmen pleite wie seit vielen Jahren nicht mehr. Woran das liegt - und warum in den Insolvenzen vielleicht auch eine Chance liegt. von Florian Neuhann mit Video 10:33

Florian Neuhann ist Leiter des ZDF-Teams Wirtschaft und Finanzen.