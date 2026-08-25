Anfang September endet ihr einjähriges Amt als Präsidentin der UN-Generalversammlung. Nun soll Annalena Baerbock einen neuen Job haben - wieder in New York.

Annalena Baerbock wechselt offenbar im Herbst an die Columbia University. Die scheidende Präsidentin der UN-Generalversammlung soll dort zu internationaler politischer Führung lehren und forschen. 25.08.2026 | 0:18 min

Annalena Baerbock soll im Anschluss an ihren UN-Posten eine Lehrtätigkeit an der New Yorker Columbia Universität übernehmen. Zum Herbst werde die Grünen-Politikerin Professorin für Global Leadership und Co-Direktorin des Masterprogramms "Master of Public Administration in Global Leadership", erfuhren das Portal Table Briefings und die Deutsche Presse-Agentur aus informierten Kreisen.

Baerbock soll Vorlesungen zu internationaler politischer Führung geben

Der mehrjährige Posten sei dabei eine praxisorientierte Professur, keine klassische Forschungsprofessur. Baerbock wird sich demnach in ihren Vorlesungen unter anderem mit Fragen der internationalen politischen Führung befassen. Das Programm richtet sich laut der Universität an Führungskräfte mit mindestens zehn Jahren Berufserfahrung.

Der Außenminister von Bangladesch, Khalilur Rahman, wird neuer Präsident der UN-Vollversammlung. Er tritt im Herbst die Nachfolge von Annalena Baerbock an. 02.06.2026 | 0:23 min

Baerbocks einjähriges Amt als Präsidentin der UN-Generalversammlung endet offiziell am 8. September. Ihr Nachfolger wird Khalilur Rahman aus Bangladesch.

Baerbock genießt es, in New York "unterzugehen"

Baerbock hatte bereits in der Vergangenheit gesagt, sich in New York wohlzufühlen und es zu genießen, in der Vielfalt der Stadt "unterzugehen" - "und für mich ist das ehrlich gesagt auch manchmal sehr befreiend", hatte sie der dpa kurz nach ihrem Amtsantritt in New York gesagt.

Baerbock war im Juni 2025 mit überwältigender Mehrheit auf den Posten der Präsidentin der UN-Vollversammlung gewählt worden und hatte diesen Anfang September angetreten. Sie ist erst die fünfte Frau, die der Generalversammlung vorsteht.

Die UN suchen die Nachfolge von Generalsekretär Guterres. Die USA und Russland kritisieren dabei das Vorgehen von Annalena Baerbock als Präsidentin der UN-Generalversammlung scharf. 21.08.2026 | 0:40 min

Russland und USA übten zuletzt scharfe Kritik an Baerbock

Ihre Amtszeit war geprägt von internationalen Krisen und zunehmenden Spannungen im multilateralen System. Baerbock setzte sich für eine Reform und Stärkung der Vereinten Nationen ein und machte sich für Frauenrechte, Klimaschutz und eine nachhaltige Entwicklung stark. Weitere Schwerpunkte waren der internationale Umgang mit künstlicher Intelligenz und die Suche nach einem Nachfolger für UN-Generalsekretär António Guterres.

Dabei forderte sie wiederholt ein transparentes und inklusives Auswahlverfahren und warb dafür, erstmals eine Frau an die Spitze der Vereinten Nationen zu wählen. Ihre Rolle im Auswahlverfahren hatte zuletzt für scharfe Kritik aus Russland und den USA gesorgt.

Hinweis Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: dpa, AFP