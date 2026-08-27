Update am Morgen: Wenn die Miete das Geld zum Leben nimmt

Wenn die Miete das Geld zum Leben nimmt

Guten Morgen,

egal, ob im Netz oder so wie früher am Laternenpfosten - Wohnungssuchende müssen erfinderisch werden, wenn sie Erfolg haben wollen. Die Geschichten sind zum Teil absurd bis illegal, aber die Wohnungsnot in vielen deutschen Städten lässt viele verzweifeln.

1,35 Millionen Wohnungen fehlen, hat gerade der neue Bau-Monitor ergeben. Ein neues Zuhause ist vielerorts zum Luxusgut geworden. Eine Idee ist, die Mietpreisbremse, die den Anstieg bei Neuvermietungen in angespannten Märkten begrenzen soll. Nun wird zusätzlich über einen Mietenstopp diskutiert - also darüber, ob auch Erhöhungen in laufenden Verträgen zeitweise verhindert werden sollen. Das fordert jetzt die Linke von der Bundesregierung.

heute Sendung vom 26.08.2026 um 17:55 Uhr. 26.08.2026 | 1:39 min

Denn auch Mieter, die eine Wohnung gefunden haben, sind von der Misere am Wohnungsmarkt betroffen. Mangel lässt bekanntlich die Preise steigen und so ist es auch hier. Die Miete steigt, das Einkommen oft nicht im gleichen Tempo.

Der Mietenstopp soll das ändern. Die Idee: Man friert die Preise einfach ein. Für Mieterinnen und Mieter wäre das eine Atempause. Keine neue Rechnung, die das Haushaltsbudget sprengt. Dafür etwas mehr Gewissheit, dass das Geld zum Leben noch reicht.

ZDFheute Xpress vom 14.08.2026 um 11:33 Uhr. 14.08.2026 | 0:38 min

Was zunächst gut klingt, hat aber auch einen Haken. Denn der Wohnungsmangel lässt sich so nicht lösen, sagen Kritiker. Ein Mietenstopp baut keine einzige neue Wohnung. Wer eine Wohnung hat, der ist geschützt. Wer eine Wohnung sucht, sucht unter Umständen mit vielen anderen. Und wenn Vermieter weniger investieren oder ein Neubau unattraktiver wird, könnte der Mangel an Wohnungen sogar noch größer werden. Aus der Notbremse würde dann eine Dauerbaustelle.

Die richtige Lösung wäre das, was die Politik, egal welche Koalition, nun schon seit Jahren verspricht: mehr bauen. Egal, ob Sozialwohnungen oder Genossenschaften - alles wird benötigt. Helfen soll auch der sogenannte Bauturbo von Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD), aber auch der kommt nur schleppend voran. Die Ideen, wie man ihn ankurbeln kann, sind so alt wie die Wohnungsnot: weniger Bürokratie, bessere Nutzung des Bestands. Sonst heißt es in Zukunft weiter: Noch mehr Mangel und noch höhere Mieten!

Ich wünsche Ihnen einen guten Tag!

Meike Srowig, stellvertretende Leiterin des ZDF heute journal

ZDFheute Update am Morgen : Der schnelle Nachrichtenüberblick zum Start in den Tag Kein Nachrichtenstress, keine Informationslücken: Die wichtigsten Themen des Tages, sorgfältig ausgewählt und verständlich erklärt – als Newsletter. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Was im Nahen Osten passiert ist

Keine Eile für neue Gespräche mit Iran - Trump: Der US-Präsident hat nach eigenen Angaben keine Eile, die Gespräche mit Iran wieder aufzunehmen. In einem Telefoninterview mit dem Sender Al Jazeera sagte Trump am Mittwoch: "Ich habe keinen Zeitplan. Es dauert, solange es dauert."

Erneut Tanker in Straße von Hormus angegriffen: In der Straße von Hormus ist erneut ein Öltanker angegriffen worden. Er sei in der Meerenge zwischen Iran und Oman von einem "unbekannten Geschoss" getroffen worden, meldete die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) in der Nacht. Die Besatzung sei in Sicherheit, heißt es weiter.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Polens Bischöfe rügen Aggressivität gegen Ukrainer: Polens katholische Bischöfe verurteilen "zunehmende Aggressionen zwischen Ukrainern und Polen". All diese Vorfälle widersprächen grundlegend dem Handeln der Kirche, erklärte der Ständige Rat der Bischofskonferenz nach einer Versammlung in Tschenstochau (Czestochowa).

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

heute journal update, 27.08.2026, 00:30 Uhr 27.08.2026 | 1:03 min

Fraktionsklausur von Union und SPD: In Münster treffen sich die Fraktionsspitzen von CDU/CSU und SPD zu ihrer Klausur. Dabei wollen sie den Fahrplan für die parlamentarische Umsetzung der anstehenden Sozialreformen absprechen und mögliche Streitthemen im Vorfeld klären. Erstmals wird der neue CDU/CSU-Fraktionschef Thorsten Frei Gastgeber sein.

Merz lädt zu Mini-Haushaltsplanungsgipfel: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfängt die Regierungschefs der Niederlande, Österreichs, Finnlands und Dänemarks im Kanzleramt. Im Mittelpunkt des Treffens der traditionellen EU-Nettozahler stehen die Verhandlungen über den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union für die Jahre 2028 bis 2034. Die Länder lehnen die bisherigen Haushaltsvorschläge der EU-Kommission als zu hoch ab.

Konsumklima-Barometer: Die Stimmung der Verbraucher in Deutschland dürfte im September weiter verhalten bleiben. Experten erwarten, dass sich das von den GfK-Marktforschern und dem Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) erstellte Konsumklima-Barometer auf dem Vormonatswert von minus 29,6 Zählern einpegeln wird.

Sportlich in den Tag

Der FC Schalke 04 ist zurück in der Bundesliga - nach drei Jahren im Unterhaus kam der Aufstieg für die Fangemeinde der Königsblauen einer Erlösung gleich. Autor Heiko Buschmann nimmt S04 im Allgemeinen und einen prominenten Transfer im Besonderen unter die Lupe:

Bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham sorgten Gesa Krause und Lea Meyer für Furore - und für Gesprächsstoff. Nun treffen sich die Hindernisläuferinnen beim Diamond-League-Meeting in Zürich wieder. Autor Johannes Fischer hat sich mit Bundestrainerin Isabelle Baumann über die Aussichten und das Binnenverhältnis der deutschen Läuferinnen unterhalten.

Und wer selbst miterleben will, ob Meyer oder Krause schneller ist: Das ZDF überträgt das Meeting in Zürich ab 19:55 Uhr live im Stream.

Gesagt

Der britische Schauspieler Tim Curry ist tot. Als Dr. Frank N. Furter hatte er die Rolle seines Lebens gefunden. Der bisexuelle, außerirdische Wissenschaftler im Musical-Film "Rocky Horror Picture Show" wurde zur legendären Filmfigur und der Brite Curry weltberühmt. Im Film sang er:

I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. „ Tim Curry in "Rocky Horror Picture Show"

heute Sendung vom 26.08.2026 um 19:00 Uhr. 26.08.2026 | 0:30 min

Zahl des Tages

Wie können Unwetter und Extremwetterereignisse besser vorausgesagt werden? Ein neuer Satellit soll Wettervorhersagen noch genauer machen. Am Abend soll MTG-I2 mit einer Ariane-6-Rakete von Französisch-Guayana ins All starten. Dort soll er aus rund 36.000 Kilometern Höhe wichtige Daten für Prognosen und Warnungen liefern. Der 3,8 Tonnen schwere Satellit gehört zu einem europäischen Milliardenprojekt und soll mehr als zehn Jahre im Einsatz bleiben.

Quelle: SA-CNES-ARIANESPACE-ArianeGroup

Ein Lichtblick

Wenn diese zwei nach diesem Projekt nicht mal viel Glück haben: Gerhard Kähne aus Sachsen-Anhalt und sein Enkel haben in 220 Stunden einen DDR-Traktor aus 1.551 Hufeisen nachgebaut. Und sie planen schon das nächste Projekt.

ZDFheute Xpress vom 26.08.2025 um 14:46 Uhr. 26.08.2026 | 0:53 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 26.08.2026 | 2:13 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Heute ist es anfangs trocken und meist sonnig. Nur im Westen gibt es am Vormittag vereinzelte Schauer. Zum späten Nachmittag und Abend nehmen die Wolken im Westen zu und es sind erste kräftige Gewitter möglich, die örtlich mit Unwettergefahr einhergehen. Die Höchstwerte erreichen 24 Grad an der Küste und 33 Grad im Südwesten. Dazu weht im Norden ein frischer Ostwind.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Katia Rathsfeld