Update am Morgen: Eine blaue Welle und ein Denkzettel

Guten Morgen,

"Es war noch nie so wichtig, wählen zu gehen, wie diesmal!" Das ist der Satz, den ich in den USA in den letzten Tagen vor den Midterms am häufigsten gehört habe. An der Rennstrecke in Nevada, im überwältigenden Trubel der Vergnügungsmeile Fremont Street in Las Vegas, im Herzen der Regierungsmetropole Washington. Egal, wem mein Team und ich begegnet sind: Alle hatten das Gefühl, dass diesmal zu viel auf dem Spiel steht.

An diesem Morgen scheint klar: US-Präsident Donald Trump und seine Republikaner werden von der "blauen Welle" eingeholt. Laut Prognosen holen die Demokraten die Mehrheit im US-Senat, auch für das Repräsentantenhaus sehen US-Medien die Partei vorne. In den republikanischen Hochburgen Texas und Kansas gelangen den Demokraten historische Siege - erstmals seit Jahrzehnten werden sie die Bundesstaaten im Senat vertreten.

heute journal update, 04.11.2026, 00:35 Uhr 04.11.2026 | 2:01 min

Was die meisten Wählerinnen und Wähler verbindet, ob Republikaner oder Demokraten, ist der Eindruck, dass sie und ihre Nöte nicht mehr im Mittelpunkt der Politik stehen. Genau das könnte am Ende den Ausschlag gegeben haben. Donald Trump wäre nicht der erste Präsident, dem die Wähler auf halber Strecke mit wechselnden Mehrheiten einen Denkzettel verpassen.

Einen guten Tag wünscht Ihnen

Shakuntala Banerjee, Leiterin der Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen

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Was heute noch wichtig ist

heute journal update, 04.11.2026, 00:35 Uhr 04.11.2026 | 0:58 min

Machtmissbrauch in Krankenhäusern: Über Maßnahmen dagegen beraten Ärzte- und Pflegevertreter heute bei einem Runden Tisch in Berlin. Dabei geht es unter anderem um unabhängige Beschwerdestellen, anonyme Meldewege und neue Standards für Führung und Zusammenarbeit in Teams.

Lockerung des Verbrenner-Aus? Der Umweltausschuss des EU-Parlaments stimmt heute über eine Lockerung des sogenannten Verbrenner-Aus ab. Nach dem Vorschlag der EU-Kommission soll der CO2-Ausstoß bei Neuwagen nur um 90 statt 100 Prozent gesenkt werden. Damit könnten nach 2035 weiterhin Verbrenner und Hybridautos zugelassen werden. Das will auch die Bundesregierung.

Wirtschaftsforum der SPD: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) sprechen heute bei der Konferenz des SPD-Wirtschaftsforums in Berlin. Im Mittelpunkt stehen vor allem die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und der Schutz kritischer Infrastruktur.

Sportlich in den Tag

Fußball: Vierter Spieltag in der Ligaphase der Champions League - Teil eins ist durch. Der FC Bayern bei Atletico Madrid und der VfB Stuttgart in Istanbul bei Galatasaray:

Und bei den Youth Olympics im senegalesischen Dakar geht es wieder um Medaillen. Was ansteht und wann wir die Entscheidungen live streamen, sehen Sie hier im Überblick. Dazu interessant: Wie gehen junge Athleten mit Leistungsdruck, Social Media und der Doppelbelastung durch Schule und Leistungssport um? Unser Autor hat sich auf Spurensuche gemacht:

Zahl des Tages

10 Jahre ist es heute her, dass das Pariser Klimaschutzabkommen formell in Kraft trat. Die Ende 2015 beschlossene Vereinbarung gilt als Meilenstein im Kampf gegen den Klimawandel. 194 Staaten (ohne USA) und die EU verpflichteten sich, die Erderwärmung auf einen Wert von weniger als zwei Grad zu begrenzen (angepeilt werden 1,5 Grad). Diese Zielvorgabe rückte jüngst wieder in weite Ferne:

ZDF-Mittagsmagazin, 21.10.2026, ab 12 Uhr 21.10.2026 | 2:01 min

Gesagt

Da Kriege im Geist der Menschen entstehen, muss auch der Frieden im Geist der Menschen verankert werden. „ Aus der Präambel der Unesco-Verfassung

Die Unesco soll die multilaterale Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Kultur, Kommunikation und Information stärken. Heute vor 80 Jahren trat die Verfassung der UN-Organisation ein Jahr nach ihrer Unterzeichnung in London und der Ratifizierung durch 20 Staaten in Kraft.

Heute ist das Unesco-Netzwerk riesig. Dazu zählen unter anderem mehr als 2.260 Weltkulturerbestätten, Biosphärenreservate und globale Geoparks sowie 1.500 Städtenetzwerke und mindestens 13.000 angeschlossene Schulen, Universitätslehrstühle, Ausbildungs- und Forschungseinrichtungen weltweit, davon alleine 310 aktive Unesco-Projektschulen in Deutschland.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 03.11.2026 | 1:57 min

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So wird das Wetter heute

Heute bleibt es für alle trocken. In der Mitte sind die Wolken meist dicht. Sonst gibt es abseits von Nebel gute Chancen für die Sonne. Wie gestern erreichen die Temperaturen 4 bis 11 Grad bei einem lebhaften Ostwind. Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Torben Heine.