Update am Morgen: Wirtschaftspolitik - kommt da noch was?

Guten Morgen,

für Friedrich Merz ist es heute um 10:30 Uhr eine Premiere - für den politischen Hauptstadt-Journalismus eine lieb gewonnene Tradition: die Sommer-Pressekonferenz des Bundeskanzlers. Die Hauptstadtjournalistinnen und -journalisten werden ihn zu allem befragen, was gerade so ansteht: von der vorerst gescheiterten Wahl der neuen Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht bis zu den außenpolitischen Krisen dieser Welt.

Was mich - wenig überraschend in meinem Job - am meisten interessiert: konkrete Aussagen zur Wirtschaftspolitik. Zu Maßnahmen, die Merz mit seiner Koalition als Nächstes anpackt - nach dem ersten Aufschlag mit Investitions-Booster und Stromsteuersenkung für energieintensive Unternehmen. Oder anders gefragt: Kommt da noch was, bei den Sozialabgaben? Bei der Stromsteuersenkung für alle?