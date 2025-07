Fußball-EM im Liveblog: Däbritz eine Option für die Startelf?

Die Schwedin Tess Olofsson leitet das EM-Viertelfinale der DFB-Frauen gegen Frankreich am Samstag (21 Uhr/ZDF) in Basel. Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Donnerstag bekannt. Die 37-Jährige, ausgebildete Polizistin, ist seit 2015 FIFA-Schiedsrichterin und pfiff bereits den Vorrunden-Auftakt der Französinnen gegen Titelverteidiger England (2:1).

Ihr Turnierdebüt feierte Olofsson bei der EM 2022 in England, auch bei der WM 2023 und Olympia 2024 war sie im Einsatz. Bei den Sommerspielen im vergangenen Sommer in Paris leitete Olofsson neben dem Frauen-Finale zwischen Brasilien und den USA (0:1) in der Gruppenphase auch ein Männer-Spiel. Für die DFB-Frauen ist Olofsson ein gutes Omen: Unter ihrer Leitung gab es in sieben Spielen vier Siege, zuletzt im April in der Nations League beim 4:0 in Schottland. Zweimal gab es ein Remis, die einzige Niederlage kassierte Deutschland in der WM-Qualifikation im April 2022 (2:3 in Serbien).