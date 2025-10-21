Update am Abend: Von Verständnis bis Fassungslosigkeit

Guten Abend,

Mittlerweile stößt Kanzler Merz auch in seiner eigenen Partei mit seinen Äußerungen über "Stadtbild" und Migration auf Kritik. Dennis Radtke, der Vorsitzender der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft Deutschlands (CDA) ist, sagte den Funke-Zeitungen: "Probleme wie Drogensucht, Obdachlosigkeit oder Mackertum bei Jugendlichen lassen sich nicht abschieben, sondern müssen angepackt werden." Natürlich müssten illegal eingereiste Migranten abgeschoben werden - aber viele Probleme würden fortbestehen, so Radtke.

Quelle: ZDF

Während Bundesinnenminister Dobrindt Merz verteidigt, polarisiert die Debatte in der Gesellschaft. Das ZDF hat in verschiedenen deutschen Städten Passanten zu Merz' Aussagen befragt und Antworten von Zustimmung und Verständnis bis hin zu Fassungslosigkeit und scharfer Kritik am Kanzler erhalten.

21.10.2025 | 1:15 min

Die 29-jährige Klima-Aktivistin Luisa Neubauer schrieb auf Instagram, die "40 Millionen Töchter in diesem Land" hätten "keinen Bock (...) als Vorwand oder Rechtfertigung missbraucht zu werden für Aussagen, die unterm Strich einfach diskriminierend, rassistisch und umfassend verletzend waren".

Vor der CDU-Zentrale soll es heute eine Demo geben. Proteste am Wochenende hatte Merz noch scharf kritisiert und gesagt, man müsse die Frage stellen, ob das Interesse daran sei "möglicherweise den Keil in unsere Gesellschaft zu treiben". Merz scheint mit seiner Rhetorik gerade aber auch nicht auf der Suche nach einem verbindenden Element in der Gesellschaft zu sein.

Dobrindt verteidigt Merz - Sozialflügel kritisiert ihn

ZDFheute live um 19:30 Uhr: Polarisierende "Stadtbild"-Aussage von Friedrich Merz - Analysen und Reaktionen

(K)eine Vorzugsbehandlung für Sarkozy

Der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy hat seine Haft in Paris angetreten - in einem isolierten Trakt für besondere Häftlinge. Eine Vorzugsbehandlung erwartet ihn allerdings nicht. Fernseher, schmales Bett, Schreibtisch: Seine Gefängniszelle sei ausgestattet wie jede andere auch. Seine Zeit in Haft will er in einem Buch verarbeiten.

Quelle: Action Press

Sarkozy soll versucht haben, sich vom ehemaligen libyschen Machthaber Gaddafi Geld für seinen Präsidentschaftswahlkampf 2007 zu beschaffen. Der Ex-Präsident bestreitet das bis heute - und ist in Berufung gegangen. Bis diese verhandelt wird, müsste er seine Haftstrafe verbüßen - kann sich aber auch ohne Vorzugsbehandlung auf eine Besonderheit in der französischen Rechtssprechung berufen.

Aufgrund seines Alters kann Sarkozy unmittelbar nach Haftantritt eine Freilassung unter Auflagen beantragen, um seine Strafe außerhalb des Gefängnisses zu verbüßen. Eine entsprechende Regelung greift in Frankreich für Häftlinge ab 70 Jahren.

Es bleibt also abzuwarten, ob sein Buch über die Zeit in Haft nicht doch nur eine Kurzgeschichte wird.

Lage im Nahost-Konflikt

US-Vize Vance in Israel eingetroffen: Im Bemühen um die Absicherung der geltenden Waffenruhe im Gazastreifen ist US-Vizepräsident JD Vance in Israel eingetroffen. Vance wird voraussichtlich am Dienstag mit hochrangigen US-Sondergesandten für den Nahen Osten und Militärexperten zusammentreffen, welche die Waffenruhe überwachen. Israelischen Medienberichten zufolge wird er am Mittwoch in Jerusalem auch mit israelischen Politikern zusammentreffen, darunter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu.

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit auf unserer Themenseite zum Nahost-Konflikt und hier im Liveblog.

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

EU warnt vor Zugeständnissen an Moskau: Trump und Putin steuern auf ein Gipfeltreffen in Budapest zu. Vor dem Treffen warnt die EU vor Nachgiebigkeit gegenüber Moskau. Es dürfe kein Druck auf die Ukraine ausgeübt werden.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Zahl des Tages

Quelle: ZDF

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Sport am Dienstag

Überraschung in München: Der FC Bayern hat den Vertrag mit seinem Trainer Vincent Kompany vor dem Champions-League-Spiel beim FC Brügge verlängert. Was die Gründe sind und wie lange der neue Kontrakt gilt, lesen Sie hier:

Apropos Champions League: Ligaphase, dritter Spieltag Teil 1: Bayer Leverkusen empfängt den Titelverteidiger Paris Saint-Germain - und Borussia Dortmund muss beim FC Kopenhagen ran. Beide Partien sowie alle anderen Dienstagsspiele können Sie ab 21 Uhr bei uns im Liveticker verfolgen.

Weitere Schlagzeilen

Streaming-Tipp für den Feierabend

Hunde, Pferde und Elefanten begleiten seit Jahrtausenden Soldaten in den Krieg – sie entscheiden Schlachten und retten Leben. "Terra X History" zeigt ihren Einsatz von der Antike bis heute. (45 Minuten)

19.10.2025 | 44:49 min

Genießen Sie Ihren Abend!

Tim-Julian Schneider und das gesamte ZDFheute-Team