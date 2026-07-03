Update am Morgen: Merz zufrieden - doch Kritik wird lauter

Guten Morgen,

das war ja nun ein durchaus zufriedener Bundeskanzler, der sich da am Abend in der ZDF-Sendung "maybrit illner" gezeigt hat. Friedrich Merz sagt, seine Koalition sei handlungsfähig. Und sie funktioniere. Jetzt zumindest.

Wir strengen uns wirklich an in der Koalition. Wir haben da auch in der Koalition zu einem neuen Miteinander gefunden. „ Friedrich Merz, CDU

Kritik weist Merz weitestgehend zurück. Zum Beispiel an der Entscheidung, dass Arbeitnehmer künftig ab dem ersten Tag eine Krankschreibung brauchen. Merz verteidigt die Entscheidung. Denn konkret bedeute sie:

Sie müssen nicht am ersten Tag in die Arztpraxis. Sie müssen vom ersten Tag eine Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung haben. „ Friedrich Merz, CDU

Heißt: Auch eine rückwirkend ausgestellte Bescheinigung ist möglich. Außerdem könnten Arbeitnehmer und Arbeitgeber in den Betrieben auch andere Absprachen treffen, sagt Merz. In dem Interview gibt er sich insgesamt gelassen. Denn dass es Kritik an dieser und anderen Entscheidungen gebe, sei doch normal.

maybrit illner spezial, 02.07.2026, 19:25 Uhr 02.07.2026 | 47:07 min

Am Tag nach den Entscheidungen rücken allerdings auch andere Punkte in den Fokus. Kritik an Merz gibt es unter anderem daran, dass seine Koalition deutlich intransparenter wird.

Bisher wenig beachtet plant Schwarz-Rot, das sogenannte Informationsfreiheitsgesetz zu ändern, das Zugang zu Informationen des Bundes gewährt. Auskünfte etwa bei Ministerien konnte bisher jeder einfordern, künftig muss dafür ein berechtigtes Interesse nachgewiesen werden. Kritik daran kommt unter anderem von der Bundesdatenschutzbeauftragten.

Organisationen wie "Frag den Staat" oder "Amnesty International" werden es künftig schwerer haben, den Mächtigen auf die Finger zu schauen. Fragt sich ein bisschen, was die Koalition zu verbergen hat. Und ob wirklich alle Abgeordneten von Union und SPD dem im Bundestag zustimmen werden.

Herzliche Grüße aus Berlin

Dominik Rzepka, Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio

Gesagt

Man geht nicht in einen Koalitionsausschuss hinein und bekommt am Ende 100 Prozent. „ Lars Klingbeil (SPD), Vizekanzler

Vizekanzler Lars Klingbeil verteidigt das Reformpaket der Regierung im ZDF als "ausgewogenen Kompromiss". Das Ergebnis dürfe jetzt nicht kleingeredet werden, appelliert er.

heute journal, 02.07.2026, 21:45 Uhr 02.07.2026 | 7:55 min

Ausführlich informiert I

Wer wird durch das Reformvorhaben entlastet? Wird das System gerechter? Und wie kompliziert ist das deutsche Steuersystem tatsächlich? Antworten hat "heute journal - der Podcast":

heute journal - der Podcast, 02.07.2026, 18:00 Uhr 02.07.2026 | 29:10 min

Was heute noch wichtig ist

heute journal update, 03.07.2026, 00:45 Uhr 03.07.2026 | 1:00 min

Merz trifft Staats- und Regierungschefs von Lettland, Estland und Litauen: Kanzler Friedrich Merz empfängt die Regierungschefs der drei baltischen Staaten. Thema wird dabei vor allem die Vorbereitung des Nato-Gipfels in der kommenden Woche in Ankara und der Konflikt in der Ukraine sein.

Wadephul beendet Südamerika-Besuch: Außenminister Johann Wadephul (CDU) beendet seine mehrtägige Südamerikareise in Brasília. In der brasilianischen Hauptstadt kommt der CDU-Politiker mit seinem Amtskollegen Mauro Vieira zusammen.

Protest gegen Sparkurs bei Mercedes: Tausende Beschäftigte von Mercedes-Benz wollen heute bundesweit gegen die Verschärfung des Sparkurses bei dem Autobauer protestieren. Der Aufruf zu dem Protest vor den Werkstoren kommt von der IG Metall. Demnach finden Kundgebungen unter anderem an den Standorten Sindelfingen und Untertürkheim (Stuttgart), aber auch in Berlin und Hamburg statt.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Russland fliegt heftige Luftangriffe auf ukrainische Städte: In der Nacht zu Donnerstag hat Russland mehrere Städte in der Ukraine mit massiven Luftangriffen überzogen. Mindestens 21 Menschen starben dabei allein in Kiew, viele weitere wurden verletzt.

Tote und Verletzte nach russischen Angriffen auf Ukraine: Nach Angaben ukrainischer Behörden wurden bei russischen Angriffen in der Nacht zu Freitag zwei Menschen getötet. In der Region Sumy wurden demnach zwei Menschen getötet und eine Person verletzt. In Krywyj Rih gab es laut Behörden sieben Verletzte.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Ausführlich informiert II

Auf die anhaltenden ukrainischen Angriffe auf die Ölinfrastruktur hat Russland mit massiven Luftangriffen reagiert. Welche Strategie verfolgt Putin? ZDFheute live analysiert.

ZDFheute live, 02.07.2026, 20:15 Uhr 02.07.2026 | 36:24 min

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Für all jene, die wachgeblieben sind, hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Das Spiel zwischen Portugal und Kroatien entwickelte sich nach einer eher mäßigen ersten Halbzeit zu einem echten Spektakel - und sogar Cristiano Ronaldo durfte noch eine Premiere feiern. Was sonst noch passierte und wieso es nach dem Portugal-Spiel noch einmal richtig emotional wurde, erfahren Sie in unserem WM-Newsletter.

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Quelle: ZDF

Zusammengestellt von David Metzmacher