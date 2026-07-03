Waldbrände im Süden Frankreichs: Fast 3.000 Menschen evakuiert

In Südfrankreich wüten mehrere große Waldbrände. Mehr und mehr Menschen müssen ihre Häuser verlassen. Anhaltende Dürre und heftige Winde verschlimmern die Situation.

Laut Feuerwehr mussten fast 3.000 Menschen aus mehreren Campingplätzen sowie aus Unternehmen und mehreren Gemeinden evakuiert werden, nachdem ein Feuer in Sainte-Marie-la-Mer ausgebrochen war. Quelle: 26-3294715

Wegen der schweren Waldbrände im Süden von Frankreich müssen immer mehr Menschen ihre Häuser und Unterkünfte verlassen. Nach dem Ausbruch eines neuen Feuers in Sainte-Marie-la-Mer seien fast 3.000 Menschen evakuiert worden, teilte am Donnerstagabend die Feuerwehr mit. Ungefähr die Hälfte der Betroffenen wurde von Campingplätzen geholt, wo Dutzende Wohnmobile und 26 Bungalows durch die Flammen zerstört wurden.

2025 brannten in Deutschland 2.626 Hektar Wald, das sind etwa 3.676 Fußballfelder. Die Zahl der Waldbrände stieg auf 1.175 und hat sich gegenüber dem regenreichen Vorjahr mehr als verdoppelt. 30.06.2026 | 0:27 min

Hunderte Einsatzkräfte bekämpfen Feuer

Das neue Feuer brach nach Angaben der Behörden in der Nähe eines Campingplatzes im südlich von Narbonne gelegenen Sainte-Marie-la-Mer aus. "Das Feuer breitete sich, angetrieben von starkem Wind, rasend schnell aus", sagte Bürgermeister Edmond Jorda am Donnerstagabend der Nachrichtenagentur AFP.

Es brennt noch immer. „ Edmond Jorda, Bürgermeister von Sainte-Marie-la-Mer

Hunderte Einsatzkräfte kämpften nach Behördenangaben gegen die Flammen. Zwei Feuerwehrleute wurden dabei leicht verletzt.

Wie würde es sich anfühlen, wenn eine Stadt sich auf 50 Grad aufheizt? Genau das können Menschen gerade in einem Hitzebus, der derzeit durch Frankreich tourt, am eigenen Leib erfahren. 01.07.2026 | 2:15 min

Mehrere große Brände wüten in Südfrankreich

In Südfrankreich wüten derzeit mehrere große Brände: Bis zum späten Mittwochabend fielen mindestens 800 Hektar Land einem weiteren Waldbrand zum Opfer. Hunderte Feuerwehrleute waren rund 30 Kilometer nördlich von Narbonne im Kampf gegen die Flammen im Einsatz. Zwischenzeitlich habe das Feuer eingedämmt werden können, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus der zuständigen Präfektur.

In zwei Dörfern in der Nähe des Brandgebietes waren rund 200 Menschen evakuiert worden. Der Kampf gegen die Flammen erwies sich als äußerst schwierig, weil es keine Zugangsstraßen in das hügelige Gelände gab. Zudem begünstigten die seit Tagen anhaltende Dürre und Hitze sowie heftige Winde die Ausbreitung des Feuers.

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