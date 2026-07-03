Waldbrände im Süden Frankreichs: Fast 3.000 Menschen evakuiert

Anhaltende Hitze und Dürre:Waldbrände in Südfrankreich: Fast 3.000 Menschen evakuiert
In Südfrankreich wüten mehrere große Waldbrände. Mehr und mehr Menschen müssen ihre Häuser verlassen. Anhaltende Dürre und heftige Winde verschlimmern die Situation.
Wegen der schweren Waldbrände im Süden von Frankreich müssen immer mehr Menschen ihre Häuser und Unterkünfte verlassen. Nach dem Ausbruch eines neuen Feuers in Sainte-Marie-la-Mer seien fast 3.000 Menschen evakuiert worden, teilte am Donnerstagabend die Feuerwehr mit. Ungefähr die Hälfte der Betroffenen wurde von Campingplätzen geholt, wo Dutzende Wohnmobile und 26 Bungalows durch die Flammen zerstört wurden.
Hunderte Einsatzkräfte bekämpfen Feuer
Das neue Feuer brach nach Angaben der Behörden in der Nähe eines Campingplatzes im südlich von Narbonne gelegenen Sainte-Marie-la-Mer aus. "Das Feuer breitete sich, angetrieben von starkem Wind, rasend schnell aus", sagte Bürgermeister Edmond Jorda am Donnerstagabend der Nachrichtenagentur AFP.
Hunderte Einsatzkräfte kämpften nach Behördenangaben gegen die Flammen. Zwei Feuerwehrleute wurden dabei leicht verletzt.
Mehrere große Brände wüten in Südfrankreich
In Südfrankreich wüten derzeit mehrere große Brände: Bis zum späten Mittwochabend fielen mindestens 800 Hektar Land einem weiteren Waldbrand zum Opfer. Hunderte Feuerwehrleute waren rund 30 Kilometer nördlich von Narbonne im Kampf gegen die Flammen im Einsatz. Zwischenzeitlich habe das Feuer eingedämmt werden können, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus der zuständigen Präfektur.
In zwei Dörfern in der Nähe des Brandgebietes waren rund 200 Menschen evakuiert worden. Der Kampf gegen die Flammen erwies sich als äußerst schwierig, weil es keine Zugangsstraßen in das hügelige Gelände gab. Zudem begünstigten die seit Tagen anhaltende Dürre und Hitze sowie heftige Winde die Ausbreitung des Feuers.
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