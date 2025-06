Update am Morgen: Hauptsache, ein Deal

Was also kann, was wird Merz erreichen? Vielleicht sollte man auch nicht zu viel von einem deutschen Kanzler erwarten: Handelspolitik ist in der EU schließlich nicht Sache der nationalen Regierungen, sondern ureigene Kompetenz der EU-Kommission. Und da steht heute schon ein Termin an, der vielleicht sogar wichtiger sein könnte als das Treffen zwischen Trump und Merz.