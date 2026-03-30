Update am Abend: Krankenkassen, Besuch aus Syrien und Inflation

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das erste große Reformvorhaben der Bundesregierung wird konkret: Die Kommission zur Reform der gesetzlichen Krankenkassen hat umfassende Vorschläge gemacht. Außerdem empfing Bundeskanzler Friedrich Merz in Berlin einen umstrittenen Staatsgast. Und: Die Inflationsrate ist im März deutlich gestiegen.

66 Empfehlungen für Krankenkassen-Reform

Das ist passiert: Für die geplante Reform der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) liegen nun konkrete Vorschläge auf dem Tisch. Die zuständige Expertenkommission sieht Milliarden-Einsparpotenziale und hat 66 Empfehlungen abgegeben, um die riesige Finanzlücke der GKV zu schließen. Empfohlen werden etwa die Streichung der kostenfreien Mitversicherung von Ehepartnern sowie höhere Steuern auf Tabak und Alkohol und eine neue Zuckersteuer.

Für die geplante Reform der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) liegen nun konkrete Vorschläge auf dem Tisch. Die zuständige Expertenkommission sieht Milliarden-Einsparpotenziale und hat 66 Empfehlungen abgegeben, um die riesige Finanzlücke der GKV zu schließen. Empfohlen werden etwa die Streichung der kostenfreien Mitversicherung von Ehepartnern sowie höhere Steuern auf Tabak und Alkohol und eine neue Zuckersteuer. Das ist der Hintergrund: Das Ungleichgewicht zwischen Ausgaben und Einnahmen der GKV wächst. Die Finanzlücke für 2027 wird auf 15 Milliarden Euro beziffert. Die Einsparempfehlungen könnten für nächstes Jahr ein Volumen von bis zu 42 Milliarden Euro ausmachen, sagt die Kommission. Die Versorgung würde demnach weitgehend unbeeinträchtigt bleiben.

Das Ungleichgewicht zwischen Ausgaben und Einnahmen der GKV wächst. Die Finanzlücke für 2027 wird auf 15 Milliarden Euro beziffert. Die Einsparempfehlungen könnten für nächstes Jahr ein Volumen von bis zu 42 Milliarden Euro ausmachen, sagt die Kommission. Die Versorgung würde demnach weitgehend unbeeinträchtigt bleiben. Das sagt ZDF-Korrespondentin Britta Spiekermann: Die Kommission habe sich mit der Frage beschäftigt: "Was kann weg und was soll bleiben?" Die Gesundheitsministerin wolle die Vorschläge nun prüfen und noch vor der Sommerpause einen Gesetzentwurf vorlegen. Bis dahin gebe es noch "erheblichen Abstimmungsbedarf" in der schwarz-roten Koalition sowie mit Sozialverbänden und Arbeitgebern.

Über dieses Thema berichtete heute Xpress ab 15 Uhr. 30.03.2026 | 0:28 min

Syrischer Übergangspräsident in Berlin

Das ist passiert: Der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa ist bei seinem Deutschlandbesuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen worden. Am Mittag traf er außerdem Außenminister Johann Wadephul sowie Kanzler Friedrich Merz. Bei den Gesprächen ging es um den Wiederaufbau Syriens und eine beschleunigte Rückkehr von Flüchtlingen. Merz geht davon aus, dass mittelfristig rund 80 Prozent der mehr als 900.000 Syrer in Deutschland in ihr Heimatland zurückkehren könnten.

Der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa ist bei seinem Deutschlandbesuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen worden. Am Mittag traf er außerdem Außenminister Johann Wadephul sowie Kanzler Friedrich Merz. Bei den Gesprächen ging es um den Wiederaufbau Syriens und eine beschleunigte Rückkehr von Flüchtlingen. Merz geht davon aus, dass mittelfristig rund 80 Prozent der mehr als 900.000 Syrer in Deutschland in ihr Heimatland zurückkehren könnten. Das ist der Hintergrund: Der Besuch al-Scharaas ist hochumstritten. Er war lange Zeit der Anführer einer Islamistenmiliz, die unter anderem Kontakte zu Al-Kaida pflegte und die Ende 2024 den syrischen Langzeitmachthaber Baschar al-Assad stürzte. Trotz seiner Annäherung an den Westen gibt es Skepsis über den Wandel al-Scharaas. Kritiker werfen ihm Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen vor.

Der Besuch al-Scharaas ist hochumstritten. Er war lange Zeit der Anführer einer Islamistenmiliz, die unter anderem Kontakte zu Al-Kaida pflegte und die Ende 2024 den syrischen Langzeitmachthaber Baschar al-Assad stürzte. Trotz seiner Annäherung an den Westen gibt es Skepsis über den Wandel al-Scharaas. Kritiker werfen ihm Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen vor. Darum ist das wichtig: Seit Ende des Bürgerkriegs in Syrien läuft in Deutschland die Debatte über die Unterstützung beim Wiederaufbau und eine mögliche Rückkehr von Syrern in ihre Heimat. Merz hatte bereits im November gesagt, es gebe "nun keinerlei Gründe mehr für Asyl in Deutschland", und betonte nun erneut, Schutzbedarfe müssten "neu bewertet" werden.

Sehen Sie hier die Pressekonferenz des syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa mit Bundeskanzler Friedrich Merz in voller Länge.

Über dieses Thema berichtete heute Xpress ab 15 Uhr. 30.03.2026 | 0:21 min

Inflation gestiegen, auch durch Iran-Krieg

Das ist passiert: Die Inflationsrate ist im März gestiegen - auf 2,7 Prozent. Nach den Tankstellen kommt der Preisschock durch den Iran-Krieg nun offenbar auch im Supermarkt an. Unterbrochene Lieferketten haben die Kosten im Einzelhandel steigen lassen. Besonders stark ist der Anstieg aber im Energiebereich.

Die Inflationsrate ist im März gestiegen - auf 2,7 Prozent. Nach den Tankstellen kommt der Preisschock durch den Iran-Krieg nun offenbar auch im Supermarkt an. Unterbrochene Lieferketten haben die Kosten im Einzelhandel steigen lassen. Besonders stark ist der Anstieg aber im Energiebereich. Das ist der Hintergrund: Die Inflationsrate steigt damit auf den höchsten Wert seit Anfang 2024. Weil Iran die Straße von Hormus, über die rund ein Fünftel des globalen Ölverbrauchs transportiert wird, faktisch geschlossen hat, wachsen die Sorgen in der globalen Wirtschaft.

Die Inflationsrate steigt damit auf den höchsten Wert seit Anfang 2024. Weil Iran die Straße von Hormus, über die rund ein Fünftel des globalen Ölverbrauchs transportiert wird, faktisch geschlossen hat, wachsen die Sorgen in der globalen Wirtschaft. Das sagen Experten: Es bestehe die Gefahr, dass sich der Energiepreisschock auch in der Breite der Wirtschaft verfestige. Steigende Produktions- und Transportkosten wären dann schon bald noch stärker bei Lebensmitteln, Restaurantbesuchen und Dienstleistungen spürbar. "Der Preisdruck in Deutschland nimmt wieder spürbar zu", sagt etwa Klaus Wohlrabe vom Ifo-Institut. Auch ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann rechnet mit einer "deutlich höheren Inflationsrate in den nächsten Monaten".

Über dieses Thema berichtete "heute in Deutschland" ab 14 Uhr. 30.03.2026 | 2:00 min

Ratgeber: Augeninfarkt schnell erkennen und behandeln

Wenn die Sehkraft plötzlich abnimmt, zählt jede Minute. Denn dahinter kann ein Augeninfarkt stecken, ein absoluter Notfall. Was man über den Schlaganfall im Auge wissen sollte:

Über dieses Thema berichtete "Volle Kanne" ab 09:05 Uhr. 30.03.2026 | 4:29 min

Sport

Heute ab 20:45 Uhr bestreitet die Fußball-Nationalelf in Stuttgart ein Testspiel gegen Ghana. Für Bundestrainer Julian Nagelsmann ist es die letzte Gelegenheit, seine Mannschaft auf Herz und Nieren zu prüfen, bevor er am 12. Mai seinen Kader für die WM in Nordamerika bekannt gibt. Mit dem ZDF-Liveticker verpassen Sie nichts!

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Billie Eilish, U2, Snoop Dogg - der Star-Fotograf Olaf Heine hatte sie alle vor der Kamera. Die Kunsthalle Rostock zeigt seine Bilder der Weltstars erstmals in einer Ausstellung:

Über dieses Thema berichtete das heute journal am 29.03.2026 ab 21:45 Uhr. 29.03.2026 | 2:58 min

Streaming-Tipps für den Abend

MAITHINK X: Schon mal jemanden verwechselt? Häufig erkennt man vertraute Gesichter in Fremden. Wie unser Gehirn beim Abspeichern neuer Informationen funktioniert, und mehr zum Thema menschliche Erinnerungen, zeigt Mai Thi Nguyen-Kim. (30 Min.)

29.03.2026 | 30:30 min

Nautilus: Im Jahr 1857 flüchtet eine Gruppe Aufständischer um den geheimnisvollen Nemo aus einer Strafkolonie in Indien. Sie nehmen ein neuartiges Gefährt in Beschlag: das U-Boot Nautilus. (10 Folgen à 45-60 Min.)

Sehen Sie hier die erste Folge, "Anahata". 27.03.2026 | 51:13 min

Rezept des Tages: Pistazien-Vanille-Aufstrich

Ein aromatischer Aufstrich für frisches Brot, Brioche oder Croissants. Perfekt für den süßen Osterbrunch. Diana Hönicke macht den Aufstrich mit Pistazienmus und bestreut ihn mit Pistazien-Crunch.

Dieses Rezept zeigte "Volle Kanne" heute ab 09:05 Uhr. 30.03.2026 | 6:30 min

Für das Rezept "Pistazien-Vanille-Aufstrich" finden Sie hier den Download.

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