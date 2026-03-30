Museum in Italien: Spektakulärer Kunstraub in drei Minuten

Museum bei Parma:Italien: Millionenschwerer Kunstraub in drei Minuten
Drei Gemälde wurden aus einem Museum in Italien gestohlen. Die Diebe brauchten wohl weniger als drei Minuten für den Raub. Die Werke sollen einen Wert von neun Millionen haben.
Diebe haben drei wertvolle Kunstwerke von Pierre-Auguste Renoir , Paul Cézanne und Henri Matisse im Wert von etwa neun Millionen Euro aus einem Museum in Italien gestohlen.
Der Diebstahl in dem Museum der Fondazione Magnani-Rocca in der Nähe von Parma ereignete sich bereits vor gut einer Woche, wie Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten.
Mit den Gemälden durch die Gärten getürmt
Der Einbruch in das Museum geschah mitten in der Nacht, wie lokale Medien berichteten. Die Diebe brachen demnach auf dem Anwesen ein Eingangstor auf, um ins Innere des Museums zu kommen.
Ihnen gelang es den Berichten zufolge, in weniger als drei Minuten die Gemälde zu entwenden und über die Gärten des Museums zu entkommen. Die Carabinieri ermitteln.
Millionenschwerer Kunstraub in unter drei Minuten
Von der Fondazione Magnani-Rocca hieß es in einer Mitteilung, aus der der italienische TV-Sender SkyTG24 zitierte, die Täter hätten "nicht spontan, sondern in einem strukturierten und organisierten Rahmen" gehandelt.
Bei den gestohlenen Kunstwerken handelt es sich italienischen Medienberichten zufolge um "Les Poissons" (Die Fische) von Pierre-Auguste Renoir , "Tasse et Plat de Cerises" (Tasse und Teller mit Kirschen) von Paul Cézanne und "Odalisque sur la Terasse" (Odaliske auf der Terasse) von Henri Matisse.
Der Gesamtwert wird auf etwa neun Millionen Euro geschätzt.
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