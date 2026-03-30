Ifo: Mehr Firmen wollen Preise erhöhen - Druck durch Iran-Krieg

Steigende Kosten durch Iran-Krieg :Ifo: Mehr Firmen wollen Preise erhöhen
Steigende Energiepreise infolge des Iran-Kriegs belasten Unternehmen stark. Laut Ifo-Institut wollen viele nun mit Preiserhöhungen in Industrie, Bau und Dienstleistungen reagieren.
Wegen der Folgen des Iran-Kriegs wollen deutlich mehr Unternehmen in Deutschland ihre Preise erhöhen. Der entsprechende Indikator kletterte um fünf Punkte auf den höchsten Wert seit März 2023, wie das Ifo-Institut in München mitteilte. "Der Preisdruck in Deutschland nimmt wieder spürbar zu", sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe:
Preise für Rohöl, Gas und Strom steigen
Seit Wochen greifen die USA und Israel den Iran an, die Führung in Teheran attackiert ihrerseits die Energieinfrastruktur in den Golfstaaten, in denen US-Soldaten stationiert sind. Zudem ist die Straße von Hormus de facto gesperrt, durch die ein großer Teil der weltweiten Rohstofftransporte geschifft wird. Daher steigen die Preise für Rohöl, Treibstoff, Gas und Strom.
"Die Unternehmen geben steigende Kosten zunehmend weiter", sagte Wohlrabe.
Ifo-Institut: Preisdruck steigt in vielen Branchen
Besonders stark steigen die Preiserwartungen laut Ifo in der Industrie sowie im Baugewerbe. Auch die konsumnahen Dienstleister, also zum Beispiel Gastronomie, Einzelhandel oder Gesundheit, erhöhten ihre Preiserwartungen kräftig.
"Die Ergebnisse zeigen, dass der Preisdruck über viele Branchen hinweg wieder zunimmt", betonte das Ifo-Institut.
Das Statistische Bundesamt will am Nachmittag eine erste Schätzung zur Inflation im März veröffentlichen. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen rechnen damit, dass die Verbraucherpreise im Schnitt um 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen sind, von 1,9 Prozent im Februar.
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