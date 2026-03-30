Neue Spritpreisregel ab 1. April: Einmalige Erhöhung pro Tag

Ab 1. April gelten neue Regeln an Tankstellen: Der Spritpreis darf dann nur noch einmal pro Tag erhöht werden. Nach Beginn des Iran-Kriegs stiegen die Preise deutlich an.

Nur eine Preiserhöhung täglich, Bußgelder bis 100.000 Euro und mehr Kontrolle: Das neue Kraftstoffpaket soll Preise begrenzen, Senkungen bleiben jederzeit möglich. 26.03.2026 | 1:52 min

Die neue Preisregel für Tankstellen soll nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums am 1. April in Kraft treten. Eine Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt ist für den 31. März geplant, wie ein Sprecher des Ministeriums von Ministerin Katherina Reiche (CDU) mitteilte. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

Die Regel ist Teil des sogenannten Kraftstoffmaßnahmenpakets, das in kurzer Zeit von Bundesregierung und Parlament beschlossen wurde. Am Freitag setzte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seine Unterschrift unter das Gesetz. Damit wäre die neue Regel bereits kurz danach in Kraft getreten.

Tankstellen dürfen Preise nur einmal pro Tag erhöhen

"Die beteiligten Akteure haben uns gebeten, für eine reibungslose Umsetzung auf ein Inkrafttreten zum 1. April hinzuwirken", begründete der Ministeriumssprecher die Verzögerung. "In Absprache mit dem Bundesamt für Justiz ist dementsprechend eine Veröffentlichung für den 31. März geplant."

Angesichts hoher Ölpreise wächst in der Wirtschaft die Sorge vor steigender Inflation. Die Bundesregierung diskutiert eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel. 28.03.2026 | 1:42 min

Mit der neuen Regel dürfen Tankstellen ihre Preise künftig nur noch einmal täglich erhöhen, und zwar um 12:00 Uhr. Ziel ist es, stärkere Preisschwankungen zu begrenzen und für mehr Transparenz zu sorgen. Preissenkungen kann es dagegen auch weiterhin jederzeit geben. Vorbild ist eine ähnliche Regel in Österreich.

Wegen des Iran-Kriegs waren die Preise für Diesel und Super kräftig in die Höhe geschossen.

Quelle: dpa