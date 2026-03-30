Kommission: Milliarden-Sparpotenzial für Krankenkassen

Milliardeneingriffe ins Gesundheitssystem: Eine Expertenkommission hat 66 Vorschläge vorgelegt, um die gesetzlichen Krankenkassen zu stabilisieren. Was sie empfiehlt.

Eine Experten-Kommission wird Empfehlungen für eine Finanzreform der gesetzlichen Krankenkassen aussprechen. Über die Vorschläge berichtet ZDF-Korrespondent Karl Hinterleitner aus Berlin. 30.03.2026 | 1:21 min

Die Expertenkommission für eine Reform der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) schlägt Eingriffe in Milliardenhöhe vor, um steigende Ausgaben zu bremsen und neue Beitragserhöhungen zu vermeiden.

Das Gremium legte in Berlin einen Bericht mit 66 Empfehlungen vor, die für nächstes Jahr ein Volumen von bis zu 42 Milliarden Euro ausmachen könnten. Dabei geht es um Maßnahmen bei den Einnahmen und Ausgaben der Kassen.

So viel geben die Krankenkassen aus für ... ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Sparpotenzial deutlich höher als erwartete Finanzlücke

Das Sparpotenzial liegt damit höher als die für 2027 zu erwartende Finanzlücke von rund 15 Milliarden Euro, wie die Kommission erläuterte. Ein Großteil der Optionen könnte eine Finanzwirkung von 37 Milliarden Euro haben, ohne dabei die Versorgung zu beeinträchtigen.

Am Montag legt eine Experten-Kommission Empfehlungen für umfassende Finanzreformen für die gesetzlichen Krankenkassen vor. Diese sollen steigende Beiträge und Ausgaben verhindern. 30.03.2026 | 0:26 min

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hatte das Gremium mit zehn Professorinnen und Professoren im vergangenen Herbst eingesetzt.

Auch Beteiligung von Patienten

Die Kommission schlägt mögliche Einsparungen von bis zu 19 Milliarden Euro bei Leistungserbringern wie Praxen und Kliniken sowie Herstellern vor. Zentraler Ansatzpunkt ist, dass Vergütungen nicht stärker steigen sollten als die Einnahmen.

So steigt die Deckungslücke der Krankenkassen ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Mögliche Beiträge der Patientinnen und Patienten könnten bis zu 4,1 Milliarden Euro ausmachen. Genannt wird beispielsweise eine Erhöhung der seit 2004 weitgehend unveränderten Zuzahlungen etwa für Medikamente.

Empfehlung: Höhere Steuern auf Tabak und Alkohol

Die Kommission empfiehlt außerdem, die kostenfreie Mitversicherung von Ehepartnern zu streichen und Steuern auf Tabak und Alkohol zu erhöhen - und eine gestaffelte Steuer auf zuckergesüßte Erfrischungsgetränke einzuführen. Mehreinnahmen sollten an die GKV gehen.

Die gesetzlichen Krankenkassen fordern ein Sparpaket von 50 Milliarden Euro. Sonst drohe ein deutlicher Anstieg des Beitragssatzes, so eine Stellungnahme des GKV-Spitzenverbands. 03.12.2025 | 0:21 min

Rund 12 Milliarden Euro erbringen könnte eine volle Übernahme versicherungsfremder Leistungen durch den Bund etwa bei den Kosten für die Versorgung von Bürgergeldempfängern.

Politik soll Puffer haben zur Maßnahmen-Priorisierung

Mit dem mehr als benötigten Sparpotenzial könne die Politik nun entscheiden, welche Maßnahmen sie für richtig hält, sagte der Kommissionsvorsitzende Wolfgang Greiner. Die Empfehlungen umfassen auch ein Ende der Kassenerstattung für homöopathische Mittel.

So steigen die Beiträge für die Krankenkassen ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Nicht in den Empfehlungen enthalten ist die zuvor auch diskutierte Kontaktgebühr, also eine Art neuer Praxisgebühr. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) nahm den Bericht am Montag entgegen.

Warken: Keine Reform einseitig zulasten der Versicherten

Einzelne Maßnahmen kommentieren wollte sie nicht. Die Ergebnisse würden nun geprüft und innerhalb der Bundesregierung beraten. Warken betonte, sie wolle "keine einseitigen Reformen zulasten der Versicherten".

Einnahmen und Ausgaben müssen wieder in ein Gleichgewicht gebracht werden. „ Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU)

Leistungsniveau und -qualität sollten erhalten bleiben. Es gehe um eine "disziplinierte Ausgabenpolitik".

Quelle: dpa, AFP, epd