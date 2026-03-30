Kuba: USA erlauben russische Öllieferung

Nachdem die USA faktisch Öllieferungen nach Kuba blockiert haben, erlauben sie dies nun doch. Ausgerechnet einem russischen Tanker gewährt Trump die Durchfahrt zur Insel.

Kuba befindet sich in einer schweren Krise – geprägt von Stromausfällen, Treibstoffmangel und Lebensmittelknappheit. Gleichzeitig erhöhen die USA den politischen und wirtschaftlichen Druck. 25.03.2026 | 6:08 min

Die USA lockern nach Worten von US-Präsident Donald Trump ihre faktische Ölblockade gegen Kuba und lassen einen russischen Tanker die Karibikinsel ansteuern. Trump sagte am Sonntag (Ortszeit) an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One:

Wenn ein Land jetzt gerade etwas Öl nach Kuba schicken will, habe ich kein Problem damit, ob es nun ist oder nicht. „ US-Präsident Donald Trump

LSEG-Daten zur Schiffsverfolgung zufolge ist der mit US-Sanktionen belegte Tanker "Anatoly Kolodkin" auf dem Weg nach Kuba. Er hat bereits kubanische Gewässer erreicht und wird am Montag im Hafen von Matanzas erwartet, wie das offizielle Nachrichtenportal Cubadebate berichtete.

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Kuba: Öllieferung kann Krise lindern

Zuvor hatte die "New York Times" gemeldet, die US-Küstenwache habe das Schiff passieren lassen. Die Zeitung berief sich in ihrem Bericht am Sonntag auf einen US-Regierungsvertreter. Ein gewaltsames Aufhalten hätte das Risiko eines Konflikts mit Russland bergen können. Die russische Marine hatte den Tanker auf seinem Weg in die Karibik durch den Ärmelkanal eskortiert.

Warum die Regierung von US-Präsident Donald Trump die Lieferung zulasse, sei unklar gewesen, hieß es in dem Zeitungsbericht weiter. Das Schiff war im russischen Hafen Primorsk ausgelaufen. Während die LSEG-Daten die Ladung auf etwa 650.000 Barrel Rohöl beziffern, sprach die Zeitung von 730.000 Barrel.

Politisch liegen Welten zwischen den Staaten am Golf von Mexiko. Kuba leidet unter einer schweren Wirtschaftskrise. Das Grafikvideo erklärt die schwierige Lage dort. 24.03.2026 | 1:21 min

Die Lieferung dürfte die angespannte Lage in Kuba deutlich lindern. Dem kubanischen Präsidenten Miguel Diaz-Canel zufolge hat das Land seit drei Monaten keine Ölimporte mehr erhalten. Dies führte zu einer strikten Rationierung von Benzin und verschärfte eine Energiekrise, die landesweit mehrfach Stromausfälle zur Folge hatte.

US-Blockade als Druckmittel

Die Regierung in Washington hatte Öllieferungen nach Kuba faktisch blockiert, um den Druck auf die Führung in Havanna zu erhöhen.

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Zugleich haben die USA ihre Sanktionen gegen Russland vorübergehend aufgehoben. Damit soll die weltweite Ölversorgung verbessert werden, die durch Militärschläge der USA und Israels gegen Iran eingeschränkt wurde.

Quelle: Reuters