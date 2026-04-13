Update am Morgen:Machtkampf statt Energiepolitik
von Scarlett Sternberg
Guten Morgen,
ob das Land heute erfährt, was die Koalitionsspitzen am Wochenende in der Villa Borsig in Berlin verhandelt haben? Offiziell ging es bei den Beratungen am Wochenende um die großen Reformen, inoffiziell um eine Einigung bei Entlastungen in der Energiepreiskrise. Doch der eigentliche Konflikt liegt tiefer.
Es ist ein offener Machtkampf - zwischen Kanzler Friedrich Merz (CDU) und Vize Lars Klingbeil (SPD), vor allem aber innerhalb der Union. Ausgelöst durch den öffentlichen Schlagabtausch mit Wirtschaftsministerin Katherina Reiche, den der Kanzler laut Regierungskreisen als befremdend quittierte.
Doch der Versuch des Kanzlers, mit dieser Rüge Autorität zu markieren, hat eine Dynamik ausgelöst, die auf ihn zurückwirkt. In der Union wächst die Unterstützung für Reiche. Die Mittelstandsunion stellt sich hinter ihren Kurs, die Junge Union geht weiter: "Katherina Reiche ist die Stimme der Sozialen Marktwirtschaft in der Bundesregierung."
Reiche hat Rückhalt. Für den Kanzler ist das heikel. Inhaltlich steht er Reiche nahe, lehnt wie sie Markteingriffe ab, die Klingbeil fordert. In der Außenwirkung hat er sich jedoch gegen sie positioniert. Dieser Widerspruch verschärft den innerparteilichen Konflikt.
Es geht längst nicht mehr nur um Energiepreise. Sichtbar wird eine Regierung, die ihren Kurs sucht. Dieser Streit stellt die Frage nach Führung - und die wird die Regierung in die neue Woche mitnehmen.
Einen guten Start wünscht
Scarlett Sternberg, Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio
Was heute noch wichtig ist
Nach der Wahl in Ungarn: Ungarn steht nach 16 Jahren unter Ministerpräsident Viktor Orban vor dem Machtwechsel: Die Tisza-Partei von Oppositionsführer Peter Magyar kann nach letzten Zahlen mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament rechnen. Zahlreiche europäische Regierungschefs gratulierten, EU-Kommissionpräsidentin von der Leyen erklärte, "Ungarn hat Europa gewählt".
Wieder Streik bei der Lufthansa: Passagiere der Lufthansa sind erneut von Streiks betroffen. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat für heute und morgen zu Arbeitsniederlegungen bei der Airline und mehreren Tochtergesellschaften aufgerufen. Erst vergangene Woche hatte das Kabinenpersonal gestreikt.
Blitzermarathon startet: Eine Woche lang führt die Polizei wieder vermehrt Geschwindigkeitskontrollen durch. Die sogenannte Speedweek findet jährlich im April und August und in mehreren europäischen Ländern statt.
Papst beginnt Afrika-Reise: Papst Leo XIV. beginnt heute seine bislang längste Auslandsreise in Algerien. Die insgesamt elf Tage dauernde Afrika-Reise gilt als wichtige Etappe seines Pontifikats. Im Fokus dürfte vor allem das Thema Migration stehen.
Highlights der Fußball-Bundesliga
RB Leipzig hält Kurs auf die Champions League. Gegen Borussia Mönchengladbach gab es durch ein spätes Tor von Diomande einen knappen, aber verdienten 1:0-Heimsieg.
Wir präsentieren Zusammenfassungen aller Bundesliga-Partien des aktuellen Spieltags - jedes Tor, alle wichtigen Szenen und strittigen Entscheidungen. Dazu ausgewählte Topspiele der 2. Fußball-Bundesliga.
Weitere Schlagzeilen
- Iran-Krieg: Trump kündigt Blockade der Straße von Hormus an
- Buchenwald: Buhrufe für Weimer - Mahnung von Hape Kerkeling
- "Nicht unser Krieg": So eine Aussage "stört uns", sagt Trumps Ex-Berater
Zahl des Tages
Wie viel Trinkgeld ist richtig? Der Vorsitzende des Deutschen Knigge-Rates sagt: Fünf bis zehn Prozent gälten als Bemessungsgrenze, vor allem in der Gastronomie. Bei Lieferdiensten sieht es ihm zufolge anders aus: Hier seien zwei bis drei Euro pauschal okay - und das besser direkt auf die Hand, damit es auch bei den Fahrern ankomme. Im Urlaub gelten wieder andere Regeln. Welche das sind, lesen Sie hier: Wie viel Trinkgeld man für welche Dienstleistung geben sollte.
Ein Lichtblick
Tabea Tams wurde mit dem Charge-Syndrom geboren, einem Gendefekt, der sie blind macht. In Marburg kann sie selbstständig ihren Alltag gestalten, an der Schule und in einer WG.
Gesagt
Heute wird Rudi Völler 66 Jahre alt. Der DFB-Sportdirektor und Ex-Nationalspieler sagte einst:
Terra X - die Wissens-Kolumne
Was sogenannte Analog-Missionen über das Überleben im Extremen lehren - und warum der Mars uns zeigt, wie kostbar die Erde ist, erklärt Carmen Köhler in der Wissens-Kolumne von NANO und Terra X.
Die Nachrichten im Video
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So wird das Wetter heute
Heute regnet es im Westen, im Osten zeigt sich auch mal die Sonne. In Bayern bilden sich vereinzelt Gewitter. Die Temperaturen steigen auf 10 bis 21 Grad.
Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.
Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion
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