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Update am Morgen: Machtkampf statt Energiepolitik

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Update am Morgen:Machtkampf statt Energiepolitik

von Scarlett Sternberg

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Scarlett Sternberg

Quelle: Scarlett Sternberg

Guten Morgen,

ob das Land heute erfährt, was die Koalitionsspitzen am Wochenende in der Villa Borsig in Berlin verhandelt haben? Offiziell ging es bei den Beratungen am Wochenende um die großen Reformen, inoffiziell um eine Einigung bei Entlastungen in der Energiepreiskrise. Doch der eigentliche Konflikt liegt tiefer.

Spritpreise

Morgenmagazin vom 13.04.2026 ab 05:30 Uhr.

13.04.2026 | 1:33 min

Es ist ein offener Machtkampf - zwischen Kanzler Friedrich Merz (CDU) und Vize Lars Klingbeil (SPD), vor allem aber innerhalb der Union. Ausgelöst durch den öffentlichen Schlagabtausch mit Wirtschaftsministerin Katherina Reiche, den der Kanzler laut Regierungskreisen als befremdend quittierte.

Doch der Versuch des Kanzlers, mit dieser Rüge Autorität zu markieren, hat eine Dynamik ausgelöst, die auf ihn zurückwirkt. In der Union wächst die Unterstützung für Reiche. Die Mittelstandsunion stellt sich hinter ihren Kurs, die Junge Union geht weiter: "Katherina Reiche ist die Stimme der Sozialen Marktwirtschaft in der Bundesregierung."

SGS Maurer Koalitions Gespräche

Entlastung bei hohen Spritpreisen - Korrespondentin Andrea Maurer im heute journal am 12.04.2026 ab 21:45 Uhr.

12.04.2026 | 2:25 min

Reiche hat Rückhalt. Für den Kanzler ist das heikel. Inhaltlich steht er Reiche nahe, lehnt wie sie Markteingriffe ab, die Klingbeil fordert. In der Außenwirkung hat er sich jedoch gegen sie positioniert. Dieser Widerspruch verschärft den innerparteilichen Konflikt.

Es geht längst nicht mehr nur um Energiepreise. Sichtbar wird eine Regierung, die ihren Kurs sucht. Dieser Streit stellt die Frage nach Führung - und die wird die Regierung in die neue Woche mitnehmen.

Einen guten Start wünscht

Scarlett Sternberg, Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio

Was heute noch wichtig ist

Nach der Wahl in Ungarn: Ungarn steht nach 16 Jahren unter Ministerpräsident Viktor Orban vor dem Machtwechsel: Die Tisza-Partei von Oppositionsführer Peter Magyar kann nach letzten Zahlen mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament rechnen. Zahlreiche europäische Regierungschefs gratulierten, EU-Kommissionpräsidentin von der Leyen erklärte, "Ungarn hat Europa gewählt".

UNGARN, BUDAPEST – 12. APRIL 2026: Stimmzettel in einem Wahllokal während der Wahlen zur ungarischen Nationalversammlung 2026.

heute journal am 12.04.2026 um 21:45 Uhr

12.04.2026 | 3:09 min

Wieder Streik bei der Lufthansa: Passagiere der Lufthansa sind erneut von Streiks betroffen. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat für heute und morgen zu Arbeitsniederlegungen bei der Airline und mehreren Tochtergesellschaften aufgerufen. Erst vergangene Woche hatte das Kabinenpersonal gestreikt.

Blitzermarathon startet: Eine Woche lang führt die Polizei wieder vermehrt Geschwindigkeitskontrollen durch. Die sogenannte Speedweek findet jährlich im April und August und in mehreren europäischen Ländern statt.

Papst beginnt Afrika-Reise: Papst Leo XIV. beginnt heute seine bislang längste Auslandsreise in Algerien. Die insgesamt elf Tage dauernde Afrika-Reise gilt als wichtige Etappe seines Pontifikats. Im Fokus dürfte vor allem das Thema Migration stehen.

Ausblick

11.04.2026 | 1:12 min

Highlights der Fußball-Bundesliga

RB Leipzig hält Kurs auf die Champions League. Gegen Borussia Mönchengladbach gab es durch ein spätes Tor von Diomande einen knappen, aber verdienten 1:0-Heimsieg.

Yan Diomande jubelt über sein Tor mit Brajan Gruda und David Raum am 11.04.2026 in der Red-Bull Arena in Leipzig.

RB Leipzig hält Kurs auf die Champions League. Gegen Borussia Mönchengladbach gab es durch ein spätes Tor von Diomande einen knappen, aber verdienten 1:0-Heimsieg.

13.04.2026 | 8:02 min

Wir präsentieren Zusammenfassungen aller Bundesliga-Partien des aktuellen Spieltags - jedes Tor, alle wichtigen Szenen und strittigen Entscheidungen. Dazu ausgewählte Topspiele der 2. Fußball-Bundesliga.

Sport
:Bundesliga

Montags ab 0:00 Uhr hier alle Spiele und alle Tore der Fußball-Bundesliga.
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Weitere Schlagzeilen

Zahl des Tages

Wie viel Trinkgeld ist richtig? Der Vorsitzende des Deutschen Knigge-Rates sagt: Fünf bis zehn Prozent gälten als Bemessungsgrenze, vor allem in der Gastronomie. Bei Lieferdiensten sieht es ihm zufolge anders aus: Hier seien zwei bis drei Euro pauschal okay - und das besser direkt auf die Hand, damit es auch bei den Fahrern ankomme. Im Urlaub gelten wieder andere Regeln. Welche das sind, lesen Sie hier: Wie viel Trinkgeld man für welche Dienstleistung geben sollte.

Kartenzahlung: Trinkgeldoptionen werden angezeigt

volle kanne vom 02.04.2026 um 09:05 Uhr.

02.04.2026 | 0:28 min

Ein Lichtblick

Tabea Tams wurde mit dem Charge-Syndrom geboren, einem Gendefekt, der sie blind macht. In Marburg kann sie selbstständig ihren Alltag gestalten, an der Schule und in einer WG.

Schülerin Tabea mit Sehbehinderung auf dem Weg zur Schule.

ZDFheute Xpress vom 12.04.2026 um 07:30 Uhr.

12.04.2026 | 1:29 min

Gesagt

Rudi Völler

Quelle: dpa

Heute wird Rudi Völler 66 Jahre alt. Der DFB-Sportdirektor und Ex-Nationalspieler sagte einst:

Zu 50 Prozent stehen wir im Viertelfinale, aber die halbe Miete ist das noch lange nicht.

Rudi Völler, Ex-Nationalspieler und -Bundestrainer

Terra X - die Wissens-Kolumne

Was sogenannte Analog-Missionen über das Überleben im Extremen lehren - und warum der Mars uns zeigt, wie kostbar die Erde ist, erklärt Carmen Köhler in der Wissens-Kolumne von NANO und Terra X.

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Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden

13.04.2026 | 2:45 min

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Das Wetter am Montag 13.04.2026

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Quelle: ZDF

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