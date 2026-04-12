Ungarn-Wahl 2026: Orban und Magyar zeigen sich siegessicher

Rekord-Wahlbeteiligung in Ungarn: Ministerpräsident Orban und Herausforderer Magyar geben sich siegessicher. Der Oppositionskandidat ruft dazu auf, Unregelmäßigkeiten zu melden.

Bei der Parlamentswahl in Ungarn zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Laut Umfragen liegt Herausforderer Magyar mit der Tisza-Partei vor der Partei Fidesz von Ministerpräsident Orban. 12.04.2026 | 0:24 min

Bei der Parlamentswahl in Ungarn zeichnet sich eine sehr hohe Wahlbeteiligung ab. Bis zum Mittag erreichte die Wahlbeteiligung bereits einen Rekordwert. Bis 13 Uhr hätten 54,1 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, teilte das nationale Wahlbüro mit.

Bei den Wahlen im Jahr 2022 habe die Beteiligung zu diesem Zeitpunkt lediglich bei 40,1 Prozent gelegen. Das regierungskritische Portal "hvg.hu" nennt dies bereits einen "absoluten Rekord".

In Ungarn wird ein neues Parlament gewählt. Umfragen zufolge liegt Ministerpräsident Orban mit seiner Fidesz-Partei deutlich hinter der oppositionellen Tisza-Partei des Herausforderers Magyar. 12.04.2026 | 0:26 min

Kommt es zum "Systemwechsel" in Ungarn?

Die beiden Hauptkonkurrenten haben am Sonntagmorgen ihre Stimme abgegeben. Dabei zeigten sich sowohl der seit 16 Jahren amtierende Ministerpräsident Viktor Orban als auch Oppositionsführer Peter Magyar siegessicher.

Wahl in Ungarn: Oppositionsführer Peter Magyar gibt seine Stimme ab. Quelle: action press

"Niemand kann ernsthaft glauben, dass die Tisza-Partei und damit Ungarn die Wahl nicht gewinnen werden", betonte Magyar vor Journalisten, nachdem er in einem Budapester Kindergarten gewählt hatte. Der Urnengang sei eine Schicksalswahl. Entsprechend seien Ungarinnen und Ungarn aufgerufen, "mutig zur Wahl zu gehen".

Heute findet in Ungarn ein Systemwechsel statt. „ Peter Magyar, Ungarns Oppositionsführer und Chef der Tisza-Partei

Seit 16 Jahren regiert Viktor Orban als Ministerpräsident Ungarns. Doch Umfragen sehen seinen Herausforderer Peter Magyar vorne. ZDF-Korrespondent Michael Bewerunge. 11.04.2026 | 1:10 min

Magyar und Orban zeigen sich siegessicher

Es sei eine Wahl "zwischen Ost und West", erklärte der Chef der Tisza-Partei nach seiner Stimmabgabe. Seine Partei werde die Wahl gewinnen. "Die einzige Frage ist, ob mit einer einfachen oder einer Zwei-Drittel-Mehrheit". Auch der amtierende Ministerpräsident Viktor Orban gab sich zuversichtlich. "Ich bin hier, um zu gewinnen", sagte er nach seiner Stimmabgabe.

Magyar kündigte für den Fall eines Wahlsiegs an, als erstes gegen die Korruption vorzugehen und die von der EU eingefrorenen Gelder für Ungarn freizugeben. Zudem werde seine Regierung die Position Ungarns in der EU und der Nato stärken. Er rief die Wähler dazu auf, alle Unregelmäßigkeiten bei der Stimmabgabe zu melden. "Wahlbetrug ist ein sehr schweres Verbrechen", sagte er.

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Korruption, Wirtschaft, Russland: Wofür stehen die Kandidaten?

Orban erklärte seinerseits, Europa steuere auf eine große Krise zu. Es brauche eine starke nationale Einheit, um dieser zu widerstehen. Der seit 2010 amtierende Orban sieht sich bei der Wahl erstmals seit langem einem ernstzunehmenden Herausforderer gegenüber. Sein ehemaliger Vertrauter Magyar hat mit seiner neu gegründeten Tisza-Partei Unzufriedenheit über Korruption und die Wirtschaftslage im Land aufgegriffen. Orban steht zudem für einen russlandfreundlichen Kurs und will die EU-Hilfen für die Ukraine stoppen.

Die Wahllokale schließen um 19 Uhr. Mit ersten vorläufigen Ergebnissen wird kurz danach gerechnet. Umfragen zufolge liegt Orbans Partei Fidesz hinter der oppositionellen Tisza von Herausforderer Magyar.

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Quelle: dpa, KNA, Reuters, AFP