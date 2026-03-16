Update am Morgen: Die Qual der Landtagswahl für Schwarz-Rot

Quelle: ZDF

Guten Morgen,

irgendwann, es muss um den Jahreswechsel gewesen sein, langte sie zu. Eine riesige unsichtbare Hand drückte im politischen Berlin auf die Pause-Taste. Rente, Pflege, Krankenkassen-Beiträge - natürlich wurde hier und da darüber gesprochen. Und hinter den Kulissen auch an Konzepten gearbeitet. Aber die große, öffentliche Reformdebatte: Sie fand nicht statt.

Gemessen an der dramatischen Lage, die die Wirtschaft beklagt und die sich im vergangenen Jahr - lange vor der jüngsten Eskalation im Iran - verschärft hatte, gäbe es eigentlich keinerlei Zeit zu verlieren. Das lange als düsteres Menetekel an die Wand geworfene Wort der Deindustrialisierung materialisiert sich in Insolvenz-Statistiken und angekündigtem Arbeitsplatzabbau. Und, siehe da: Auch die Demografie schreitet weiter voran.

Dass letztgenannte Entwicklung krasse Folgen für die Sozialversicherungssysteme in Deutschland haben werde, ließ sich bereits vor zwei Jahrzehnten absehen. Und zwar so deutlich, dass man dafür nicht Mathematik hätte studieren müssen. "Volksschule Sauerland" reiche, so der damalige Arbeitsminister und frühere SPD-Chef Franz Müntefering. Und zog unbequeme, aber aus seiner Sicht unvermeidliche Konsequenzen - wie die Rente mit 67.

Nun hat sich der lange Zeit berühmteste Sauerländer der deutschen Politik erneut zu Wort gemeldet. "Unterlassen ist auch eine Form des Handelns", sagte Müntefering dem Handelsblatt, doch in einer Lage wie heute sei "Laufenlassen keine Option". Es fehle "der Mut, die Dringlichkeit von Reformen zu erklären." Stattdessen nimmt er Angst wahr: "die Angst vor der nächsten Wahl. Da kommt die AfD, also wird alles stillgestellt. Aber so entsteht keine Begeisterung. Politik braucht Impulse, sonst verliert sie die Menschen."

Die SPD im Niedergang - Woran das liegt:

berlin direkt, 15.03.2026, 19:10 Uhr 15.03.2026 | 3:42 min

Wie viele Menschen seine SPD verloren hat, wurde zuletzt in Baden-Württemberg deutlich. Weshalb wenig darauf hindeutet, dass sich der Verzicht auf Debatte für die SPD ausgezahlt hat (oder wäre es sonst noch schlimmer ausgegangen?). Doch auch für Friedrich Merz - im innersauerländischen Polit-Ranking inzwischen die unangefochtene Nummer 1 - könnte sich die Taktik als wenig erfolgreich erweisen: In Stuttgart verpasste man das erhoffte Ziel bereits knapp - das Rennen in Mainz ist offen. Und in Berlin eben: nach keinem Herbst der Reformen auch kein Frühling der Reformen.

Union unter Erfolgsdruck:

berlin direkt, 15.03.2026, 19:10 Uhr 15.03.2026 | 3:48 min

Immerhin: Jetzt ist Endspurt. Diese Woche noch, dann wird auch in Rheinland-Pfalz gewählt sein, und dann zumindest dürfte sich die Pause-Taste in Berlin wieder lösen. Ob sich das Ganze vor den dann im Herbst folgenden Landtagswahlen wiederholt? Auch hierzu könnte man einen Hinweis Münteferings als Warnung verstehen: "Eine Legislatur ist schnell vorbei."

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche!

Ihr Daniel Pontzen, ZDF-Hauptstadtstudio

Was im Iran-Krieg passiert ist

Flugbetrieb am Flughafen von Dubai nach Drohnenvorfall vorübergehend eingestellt: Dies sei eine "Vorsichtsmaßnahme zur Gewährleistung der Sicherheit aller Passagiere und Mitarbeiter", erklärte das Medienbüro der Metropole am Montagmorgen im Onlinedienst X. Das Feuer sei unter Kontrolle gebracht und niemand verletzt worden.

Trump will Straße von Hormus sichern: Der US-Präsident will internationale Unterstützung für die Sicherung der Straße von Hormus - Iran verspottet das als Hilferuf, Experten sind skeptisch. Wie realistisch sind die Pläne?

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie hier.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Selenskyj zeigt sich bereit für neue Friedensgespräche: Kiew fordert einen neuen Termin für Gespräche im Dreier-Format mit Russland und den USA.

Ukraine schickt Anti-Drohnen-Teams in den Iran-Krieg: Russische Schiffe unter Druck. Kiew schickt Anti-Drohnen-Teams in den Iran-Konflikt - Teheran reagiert mit Kritik. Die aktuelle Militäranalyse.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

heute journal update, 15.03.2026, 21:30 Uhr 15.03.2026 | 1:06 min

Taskforce der Koalition tagt: In Berlin tagt eine von der Koalition eingesetzte Taskforce zu den Spritpreisen. Viele Vorschläge sind im Umlauf.

Steinmeier beginnt Lateinamerika-Reise: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beginnt eine fünftägige Reise durch drei Staaten Lateinamerikas. Erste Station wird Panama sein.

SPD und CDU besiegeln Koalition in Brandenburg: Gut zwei Monate nach dem Bruch der SPD/BSW-Koalition in Brandenburg wollen SPD und CDU ihr neues Bündnis besiegeln.

Ausführlich informiert

Ungarn steht vor der Wahl: Weiter mit Viktor Orbán oder Neubeginn mit Péter Magyar? ZDF heute live analysiert den Wahlkampf und die Aussichten:

ZDFheute live, 15.03.2026, 14:30 Uhr 15.03.2026 | 22:29 min

Sportlich in den Tag

Es müssen nicht immer Medaillen sein. Auch ohne große Siege gab's bei den Paralympics Bilder, die bleiben:

15.03.2026 | 1:33 min

Wer folgt im deutschen Parasport auf Überfliegerin Anna-Lena Forster? Experte Niedenzu erklärt, wie Vereine und digitale Angebote den Weg für die nächste Generation ebnen.

Highlights der Fußball-Bundesliga

Bayer Leverkusen und der FC Bayern München liefern sich ein turbulentes Topspiel. Schiedsrichter Christian Dingert und seine VAR-Kollegen haben alle Hände voll zu tun - die Highlights der Partie im Video.

Schiedsrichter Christian Dingert hat im Topspiel viel zu tun. Zwei Treffer des FC Bayern zählen nicht, Jackson und Diaz fliegen vom Platz und Leverkusen nutzt die Überzahl nicht. 16.03.2026 | 12:02 min

Außerdem: Wir präsentieren Zusammenfassungen aller Bundesliga-Partien des aktuellen Spieltags - jedes Tor, alle wichtigen Szenen und strittigen Entscheidungen. Dazu ausgewählte Topspiele der 2. Fußball-Bundesliga.

Sport : Bundesliga Montags ab 0:00 Uhr hier alle Spiele und alle Tore der Fußball-Bundesliga.

Grafik des Tages

Im April beginnt das Sommersemester. Das Video zeigt, an welchen Universitäten und FH/HAW die meisten Menschen studieren. 15.03.2026 | 0:35 min

Zahl des Tages

Triumph für "One Battle After Another" bei den diesjährigen Oscar-Verleihungen: Der satirische Action-Thriller wurde am Sonntag in Hollywood als bester Film ausgezeichnet. Insgesamt räumte "One Battle After Another" sechs Auszeichnungen ab, US-Regisseur Paul Thomas Anderson erhielt dafür seinen ersten Oscar.

Der Politthriller "One Battle After Another" hat mit sechs Auszeichnungen die meisten Oscars gewonnen. Quelle: AFP

Das sollten Sie sich mal ansehen

ZDFheute Xpress, 15.03.2026, 17:40 Uhr 15.03.2026 | 0:40 min

Nahe Eichenzell in Osthessen ist an der Autobahn A7 die Thalaubachtalbrücke gesprengt worden. Grund dafür war die hohe Belastung, der das alte Bauwerk nicht mehr standhalten konnte.

Gesagt

Ich habe diese Wette gemacht, ich habe sie verloren, und deshalb löse ich sie ein. „ Nicole Büttner

FDP-Generalsekretärin Nicole Büttner hat sich nach einer verlorenen Wette zur baden-württembergischen Landtagswahl eine Glatze rasieren lassen. Die Politikerin präsentierte sich bei Instagram mit ihrem neuen Look. Mehr bei ZDFheute auf Instagram.

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Terra X - die Wissens-Kolumne

Die Befürchtung ist eingetreten: Covid-19 hat Hunderttausende in Deutschland mit langfristigen Beschwerden zurückgelassen. Und nun werden sie weitgehend ignoriert - schreibt Jens Foell in der Terra-X-Kolumne.

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Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 16.03.2026 | 2:08 min

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So wird das Wetter heute

Am Montag ist es wolkig bis stark bewölkt. Dazu gibt es viele Schauer und vor allem am Nachmittag auch einzelne Gewitter. Im Bergland fällt etwas Schnee und es gibt stürmische Böen aus West. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 11 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion.