Update am Abend: Klima-Milliarden und "explodierende Gewalt"

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im politischen Berlin ging es heute um den Kurs der Regierung - im Bundestag ebenso wie beim neuen Klimaschutzprogramm. Kanzler Friedrich Merz zeigte sich bei der Regierungsbefragung wegen der hohen Spritpreise offen für eine höhere Pendlerpauschale und ablehnend gegenüber einer Übergewinnsteuer. Außerdem kündigte er Maßnahmen zum Schutz von Frauen vor sexualisierter Gewalt an und sprach von "explodierender Gewalt".

Unter Druck steht aber nicht nur die Regierung: Laut einer Studie hat die psychische Belastung junger Menschen in Deutschland einen neuen Höchststand erreicht.

Bundesregierung legt Klimaschutzprogramm vor

Das ist passiert: Das Bundeskabinett hat ein Klimaschutzprogramm mit 67 Maßnahmen beschlossen und stellt dafür zusätzlich acht Milliarden Euro bereit. Das Programm soll Emissionen deutlich schneller senken und Wirtschaft sowie Gesellschaft unabhängiger von fossilen Energien machen.

Das ist der Hintergrund: Deutschland droht seine Klimaziele zu verfehlen, vor allem in den Bereichen Verkehr und Gebäude. Bis 2030 sollen die Emissionen um 65 Prozent sinken. Bei Wirtschaftsverbänden, Umweltorganisationen und der Opposition stößt das Programm auf Kritik.

Deutschland droht seine Klimaziele zu verfehlen, vor allem in den Bereichen Verkehr und Gebäude. Bis 2030 sollen die Emissionen um 65 Prozent sinken. Bei Wirtschaftsverbänden, Umweltorganisationen und der Opposition stößt das Programm auf Kritik. Das sagen unsere Korrespondenten: Umweltminister Carsten Schneider (SPD) sei sehr zuversichtlich, mit den Plänen das Klimaziel zu erreichen, berichtet ZDF-Korrespondentin Nicole Diekmann. Insgesamt gebe es bei dem Thema "viel Licht von Seiten der Bundesregierung und viel Schatten zum einen aus der Opposition, aber eben auch vom Expertenrat".

Mittagsmagazin vom 25.03.2026 um 13:41 Uhr. 25.03.2026 | 1:28 min

Merz bei Regierungsbefragung im Bundestag

Das ist passiert: Kanzler Merz (CDU) hat sich bei einer Regierungsbefragung den Abgeordneten des Bundestags gestellt. Thema waren unter anderem die hohen Energie- und Spritpreise. Außerdem beklagte er "explodierende Gewalt im analogen und digitalen Raum" und versprach weitere Maßnahmen zum Schutz von Frauen.

Kanzler Merz (CDU) hat sich bei einer Regierungsbefragung den Abgeordneten des Bundestags gestellt. Thema waren unter anderem die hohen Energie- und Spritpreise. Außerdem beklagte er "explodierende Gewalt im analogen und digitalen Raum" und versprach weitere Maßnahmen zum Schutz von Frauen. Das ist der Hintergrund: Derzeit sorgt der Fall der Schauspielerin Collien Fernandez, die sich gegen gefakte Darstellungen von ihr im Netz zur Wehr setzt, für größere Aufmerksamkeit für das Thema. Deshalb griffen die Abgeordneten das Thema auf und sprachen Merz direkt an. Fragen hatten sie auch zum Kampf gegen den Spritpreis, der in Folge des Iran-Kriegs und der Schließung der Straße von Hormus in die Höhe schnellte.

Derzeit sorgt der Fall der Schauspielerin Collien Fernandez, die sich gegen gefakte Darstellungen von ihr im Netz zur Wehr setzt, für größere Aufmerksamkeit für das Thema. Deshalb griffen die Abgeordneten das Thema auf und sprachen Merz direkt an. Fragen hatten sie auch zum Kampf gegen den Spritpreis, der in Folge des Iran-Kriegs und der Schließung der Straße von Hormus in die Höhe schnellte. Das sagen unsere Korrespondenten: Merz habe mehrfach gesagt, dass für ihn das wirksamste Mittel im Kampf gegen hohe Spritpreise das Ende des Iran-Krieges sei, sagte ZDF-Korrespondent Mathis Feldhoff. Der Kanzler habe aber deutlich gemacht, dass er beim Thema Übergewinnsteuer skeptisch sei.

ZDFheute live vom 25.03.2026 ab 14 Uhr. 25.03.2026 | 92:56 min

Studie: Psychische Belastung von Jugendlichen steigt

Das ist passiert: Eine neue Jugendstudie zeigt eine weit verbreitete Unzufriedenheit unter jungen Menschen in Deutschland. 41 Prozent der 14- bis 29-Jährigen können sich vorstellen, ins Ausland zu gehen, jeder Fünfte plant dies bereits konkret.

Das ist der Hintergrund: Viele junge Menschen fühlen sich durch Dauerkrisen, wirtschaftliche Unsicherheit und steigende Wohnkosten stark belastet. Auch soziale Medien verstärken den Druck, während gleichzeitig das Vertrauen in politische Institutionen gering ist.

Viele junge Menschen fühlen sich durch Dauerkrisen, wirtschaftliche Unsicherheit und steigende Wohnkosten stark belastet. Auch soziale Medien verstärken den Druck, während gleichzeitig das Vertrauen in politische Institutionen gering ist. Darum ist das wichtig: Die hohe Abwanderungsbereitschaft zeigt, dass sich viele junge Menschen von Politik und Lebensbedingungen im Land nicht ausreichend vertreten fühlen.

Volle Kanne, 25.03.2026 um 10:49 Uhr. 25.03.2026 | 2:45 min

Grafik des Tages

Quelle: ZDF

Ratgeber: So werden Sie Elektroschrott richtig los

Ob Toaster, Föhn, Waschmaschine oder Kühlschrank - irgendwann geben die meisten Geräte den Geist auf. Sie lassen sich dann kostenfrei entsorgen. Alle Informationen dazu, auf was Sie achten müssen, haben wir für Sie gesammelt.

Volle Kanne vom 25.03.2026 um 06:22 Uhr. 25.03.2026 | 0:36 min

Sport

Borussia Dortmund hat heute seinen neuen Sportdirektor Ole Book vorgestellt. Er soll im Klub für frischen Wind sorgen. Book mahnt aber auch zur Geduld.

BVB stellt Kehl-Nachfolger vor : Ole Book: Ein neuer Perlentaucher? Ole Book soll als Sportdirektor bei Borussia Dortmund dafür sorgen, dass der Revierklub wieder näher an Dauermeister Bayern München heranrückt und für Titel infrage kommt. von Felix Meininghaus mit Video 0:48

Die Fußball-Nationalmannschaft hat ihren Auftakt ins WM-Jahr an diesem Freitag mit einem Testspiel in Basel gegen die Schweiz und am Montag in Stuttgart gegen Ghana. Warum für DFB-Kapitän Kimmich die WM 2026 doppelt wichtig ist, erklären wir hier:

Joshua Kimmich führt das DFB-Team zum ersten Mal als Kapitän zu einer WM. Dort ist ihm ein Erfolgserlebnis bisher nicht vergönnt gewesen. 25.03.2026 | 1:43 min

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Ketchup passt nicht nur zu Pommes und vor allem Kinder lieben ihn. Stiftung Warentest hat 23 Tomatenketchups getestet. Welche schneiden besonders gut ab? Und in welchen wurden Schimmelpilzgifte gefunden?

25.03.2026 | 4:34 min

Ein Lichtblick

Tischtennis hält fit: Hans Nolte ist 90 Jahre alt - und steht regelmäßig an der Platte. Für ihn zählt nicht das Alter, sondern die Bewegung. Dem ZDF hat er erzählt, was ihn antreibt.

25.03.2026 | 3:26 min

Ein Blickfang

Das vom österreichischen Fotografen Josef Stefan aufgenommene Foto eines jungen Iberischen Luchses bei der Jagd hat den "People’s Choice Award" beim Wettbewerb "Wildlife Photographer of the Year" 2026 gewonnen. Die Art ist weiterhin gefährdet, auch wenn sich ihr Bestand durch Schutzmaßnahmen von unter 100 auf über 2.000 Tiere erholt hat.

Quelle: Josef Stefan / Wildlife Photographer of the Year

Streaming-Tipps für den Abend

Frieden entsteht nicht von selbst. Er wird möglich, wenn Menschen Brücken bauen und Konflikte lösen. Aus acht Ländern zeigen Katrin Eigendorf und Carl Gierstorfer, dass Frieden kein Zustand ist, sondern ein Prozess, den es zu gestalten gilt. (Zwei Folgen à 45 Minuten)

25.03.2026 | 44:12 min

Rezept des Tages: Ei-Schinken-Frikadellen

Deftige Hausmannskost muss auch mal sein, oder nicht? Wie das super lecker gelingen kann, zeigt Mario Kotaska mit seinen Ei-Schinken-Frikadellen mit Kartoffel-Stampf. Schmelzzwiebeln runden das Gericht ab. Guten Appetit!

Volle Kanne vom 25.03.2026 um 10:49 Uhr. 25.03.2026 | 5:32 min

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